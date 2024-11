Najdena razbitina ameriškega rušilca ​​iz druge svetovne vojne 'Dancing Mouse'

V severovzhodnem Indijskem oceanu so odkrili globoko ležečo razbitino rušilca ​​ameriške mornarice, ki je bil potopljen po hrabrem zadnjem boju proti nasprotju med drugo svetovno vojno, poroča poveljstvo ameriške mornarice za zgodovino in dediščino (NHHC).

Rušilec USS Edsall (DD-219) je več kot eno uro preživel nepoškodovan, medtem ko se je soočil z močno japonsko mornarico, preden je bil končno zadet in potopljen pod zračnim napadom.

Ameriška mornarica in Kraljeva avstralska mornarica, ki sta naleteli na razbitino med skeniranjem morskega dna med nepovezano misijo, sta čakali do nedavnega dneva spomina (Dan veteranov v ZDA), 11. novembra, da sta objavili odkritje.

USS Edsall na sliki zgodnjih 1920-ih (NHHC)

94 m Edsall je bil zgrajen leta 1920 in je bil eden od rušilcev razreda Clemson s "poravnano palubo", zasnovanih leta 1917 kot spremstvo bojne flote za boj proti nemškim torpednim čolnom iz prve svetovne vojne.

Nosila je štiri 4-palčne topove, eno 3-palčno protiletalsko puško, štiri trocevne 21-palčne torpedne nosilce z 12 torpedi, dve gosenici za globinsko streljanje na krmi in sprednji projektor za globinsko streljanje, nastavitev, ki se je malo spremenila, razen nekaj dodatnih mitraljezov v času druge svetovne vojne.

Po napadu na Pearl Harbor novembra 1941 Edsall je bil dodeljen za spremstvo konvoja v zahodnem Pacifiku. Konec februarja 1942 je rušilec, ki mu je poveljeval poročnik Joshua James Nix, zapustil Tjilatjap na Javi s sestrsko ladjo USS Whipple pobrati preživele s hidroplana USS Langley, ki je bil močno poškodovan v japonskem zračnem napadu, medtem ko je prevažal lovce in letalsko posadko.

Edsall prevzela vse preživele in jih tri dni kasneje večino prenesla na tanker USS Pecos blizu božičnega otoka, preden se vrnemo proti severu proti Javi.

Kmalu zatem so japonsko letalo opazili in potonili Pecos. To kažejo podatki japonske flote Edsall morda skušal odgovoriti na klice v sili s tankerja, toda 1. marca je rušilec naletel na štiri večje japonske vojaške ladje: bojne ladje Živjo in Kirišima in težke križarke Tone in Chikuma.

Ta plovila naj bi nanj izstrelila 1,300 granat Edsall brez zadetka. Japonski opazovalec je njeno predstavo primerjal z "japonsko plešočo miško" zaradi njene nepredvidljive hitrosti in sprememb smeri.

Potrebna je bila udarna sila potapljajočih bombnikov, da so rušilec dokončno onesposobili in potopili. Majhno število preživelih so pobrali Chikuma vendar bi jih kasneje usmrtili.

Zadnji trenutki 'Dancing Mouse', USS Edsall (NHHC)

Ekstremna globina

Poleti 2023 podmorniška reševalna ladja kraljeve avstralske mornarice Stoker je s svojim sonarjem zaznal mesto razbitine in nadaljnji potopi ROV so bili izvedeni do ekstremne globine okoli 5.5 km. RAN je obvestil NHHC, ki je na koncu lahko potrdil, da je razbitina USS Edsall.

Prvotno so poročali, da je rušilec potonil približno 320 kilometrov vzhodno od božičnega otoka, avstralskega ozemlja južno od Jave.

»Iskanje Edsall dodatno utrjuje močno zavezništvo, ki obstaja med Združenimi državami in Avstralijo od druge svetovne vojne dalje – dodatno okrepljeno s sedanjim tristranskim varnostnim partnerstvom med Avstralijo, Združenim kraljestvom in Združenimi državami (AUKUS),« je komentiral ameriški mornarički sekretar Carlos Del Toro.

»Ključna komponenta AUKUS-a je razvoj najsodobnejših podvodnih tehnologij, ki so omogočile odkritje Edsall v prostranosti Indijskega oceana – nekaj, kar še pred nekaj leti ni bilo mogoče.”

Še en pogled na razbitino (Kraljeva avstralska mornarica)

"Edsall prejela dve bojni zvezdi za svojo vojno službo,« je zapisal direktor NHHC Samuel Cole. »Ker pa ni bilo živih prič v ZDA EdsallV zadnjem boju ni nobenih medalj časti, mornariških križev ali priznanj predsedniških enot za to, kar je bilo eno najbolj pogumnih in hrabrih dejanj v zgodovini ameriške mornarice.

"Kljub temu imamo dolžnost, da se spomnimo njihovega poguma v soočenju z ogromnimi razmerami."

