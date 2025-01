80 let potopljen: izsledili so še enega bombnika Beaufort

Več razbitin bombnikov Bristol Beaufort Kraljevega avstralskega letalstva, sestreljenih v drugi svetovni vojni, so v zadnjih letih našli pod vodo, a zadnjega so po naključju odkrili v Timorskem morju pri Darwinu, glavnem mestu avstralskega severnega ozemlja.

Dvomotorno letalo A9-497 znano je, da je pobegnil med misijo leta 1944, vendar so vsi štirje člani posadke preživeli zasilni pristanek in bili naslednji dan rešeni, poročajo avstralske obrambne sile (ADF).

Druga odkritja iz leta 2020 so bila A9-186, najden leta 2020 in A9-374 konec leta 2023, oba pri Gasmati v Papui Novi Gvineji.

RAAF Bristol Beaufort (Avstralske obrambne sile)

Neokrnjeni A9-497 razbitino je našla sonarska raziskovalna ekipa, ki jo je naročila Avstralski hidrografski urad, ki je del ADF, za izvedbo rutinskega raziskovanja, čeprav nadzorniki niso pričakovali, da bodo na tem območju našli letala.

Sonarski posnetki, ki so jih pridobili, so bili dovolj podrobni, da so strokovnjaki lahko ugotovili tip letala, od kod je priletelo in v kakšnem stanju je ob pristanku. Dušilne lopute, merilniki in kabli v pilotski kabini so bili še vedno nedotaknjeni, skupaj z motorji in propelerji. Topovska kupola z mitraljezom je prav tako ostala na mestu, usmerjena proti levi.

Primarni bombnik RAAF

A9-497 je bil del eskadrilje št. 1 RAAF s sedežem v Gouldu, približno 100 km južno od Darwina. Njegova vloga je vključevala zaščito konvojev ob severnih obalah Avstralije in napade na ozemlje v rokah Japoncev v današnjem Vzhodnem Timorju.

Bristolski vojni plakat

Beaufort je bil naslednik Bristol Blenheima in RAAF je dal prednost letalu zaradi njegovih zmožnosti dolgega dosega, ko je šlo za patruljiranje njegove obsežne obale ali letenje daleč na morje, da bi se spopadlo z invazijsko floto, in njegove sposobnosti za dostavo bomb ali torpedov .

Med letoma 1941 in 1944 je bilo v Avstraliji izdelanih sedemsto beaufortov, zaradi česar je bil glavni bombnik RAAF v vojni v Tihem oceanu. Devet čelnih eskadrilj je letelo samo z beauforti, drugih 10 pa jih je letelo skupaj z drugimi letali.

Ministrstvo za obrambo je to povedalo A9-497 bodo ostali nemoteni pod vodo pod upravljanjem Severnega ozemlja. Njegova globina ni bila razkrita.

Beauforts v izgradnji v Melbournu med drugo svetovno vojno

Iščem stričevo letalo

Pomorski nadzornik Ocean Ecology je našel dva prejšnja beauforta, ki sta manjkala v PNG. Obiskali potapljače A9-186 iz 100. eskadrilje in potrdil, da so ostanki dveh članov posadke, ki sta leta 1943 strmoglavila z letalom, ostali na krovu.

Tudi iz 100. eskadrilje je bil A9-374, ki je prav tako strmoglavilo leta 1943 in so ga septembra lani identificirali potapljači specialisti Ocean Ecology. Našli so ga razpršenega na globini 16 m na mestu, ki je bilo opisano kot zahtevno potapljaško mesto.

Ob obeh priložnostih je Ocean Ecology dejansko iskal tretjega bombnika RAAF Beaufort, izgubljenega blizu Gasmate. Njegove raziskave je financiral morski ekolog in filantrop dr. Andrew Forrest, ker je še vedno pogrešano letalo pilotiral njegov stric, letalski častnik David Forrest.

