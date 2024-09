Ženske vdrejo v potapljaške ekipe NZ + korejske mornarice

Potapljačice so prvič hkrati diplomirale v novozelandski in južnokorejski mornarici

Dve ženski, ki se pridružujeta možem Kraljeve novozelandske mornarice (RNZN) je HMNZS Matataua enoto za obalno vojno sta Able Diver Petra Dye-Hutchinson in poročnik Bethany Ward, ki sta skupaj z osmimi moškimi opravili tečaj za obrambne potapljače v mornariški bazi Devonport v Aucklandu.

The five months of trening covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Ženske so že končale tečaj, vendar nobena ni postala redna potapljačica.

"Pomen dosežkov poročnika Warda in Able Diverja Dye-Hutchinsona je velik," je dejal poveljnik Trevor Leslie, HMNZS Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation trening and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 let iz Aucklanda, se je vojski pridružil leta 2015 in postal reševalec v sili, vendar je po začetku tečaja za obrambne potapljače prestopil v mornarico. »Še nikoli se nisem potapljala, a na polovici tečaja mi je bilo preprosto všeč,« pravi.

Po rodu iz Plymoutha v Angliji je 26-letni poročnik Ward služil v kraljevi mornarici, preden je opravil izmenjavo z RNZN kot stražar na HMNZS Canterbury – zamenjava ene baze Devonport za drugo.

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers trening in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

"Imamo dolge dneve in smo postavljeni v neprijetne situacije. Veliko časa ne vemo, kaj sledi, še posebej ko se ukvarjamo s plimovanjem in vremenskimi spremembami. Resnično moraš iti z elementi, vendar mi je všeč, kako vsestransko je trgovanje.

"Všeč mi je dejstvo, da gre za skupnost ljudi, ki delajo po resnično visokih strokovnih standardih, raznolikost vsakodnevnega dela in da je fizični izziv."

»Najboljša stvar pri učenju nečesa, kar je težko, je, da se v tistem trenutku počutiš kot otrok, nato pa kar naenkrat nekaj klikne in ti uspe,« je dejal Able Diver Dye-Hutchinson.

»Zlasti pod vodo je to trenutek v ekipi, ko se vse poklopi in rešiš problem. Potem stvari, ki so bile res težke, postanejo druga narava.”

Preboj v Južni Koreji

Lt Jg Mun in trening

V Republiki Koreji je enota mornarice za reševanje na morju (SSU) pravkar sprejela svojo prvo potapljačico. Državna vojska si dejavno prizadeva za širšo napotitev žensk zaradi pomislekov glede nizke rodnosti v državi, leta 2022 pa je omilila svojo prejšnjo politiko, da bi jim dovolila, da se pridružijo posadkam podmornic.

Following an intensive 12-week trening course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

»Prepričana sem bila, da lahko dokončam usposabljanje,« je povedala za korejski tisk. "Mislim, da nihče ne bi vedel, da sem ženska, razen če bi mu kdo povedal, saj sem se ostrigel na kratko."

Poročnik Jg Mun je dejal, da je bil izziv zanjo še večji zaradi starosti in ne zaradi spola – pri 27 letih je bila osem let starejša od svojega najmlajšega kolega, zaradi česar je med fizičnim treningom težje hitro okrevati.

Prva polovica tečaja se osredotoča na osnovno vzdržljivost in plavalne sposobnosti s približno sedmimi urami praktičnega treninga na dan, vključno s tekom do 9 km in gimnastiko.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with plavuti in Maska to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Poročnik Jg Mun: Izziv je bila starost, ne spol

V drugi polovici tečaja potapljači razvijajo svojo vzdržljivost s tekom 10 km na dan in fizičnimi vajami, skupaj z operacijami RIB in treningom potapljanja. Tedni od 8 do 11 se osredotočajo na potapljanje do okoli 40 m, poleg tega pa se učijo tehnike dihanja, pobegi v sili, osebna pomoč in usposabljanje za iskanje.

Poročnik Jg Mun je na fakulteti diplomiral iz telesne vzgoje in pomorskih študij in se je pred dvema letoma pridružil mornarici, kjer je služil kot mornar na spremljevalni ladji Daegu, nato kot vodja načrtovanja pri Naval Education Command – vendar vedno s sanjami, da bi postal potapljač. Na tečaj se je prijavila letos aprila.

"Ponosna sem, da sem članica reševalne enote z najvišjo stopnjo zmogljivosti za reševanje na morju na svetu," je dejala. "Vedno si bom prizadeval zaščititi življenja državljanov in vojakov ter prispevati k razvoju pomorskih reševalnih operacij."

Njen naslednji izziv je 14-tedenski nadaljevalni tečaj, ki vključuje potapljanje do 90 m s pomočjo površinskih sistemov.

