Potapljaška ekipa reši skrivnost Dorset Pin Wreck

34 let, odkar so jo odkrili potapljači, se je plovilo, potopljeno ob obali Dorseta, omenjalo samo kot "Pin Wreck" - zdaj pa so 27 m globoko skrivnostno ladjo identificirali kot vžigalnik za privez Admiralitete, izdelan leta 1866 in izgubil 37 let kasneje.

1990-metrsko leseno plovilo, obdano s kovinskim plaščem, ki so ga leta 24 našli ob St Albans Headu jugozahodno od Swanagea, je dobilo ime po stotinah rumenih kovinskih vijakov, ki so ga obdajali na morskem dnu. Razbitina je vključevala parni pogon s kotlom na krmi, skupaj z Admiralty priveznimi bojami, verigami in sidri.

Glava svetega Albana (Bermicourt)

Ekipa iz Pomorska arheologija univerze Bournemouth dela na sestavljanki od leta 2019, potem ko so mu pokazali predmete, ki jih je potapljač Nigel Bryant v devetdesetih letih prejšnjega stoletja našel na tem mestu. Ti so vključevali škripec, pritrjen na keramični fragment z oznako "Portsmouth Dockyard".

Potem ko so se sami potopili v razbitino, so arheologi ugotovili, da gre verjetno za privezni vžigalnik, plovilo, ki bi ga vlekel vlačilec.

Kapstan s kolesom pod njim (BU pomorska arheologija)

Kotel, ki poganja kapstan (BU pomorska arheologija)

»Te vžigalnike za priveze je zasnovala Admiraliteta za polaganje in pokrivanje težkih privezov, potrebnih za podporo spreminjajoče se mornarice 19. stoletja,« pravi ekipa. »Uporabljali so jih tudi pri reševanju in v zgodnjih dneh potapljanja, kar je poudaril potapljaški škorenj, najden na tem mestu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in sodobne slike reševanja ladij.«

Sidro (BU Pomorska arheologija)

V Državnem arhivu je ekipa našla načrte dveh enakih vžigalnikov Portsmouth Dockyard Yard Craft, imenovanih YC5 in YC8 zdelo se je, da je to ustrezalo – vendar niso mogli najti nobenega zapisa o tem, da sta bila izgubljena.

Zdaj pa so našli poročilo v Pomorski list z dne 11. septembra 1903, da se je privezni vžigalnik med vleko iz Portsmoutha v Portland v slabem vremenu potopil pri St Albans Headu. Vseh 30 mož na krovu je bilo varno premeščenih na vlačilec.

Nadaljnja arhivirana referenca je potrdila, da gre za izgubljeni vžigalnik YC8, ki naj bi bil uporabljen za pomoč pri reševanju HMS Eurydice ob otoku Wight leta 1878. Izguba korvete je bila takrat ena najhujših britanskih mirnodobnih pomorskih nesreč.

Pozneje je bil odkrit zapis o izgubi YC8tovorna oprema s St Alban's Head septembra 1903.

Potop okoli Pin Wreck, zdaj identificiran kot YC8 (BU Maritime Archaeology)

Arheologi so zaprosili za YC8 razglasiti za zavarovano območje. "To je redek primer vrste servisnega plovila, ki je bilo bistvenega pomena za vzdrževanje delovanja britanskih pristanišč v 19. stoletju, zato je ključnega pomena, da ga ohranimo," je dejal vodja ekipe prof. Dave Parham iz pomorske arheologije univerze Bournemouth.

»Njegova identiteta je ostala skrivnost že tri desetletja, a to, kar smo opazili med potopom, je pomenilo, da smo lahko našli namige, ki bi lahko razkrili skrivnosti razbitine in razumeli, kako je končala na morskem dnu. Materiali, iz katerih je plovilo izdelano, nakazujejo visokokakovostno gradnjo, ki je morda povezana s kraljevo ladjedelnico.«

