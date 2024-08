Strah pred razpadom zaradi zbiranja zakladov iz brodolomcev

V Cornwallu so izraženi strahovi glede bližajoče se prodaje Muzeja zakladov brodolomcev v Charlestownu, posesti, ki vsebuje zgodovinsko zbirko spominkov iz pomorskih razbitin in brodolomov, ki vključuje številne najdbe amaterskih potapljačev iz preteklih let.

Zdaj obstajajo pomisleki, da se morda ne bo izkazalo, da bo muzeja mogoče prodati kot delujoče podjetje, v tem primeru pa bi lahko edinstveno zbirko razbili.

"Žalostno je za Charlestown na lokalni ravni, vendar je žalostno za Cornwall kot celoto, ker izgubljamo čudovit muzej," je za BBC povedala lokalna zgodovinarka Elizabeth Dale in dodala, da kar koli se zgodi, pomorski artefakti, ki so jih darovale lokalne skupine in družine ne bi smeli razprodati.

Muzej vsebuje približno 7,000 predmetov (lastnina SBC)

Odseki muzeja so povezani s tuneli (lastnina SBC)

Del razstavnega prostora Shackleton (SBC Property)

Muzej se nahaja v stavbi Merchants of Charlestown s pogledom na zgodovinsko pristanišče Charlestown v St Austellu in vsebuje okoli 7,000 predmetov, ki so na ogled ali v skladišču, vsi pa so vključeni v izklicno ceno 1.95 milijona funtov za lastništvo nepremičnine.

Nekateri eksponati prihajajo iz slavnih brodolomov, vključno z Mary Rose, Titanic, Lusitania in Kraljevska listina in kot bi lahko pričakovali, naj bi bilo vse razglašeno za sprejemnika razbitin ali zajeto v nacionalni amnestiji za razbitine leta 2002.

Obsežen kompleks rovov povezuje različne dele muzeja. Cena vključuje trenutno razstavo Shackleton's Legacy Exhibition, ki je nastala v koprodukciji z Royal Geographic Society.

Hitri ogled muzeja (SBC Property)

Obstaja tudi bar-restavracija s 100 pokrovi, trgovine in sladoledna kavarna s hrano za s seboj, kupec, ki želi obdržati muzej, pa lahko pokliče storitve obstoječega štiričlanskega osebja s polnim delovnim časom.

načrti ukrepov

Muzej je bil ustanovljen pred skoraj 50 leti, zadnjih devet let pa je v lasti sira Tima Smita, soustanovitelja projekta Eden in lastnika Lost Gardens of Heligan, ki je trenutno v procesu konsolidacije svojih korporativnih dejavnosti. .

Znano je, da je Smit izdelal načrte za nepredvidljive razmere, če se izkaže, da je nemogoče prodati muzej in vsebino kot delujoče podjetje – po navedbah namerava novembra prodati ločeno na dražbi spominke razbitine ladje. Cornwall v živo. Nepremičninski agent, ki vodi prodajo, je Lastnina SBC iz Trura.

Medtem Muzej zakladov brodolomcev obratuje vsak dan od 10. do 4. ure. Vstopnina (brez Shackletonove dediščine) stane 8.50 £ (5 £ za mlajše od 18 let).

