Avstralski potapljači so našli razbitino nizozemske podmornice iz 2. svetovne vojne

at 8: 00 am

Potapljaška ekipa WreckSploration s sedežem v Perthu je odkrila 100 let staro podmornico kraljeve nizozemske mornarice 38 metrov globoko pri otoku Rottnest v zahodni Avstraliji.

HNLMS K XI je bila splovljena aprila 1924 in je med drugo svetovno vojno služila v nizozemski Vzhodni Indiji, kjer je iz svoje baze v Surabayi na Javi patruljirala v današnjih indonezijskih vodah.

Podmornica je ostala v spominu predvsem po junaškem reševanju 13 preživelih z avstralske torpedovke HMAS Yarra potem ko so ga marca 1942 potopile japonske vojaške ladje.

K XI v Makassarju, Sulawesi v Indoneziji pred drugo svetovno vojno

Podmornica v suhem doku v pristanišču Fremantle (Muzej Zahodne Avstralije)

Leta 1946 razgrajen K XI je potonilo med vleko na razrez v Fremantle, kasneje pa so ga rešili in slekli, preden so ga potopili. To je bilo zabeleženo kot zapuščanje podmornice na globini okoli 80 m in skoraj 16 km od mesta, kjer so jo potapljači na koncu našli.

Določeno odlagališče

O WreckSploration ekipa, ki jo vodi Andrew Oakley, pravi, da so do trenutka, ko so našli razbitino, mesece posvetili "natančnim raziskavam, napredni analizi podatkov in tehničnemu potapljanju" v okviru svojega projekta Rottnest Ship Graveyard Project. „Pokopališče“ je določeno odlagališče za nezaželena plovila in vojaška vozila.

HNLMS K XI na neznani lokaciji (Zahodnoavstralski muzej)

Raziskovalci so v sodelovanju z Pomorski muzej WA, Potapljanje razbitin ladij Zahodne Avstralije in Maritime Discovery Group.

Razbitina je bila približno 5 km jugovzhodno od pokopališča ladij Rottnest in se je potopila na novoletni dan, čeprav je bilo njeno odkritje objavljeno šele pred kratkim.

Prvi potop na ladji K XI (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Potapljači Oakley, David Jackson in Patrick Morrison so bili tik pred zaključkom dneva, ko se je "na enoti pojavila nenavadna podoba grebena v obliki cigare – dovolj nenavadna, da smo se na hitro 'grebena' potopili, da smo izpraznili rezervoarje, da smo se lahko vrnili do rampe".

Poročali so, da je bila podmornica v dobrem stanju, in čeprav je bil velik del zakopan, so ostale vidne številne njene značilnosti, vključno s torpednimi cevmi, loputami in priključno točko za odstranjeni bojni stolp.

Novoletni raziskovalni potop (David Jackson / Potapljanje brodolomov zahodne Avstralije)

Muzej zahodne Avstralije je potrdil identiteto podmornice po primerjavi arhivskih podatkov s 3D fotogrametričnim modelom, ki temelji na približno 6,000 slikah razbitine, ki so jih posneli potapljači WreckSploration.

»HNLMS K XI je zaščiteno mesto brodoloma, ki ima pomembno zgodovinsko vrednost kot zapis o sodelovanju med drugo svetovno vojno med zavezniškimi silami iz Avstralije in Nizozemske,« so sporočili iz muzeja. Razbitina je samodejno zaščitena v skladu z Zakonom Commonwealtha o podvodni kulturni dediščini iz leta 2.

Še en pogled na razbitino (WreckSploration)

Finančna sredstva za fotogrametrijo in dokumentacijo razbitine so prišla iz Nizozemske prek nacionalne službe za kulturno dediščino (RCE). Navedlo je, da je odkritje pokazalo "ne samo vezi med Nizozemsko in Avstralijo v drugi svetovni vojni, ampak tudi, kako tesne so še vedno, ko gre za zaščito in upravljanje naše podvodne kulturne dediščine".

A prenosljivo poročilo o razbitini je na voljo na spletnem mestu Western Australian Museum.

Tudi na Divernetu: POPLENITELJI UNIČILI PRVO ZAVEZNIŠKO PODMORNICO, DA BI POTOPILI JAPONSKO VOJAŠKO LADJO, 80 LET POTOPLJENEGA: IZSLEDI ŠE ENEGA BOMNIKA BEAUFORT, TRAGIČNI NOONGAH IDENTIFICIRAN NA GLOBINI 170 M, SONDA NEMESIS REŠUJE SKRIVNOST AVSTRALSKE RAZBOLINE