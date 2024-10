Edinstvena raziskovalna ladja FLIP, namenjena za razrez, se je pridružila DEEP

R/P FLIP (Platforma za plavajoče instrumente), pionirsko raziskovalno plovilo, ki sta ga več kot 50 let upravljala Urad za mornariške raziskave ameriške mornarice in Scrippsov inštitut za oceanografijo, je bilo avgusta 2023 razgrajeno in odvlečeno v Mehiko, da bi jo razrezali.

Beseda o skorajšnjem uničenju FLIP-a je prišla do ustanovitelja DEEP-a, podjetja za podvodno načrtovanje, ki razvija naslednjo generacijo podvodnih človeških habitatov, in v 48 urah je bila ekipa pomešana in je bila na poti v Mehiko, da bi prestregla FLIP, preden je bil uničen.

»Navodila našega ustanovitelja so bila povsem jasna,« pravi Giulio Maresca, novi kapitan FLIP-a: »Rešite jo. Ne vračaj se brez nje.”

Ta izjemna platforma, znana po svoji edinstveni zasnovi, se lahko 'obrne' iz vodoravnega položaja v navpičnega. Sposobnost 108-metrskega plovila, da spremeni orientacijo iz vodoravne v navpično, mu je zagotovila stabilnost tudi v viharnem morju, kar je omogočilo preučevanje oceanografskih pojavov, kot so širjenje zvoka, dinamika valov in morsko življenje v odprta voda.

FLIP, ki je bil prvotno naročen leta 1962, je imel ključno vlogo pri napredku znanstvenega razumevanja oceanov, zlasti v akustiki in hidrodinamiki, in njegovi prispevki k oceanografiji ostajajo zelo pomembni, saj so omogočili desetletja prelomnih raziskav v pomorski znanosti.

Razgradnja leta 2023 je pomenila konec obdobja za to ikonično platformo, ki je postala simbol inovativnega morskega raziskovanja. Toda, česar svet do zdaj ni vedel, to še ni bilo konec in zdaj je zadnje plovilo, ki se je pridružilo pustolovščini DEEP.

Odkar so jo rešili z odlagališča, se je rešena ploščad prebila iz Mehike, skozi Panamski prekop in čez Atlantik do Sredozemlja, kjer jo bodo v naslednjih 12-18 mesecih v Franciji prenovili in posodobili.

Kristen Tertoole, izvršna direktorica podjetja DEEP, je dejala: »FLIP je ikonična raziskovalna platforma – vsakdo v pomorskih raziskovalnih ali inženirskih skupnostih ve zanjo in mnogi imajo vojno zgodbo ali dve. Neverjetno smo ponosni, da lahko potrdimo prihod FLIP-a v evropske vode.

»FLIP je iz časa drznega inženiringa in optimizma za našo prihodnost in naše oceane, etos, ki ga DEEP deli in želi utelešati. Naše poslanstvo je morda enako drzno: narediti ljudi vodne tako, da naši vrsti omogočimo življenje, delo in uspevanje pod vodo.

»FLIP bo imel ključno vlogo v floti DEEP, saj bo zagotavljal edinstveno platformo za raziskovanje oceanov in bo sposoben podpirati DEEP-ove uvedbe habitatov Sentinel kot del naše razširjene raziskovalne mreže.

"Veselimo se napovedi njenega ponovnega zagona v začetku leta 2026 in z veseljem potrjujem, da je veliko oceanografskih in raziskovalnih skupin že v stiku, da bi zagotovili dostop."

Prenova FLIP-a bo potekala v MB92, priznani ladjedelnici z zmogljivostmi v Barceloni v Španiji in La Ciotatu v Franciji. »Zaradi slovesa vrhunske tehnologije, inovativnosti in zavezanosti k trajnosti je bil MB92 očitna izbira za ta res nenavaden projekt,« pravi Maresca.

Generalni direktor skupine MB92 Rob Papworth je dejal: »Popolna posodobitev FLIP-a za nadaljnje razumevanje oceana je tisto, kar je v naši DNK. MB92 je izjemno ponosen, da sodeluje pri tem zgodovinskem projektu.«

Dr. Tom Drake, Urad za pomorske raziskave, je komentiral: »Navdušen sem nad odločitvijo DEEP-a, da revitalizira in posodobi R/P FLIP, edinstveno raziskovalno platformo, ki je leta izjemno dobro služila ONR. Ta pobuda za posodobitev bo znatno razširila njene zmožnosti v znanosti o oceanih, opazovanju in raziskovanju ter vdahnila novo življenje plovilu, ki je bilo ključnega pomena za našo misijo. Veselimo se tesnega sodelovanja z DEEP, da bi nadaljevali ponosno tradicijo odličnosti ameriške mornarice pri delovanju FLIP.”

Photo kredit: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego