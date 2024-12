Potapljač po radiu oživi razbitino bombnika iz druge svetovne vojne

Potapljač iz Vzhodne Anglije je leta 2 po naključju naletel na ostanke razbitine bombnika iz druge svetovne vojne – in nedavno je imel priložnost deliti izkušnjo s poslušalci radia BBC.

Potapljač Rob Spray iz Suffolka je v 7 m globokih vodah blizu plaže Salthouse v severnem Norfolku naletel na razbitine dvomotornega letala Handley-Page Hampden. Izstopajoči ostanek je bil motor Bristol Pegasus z eno od treh lopatic propelerja, ki je bila še nedotaknjena.

Mesto razbitine Handley-Page Hampden (Rob Spray)

"Iskal sem zanimive koščke morskega dna in to se je pokazalo iz rahlega mraka," je povedal Spray, predsednik Akcijska skupina za ohranjanje morja v Norfolku in Seasearch potapljač, je za BBC Radio Norfolk povedal Poglej na vzhod program, ki ga še vedno lahko slišite na BBC Zvoki. »Klinč je bil: to je letalski motor z vklopljenim propelerjem.

"Bil je precej velik kos razbitine in tam je moral biti že od vojne, tako da so to 80 let stari artefakti, ki visijo na morskem dnu."

Razbitine letala so bile bogato naseljene s sesilci in so služile kot prostor za druženje jastogom, rakom, kozicam in morskim gubam.

Razbitina letala je dobro kolonizirana (Rob Spray)

Ostanki letala so bili potopljeni 84 let (Rob Spray)

Paul Hennessey iz Norfolk Raziskave razbitin je pomagal Sprayju identificirati letalo. "Na lokaciji je bil samo en motor, tako da je bilo to za nas precej velik del dela," je dejal, vendar so raziskave pokazale, da je drugi motor leta 1975 našel lokalni potapljač John Wise kot uslugo ribičem, ki so nanj nabijali svoje lonce za rakovice.

Ta enota je ostala ležati na območju Letalski muzej Norfolk in Suffolk v Flixtonu blizu Bungaya v Suffolku, kjer ga je še vedno mogoče videti – čeprav potapljači ne bodo dvomili o tem, kateri od obeh ujemajočih se artefaktov najbolj zanima.

Letalska posadka 50. eskadrilje Hampden ob vrnitvi v RAF Waddington po bombnem napadu leta 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Napadalec, identificiran kot P-2123 iz RAF Waddington, se je 1. septembra 1940 utopil v Severnem morju, približno četrt milje od obale, potem ko mu je na poti nazaj z napada na Berlin zmanjkalo goriva.

Ob trčenju se je potopil, nato pa je poskočil nazaj za dovolj časa, da je posadka lahko umaknila in odšla do svojega napihljivega čolna.

Drugi motor P-2123 v letalskem muzeju Norfolk & Suffolk, lopatice aluminijastih rekvizitov so slabše obrabljive po 35 letih na morskem dnu in še 49 letih izpostavljenosti vremenskim vplivom (Rob Spray)

Letalska posadka, ki je preživela kopanje v jarku – in protipehotne mine na obali – so bili narednik Jimmy Mandale, narednik Harry Logan, kanadski pilot David Romans in kolega Kanadčan, navigator Donald Stewart.

Geoff Mandale, čigar oče narednik Jimmy Mandale je bil zadnji strelec, je še vedno imel dnevnik letenja letala in je govoril za BBC. Ko je pokazal posnetek razbitine, je komentiral: "Ta potapljač je res dobro opravil delo – moram se mu zahvaliti."

Rekel je, da je imel njegov oče srečo, saj je opravil 47 misij, ne da bi videl sovražnikovo letalo, na katerega bi streljal. Preživel je vojno in umrl v starosti 63 let.

Letalski zgodovinar Bob Collis iz muzeja je hampdena opisal kot "večinoma pozabljeno letalo - izdelanih je bilo več kot 1,000, ostali pa so le trije primerki".

