Najbolje prodajani zlati zlati izdelki: Poziv k sojenju za trgovino z zlatom iz brodoloma

Francoski tožilci so zdaj uradno zahtevali, da se ti trije in še en obtoženec, ki so skupaj stari 317 let, soočijo s sojenjem zaradi trgovine z ukradenim zakladom iz brodoloma iz 18. stoletja, saj med dokazi so priznanje potapljača Yvesa Gladuja o plenjenju razbitin in zlate palice, ki naj bi jih prodal ameriški par Gay in Philip Courter.

Zlato je prišlo iz Princ de Conty, francoska vzhodnoindijska ladja, ki se je potopila v nevihti leta 1746. Razbitino trgovske fregate, odkrito v do 15 m globoki vodi leta 1974 blizu Belle-Île-en-Mer, otoka ob obali Bretanje, so izropali, potem ko so med pregledom najdišča odkrili zlati ingot.

Sčasoma so v razbitini uradno našli kitajski porcelan in tri kitajske zlate palice, vendar so se arheološka izkopavanja končala leta 1985, potem ko je nevihta raztresla posmrtne ostanke.

Pisateljica uspešnic Gay Courter in njen mož, filmski ustvarjalec Philip, sta se spoprijateljila s francoskim parom Gérardom in Annette Pesty, potem ko sta se leta 1981 spoznala v njuni domači zvezni državi Floridi. Annette Pesty, katere mož je umrl leta 1997, je četrta oseba, ki se bo znašla pred sodiščem.

Aktovka polna zlata

Po navedbah Courterjevih se je Gérard nekega dne pojavil z aktovko, v kateri je bilo 20 zlatih palic, in jim povedal, da jih je njegov svak Yves Gladu, podvodni fotograf, rešil iz razbitine ladje.

Courterjeva sta povedala, da sta se dogovorila, da bosta zlato shranila in kasneje prodala v Gérardovem imenu. Palice sta hranila 15 let, preden sta jih med letoma 2010 in 2018 začela prodajati na eBayu in drugod, s čimer sta zaslužila več kot 192,000 ameriških dolarjev (140,000 funtov).

Trdijo, da je bil izkupiček namenjen Gladuju in da niso vedeli, da je bilo zlato obravnavano kot ukradeno.

Leta 2018 je francoski podvodni arheolog v ameriški dražbeni hiši opazil pet zlatih palic, ki so bile naprodaj. Oglas se je nanašal na prejšnji nastop Annette Pesty v televizijski seriji BBC. starine Roadshow, v katerem je trdila, da je med potapljanjem na Zelenortskih otokih našla zlate palice, ki jih je prinesla s seboj na razstavo.

Ingoti, kot so bili vidni na Antiques Roadshow (preiskave ameriške domovinske varnosti)

Gay Courter je bil identificiran kot prodajalec, ameriške oblasti pa so zasegle palice in jih štiri leta pozneje vrnile v Francijo.

Preiskovalci verjamejo, da sta Courterjeva imela vsaj 23 zlatih palic, in pravijo, da je bil njun odnos z Gladujem dolgotrajen, vključno z jadranjem z njim v Grčiji, na Karibih in v Francoski Polineziji.

Gladu je priznal, da je med letoma 16 in 40 med približno 1976 potopi ukradel 1999 zlatih palic iz razbitine, vendar je zanikal, da bi jih dal Courterjem, in trdil, da jih je leta 2006 prodal nekdanjemu vojaku v Švici.

Hišni pripor

Courterjeva sta bila pridržana med bivanjem v Združenem kraljestvu leta 2022 in sta ostala v hišnem priporu v Londonu šest mesecev, preden sta se vrnila na Florido.

Francoski tožilec v Brestu je zdaj zahteval, da se 80-letnemu Gayu, 82-letnemu Philipu, 77-letnemu Gladuju in 78-letni Annette Pesty sodi zaradi trgovine s kulturnimi dobrinami in pranja denarja. Če bo preiskovalni sodnik to potrdil, bi se lahko sojenje začelo konec leta 2026.

Odvetnik Gregory Levy pravi, da so njegovi stranki Courterjevi nedolžni kaznivih dejanj in da s prodajo niso imeli koristi, temveč so želeli le pomagati svojim prijateljem. »So izjemno prijazni ljudje,« pravi. »Niso videli škode, saj se ameriški predpisi za zlato popolnoma razlikujejo od francoskih.«

Levy je povedal Neodvisni da dejstvo, da je bilo zlato oglaševano na eBayu, kaže, da ni bilo namena prikrivati ​​prodaje, in dodal, da je Britanski muzej, ki se je po njegovih besedah ​​moral zavedati njegovega izvora, kupil zlate palice, vzete iz Princ de Conty in bi ga morali preiskati Francozi, "namesto dveh osemdesetletnikov".

Gay Courter je med svojimi sedmimi romani in štirimi neleposlovnimi deli napisala pet uspešnic, vključno z Govorim v imenu tega otroka, spomini, nominirani za Pulitzerjevo nagrado, o stiski rejnikov – temi, ki je postala osrednja tema njune dokumentarne filmske produkcijske hiše.

