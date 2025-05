Rekordna globinska podmornica iz 1. svetovne vojne, najdena na globini 400 m

Globokomorski potop za usposabljanje in inženiring ob obali San Diega v Kaliforniji je prinesel še nikoli videne slike podmornice iz 1. svetovne vojne. USS F-1 je bila izgubljena 17. decembra 1917, pri čemer je umrlo 19 članov posadke, in je bila najdena ležati na desnem boku "izjemno nedotaknjena" na globini približno 400 m.

Slike visoke ločljivosti je pridobila interdisciplinarna ekipa pod vodstvom Oceanografska ustanova Woods Hole (WHOI) s strokovnjaki ameriške mornarice, Poveljstva za pomorsko zgodovino in dediščino (NHHC) in Nacionalne znanstvene fundacije (NSF).

Podmornica, dolga 1911 metrov, je bila spuščena leta 43 in je nekaj časa lahko postavila svetovni rekord v globokem potopu, potem ko se je spustila na 86 metrov. Od leta 1917 je služila v pacifiških patruljnih silah s sedežem v San Pedru v Kaliforniji.

Med manevriranjem pri Point Lomi v San Diegu je podmornica trčila v sestrsko ladjo USS. F-3 in se je z luknjo v levi strani pred strojnico potopila v nekaj sekundah. Rešiti je bilo mogoče le tri moške.

Luknja v trupu ladje USS F-1, ki jo je povzročilo trčenje s sestrsko ladjo USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Fotogrametrična rekonstrukcija krme in propelerja letala F-1 (Zoe Daheron / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Med odpravo si je ekipa lahko ogledala tudi torpedni bombnik ameriške mornarice Grumman TBF Avenger iz druge svetovne vojne, ki je bil uporabljen kot vadbeno letalo, ko je strmoglavil blizu F-1 mesto leta 1950.

Deluje med 24. februarjem in 4. marcem z raziskovalnega plovila Atlantis Ekipa je na mestih razbitin izvedla sedem potopov z uporabo neinvazivnih sistemov za fotografiranje in video slikanje, nameščenih na podmornici. Alvin – zdaj opisano kot vozilo s človekom (HOV) – kot tudi sonarni sistemi na AUV Sentry.

Podvodna vozila so del Nacionalni objekt za globoko potop (NDSF) flota, ki jo financira NSF.

Častnik programa raziskovalnih plovil ameriške mornarice Rob Sparrock (levo) in višji arheolog NHHC Bradley Krueger v plovilu HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Komandni stolp in poškodbe zaradi trčenja, zaradi katerih se je potopila podmornica F-1 (Zoe Daheron / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Propeler ladje USS F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Zunanje ladijsko krmilo, nameščeno na jadru ali stabilizatorju F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Ključni trenutki

»NDSF zagotavlja bistveno opremo za doseganje globokega oceana,« je dejala Lisa Clough, vršilka dolžnosti direktorja oddelka za oceanske znanosti NSF.

»Čeprav sta HOV Alvin in AUV Sentry ključnega pomena za odkrivanje globokomorskih geoloških nevarnosti in preučevanje oddaljenih ekosistemov, ponujata tudi priložnosti za usposabljanje naslednje generacije znanstvenikov in odkrivanje ključnih trenutkov iz zgodovine našega naroda.«

NHHC se ukvarja z iskanjem, interpretacijo in zaščito ladij in letal ameriške mornarice, njihov podvodni arheolog Brad Krueger pa se je lotil svojega prvega Alvin potop in njegov prvi potop v živo na zgodovinskem mestu razbitin.

»Bila je neverjetno vznemirljiva in ponižna izkušnja,« je dejal. »Vsi v NHHC smo hvaležni za to sodelovanje, ki nam je omogočilo tudi dokumentiranje in oceno stanja obrti.«

Sprednji del torpednega bombnika Avenger iz druge svetovne vojne, ki je strmoglavil leta 2 (Anna Michel / NSF GEO / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Kokpit ladje Avenger (Anna Michel / NSF GEO / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Repni del (Anna Michel / NSF GEO / © Oceanografski inštitut Woods Hole)

Spominska slovesnost je bila dne Atlantis nad F-1 razbitina po potopih, pri čemer je zvonec zazvonil 19-krat – enkrat za vsakega izgubljenega člana posadke. »Zgodovina in arheologija sta v celoti posvečeni ljudem in menili smo, da je pomembno, da njihova imena preberemo na glas,« je dejal Krueger.

Večžarkovni sonarni sistemi na Atlantis in Sentry izdelali so visokoločljivostne zemljevide podmornice in okoliškega morskega dna, visokoločljivostni videoposnetki in fotografije pa so bili uporabljeni za izdelavo 3D-fotogrametričnih modelov, ki ponujajo natančne meritve in podrobnosti o kolonizaciji morskega življenja.

»Pri pregledovanju teh zgodovinskih najdišč smo bili skrbni in metodični, da bi lahko delili te osupljive slike, hkrati pa ohranili spoštovanje, ki si ga ta najdišča zaslužijo,« je dejala glavna znanstvenica NDSF in sovodja odprave Anna Michel.

