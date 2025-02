Osvojite potovanje za dve osebi v Grenado na GO Diving Showu

Želite osvojiti potovanje za dve osebi v karibski potapljaški raj Grenada? – no, obiskovalci v GO potapljaški šov ta konec tedna imajo priložnost zadeti to odlično nagrado in vse, kar morajo storiti, da sodelujejo, je, da se odpravijo na Stojnica PureGrenada (860) in Stojalo Aquanauts Grenada (410) na prireditvi.

Na obeh stojnicah bodo prikazane tekmovalne kode QR – skenirajte jih, da se boste potegovali za zmago na tem odličnem izletu in od ekip PureGrenada in Aquanauts Grenada izvedeli več o otoku, njegovih ljudeh in potapljanju. Srečni zmagovalci bodo obveščeni v tednu po oddaji.

Ta čudovita nagrada – z dovoljenjem Čista Grenada, True Blue Bay Boutique Resort in Aquanauts Grenada – vključuje povratne lete v ekonomskem razredu z British Airways, sedem nočitev v True Blue Bay Boutique Resortu na osnovi nočitve z zajtrkom in potapljaški paket z Aquanauts Grenada (brezplačen paket desetih potopov za prvega potapljača in 50 % popust na paket desetih potopov za drugega potapljača).

Eden od množice slapov, ki vas čakajo na Grenadi

Grenada je ena od potapljaških vročih točk na Karibih z neverjetno pokrajino na vrhu, zgodovino in kulturo. Grenada, Carriacou in Petite Martinique imajo vse to s pisanimi koralnimi grebeni, spektakularnimi razbitinami ladij, vznemirljivimi potopi in edinstvenim parkom podvodnih skulptur. Z več kot 50 lokacijami zanimivih podvodnih čudes, ki jih je treba odkriti, ni čudno, da otok privlači potapljače vseh ravni z vsega sveta – pravi raj za potapljače!

True Blue Bay Boutique Resort je družinam prijazno letovišče s štirimi zvezdicami v kraju St Georges. True Blue Bay, ki je v lasti in upravljanju družine Fielden, je popoln za tiste, ki iščejo pristno grenadsko izkušnjo. Hotel je kot nalašč za tiste, ki se želijo potopiti v samo Grenado. Živahno in prijazno butično letovišče ponuja 70 udobnih in čudovito oblikovanih sob.

Raziščite "karibsko prestolnico brodolomov" s svojo novo družino Aqua! Aquanauts Grenada je družinska in okolju prijazna potapljaška trgovina, ki se osredotoča na varnost in nepozabne izkušnje. Z razbitinami, grebeni in skulpturami, ki jih lahko raziščete, ima Grenada resnično nekaj, v čemer lahko uživa vsak potapljač. Aquanauts Grenada ponuja brezplačen Nitrox 30 % plus potopna razmerja 4:1 – 6:1 za zagotavljanje vrhunske potapljaške izkušnje.

Del skulpture A World Drift pri Carriacouju

Opomba: Datumi zatemnitve – od 30. junija do 8. julija 2025, od 6. do 13. avgusta 2025 in od 15. decembra 2025 do 4. januarja 2026. Izjeme – oprema za najem, dodatni potopi, nadgradnje in/ali drugi naključni stroški. Ponudba ne velja za druge potapljaške pakete. Sodelovanje je odprto za odrasle, starejše od 25 let. Nagrada velja eno leto od datuma žrebanja.

Steve Backshall je glavni voditelj GO Diving Showa

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, poučnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje. Najdete lahko seznam vseh govorcev, vključno s časom tukaj.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers.

