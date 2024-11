RAID zapolni manjkajoče povezave nitrox in deco

Dive RAID International je uvedel dva nova tečaja, namenjena premostitvi vrzeli med svojimi tehničnimi in rekreacijskimi programi – Nitrox Plus in Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus Tečaj je zasnovan za rekreativne potapljače, ki želijo podaljšati svoj čas pod vodo in pridobiti vpogled v tehnično potapljanje, vendar ne da bi morali narediti večjo naložbo v nov komplet, pravi RAID. Ukvarja se z uporabo dveh jeklenk (enojna plus stopnja) za zagotavljanje varnosti dodatnega plina do rekreacijske meje 40 m ter učenje najučinkovitejšega načina za njegovo nastavitev in uporabo.

Tečaj se osredotoča na uporabo nitroxa za potope z največjimi varnostnimi postanki 10 minut in vključuje konzervativni faktor gradienta.

Dekompresijski potapljač je zasnovan kot "mehak uvod" v postopno dekompresijsko potapljanje z uporabo sidemounta ali twinseta in omogoča potope do 40 m z uporabo treh jeklenk, dveh, ki prenašata spodnji plin, in ene z dekompresijskim plinom med 50 in 100 % kisika. Tečaj je mogoče kombinirati s treningom RAID sidemount ali twinset.

Študenti morajo biti izkušeni potapljači na odprtih vodah, stari 18 let ali več, ki so bili pod vodo 30/25 ur ali več s posebnostmi Deep, Nitrox (ali Nitrox Plus) in Explorer 30 ali Advanced 35. Tečaj lahko vodijo inštruktorji RAID Deco 40 ali višji.

Od študentov se pričakuje, da opravijo vsaj en potop v zaprti vodi in najmanj štiri potope za usposabljanje v odprti vodi v najmanj treh urah. Eden ali več od teh mora biti deco potop.

Brezplačna potrdila o odzivu v sili

Za svoje trenerje, medtem, RAID ponuja brezplačno potrdilo za inštruktorja prve pomoči in inštruktorja za oskrbo s kisikom, če se prijavijo pred koncem aprila 2025.

Cilj je, da so "dobro usposobljeni ponudniki prve pomoči in kisika prisotni pri vsakem potopu, na vsaki lokaciji po vsem svetu", pravi agencija - s čimer bo potapljanje "malo varnejše".

Do konca leta 2025 nameravajo vsi vodilni strokovnjaki RAID imeti oba certifikata. Za obstoječe inštruktorje RAID, ki jih še niso pridobili, so krediti na voljo brezplačno do konca aprila, nato pa bodo morali kandidati zanje plačati protivrednost 50 USD.

