Potapljači raziskujejo Nelsonova jajca in slanino ob Urugvaju

Najljubša ladja HMS admirala Lorda Horatia Nelsona Agamemnon je bila zgrajena iz 2,000 hrastov iz New Foresta na mestu, ki je danes posebna dediščina Buckler's Hard v Hampshiru, kjer je bila lansirana leta 1781.

Ostanki zgodovinske ladje ležijo ob Urugvaju in prejšnji mesec se je mednarodna potapljaška ekipa zbrala na kraju razbitine, da bi opravila arheološko raziskavo, ki je razkrila več, kot je bilo pričakovano. Medtem imajo potapljači v Združenem kraljestvu zdaj priložnost obiskati brezplačno razstavo o ladji v Buckler's Hard in izvedeti več o tem, kako jo raziskujejo.

Britanski potapljači z Univerze Southampton, Maritime Archaeology Trust, Univerze Bournemouth in Buckler's Hard so se povezali z urugvajsko univerzo UDELAR za misijo.

HMS Agamemnon v gradnji v Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Posadka linijske ladje s 64 topovi je ugotovila, da jo je lažje poimenovati »Jajca in slanina« kot pa izgovoriti ime mitološkega grškega kralja. HMS Agamemnon je kraljevi mornarici služil skoraj 30 let, vključno z bitko pri Trafalgarju leta 1805, in se končal junija 1809, potem ko je pristal na neznani plitvini v ustju reke Plate.

Ladja je bila do takrat v slabem stanju in čeprav je bila večina posadke in zalog rešenih, je veljala za nepopravljivo. Najdišče je bilo ponovno odkrito leta 1993, približno 800 m od obale na globini le 10 m.

Desna stran nepoškodovana

Kljub težavni podvodni vidljivosti so gostujoči pomorski arheologi izvedli temeljito fotogrametrično raziskavo, da so lahko izdelali 3D model razbitine. Delo je razkrilo, da veliko AgamemnonDesni bok je ostal nedotaknjen, z bakrenimi pritrdilnimi vijaki, ki so še vedno vidni med ohranjenim lesom.

Montague na razbitini ladje Agamemnon (Beaulieu Enterprises Ltd)

»Vedno sem sanjal, da bi videl to razbitino, kot HMS Agamemnon je edina ohranjena razbitina ladje, zgrajene v Buckler's Hardu na svetu,« je dejala Mary Montagu-Scott, direktorica Buckler's Harda, ki je bilo v 18. stoletju uspešno ladjedelnico za gradnjo vojnih ladij.

Tam je bilo zgrajenih več kot 50 lesenih plovil za kraljevo mornarico, vključno z Evrial in Swiftsure, ki je prav tako videl akcijo pri Trafalgarju.

"Obstaja upanje, da bomo pozneje letos ponovno obiskali razbitino za drugo raziskavo, ki bo tokrat pokrivala širše območje z upanjem, da bomo našli levo stran, hkrati pa spremljali stalno propadanje lesa," je dejal Montagu-Scott.

Brezplačna razstava

Model HMS Agamemnon na ogled v Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Tam, kjer se je začela kariera ladje, je Buckler's Hard zdaj prizorišče brezplačne razstave, imenovane HMS Agamemnon – Navigacija po legendi. Pripoveduje zgodbo o delu, ki poteka za ohranitev zgodovinske razbitine ladje, za katero velja, da ji grozi erozija, vmešavanje lovcev na zaklade in razpadanje ladijskih črvov.

»To razstavo sem ustvaril v Buckler's Hard, da bi promoviral in povedal zgodbo o tem, kako bomo sodelovali med narodi, da bi ohranili ostanke za prihodnje generacije,« pravi Montagu-Scott. "Zgodba je tista, ki lahko združi naše narode, deli zgodovino, znanost in znanje ter razvije in proslavi naše prijateljstvo skozi pomorsko arheologijo."

Buckler's Hard village (Beaulieu Enterprises Ltd)

Domneva se, da je Buckler's Hard dobil ime po družini Buckler, ki je prebivala na tem območju od leta 1660, ali po vojvodah Buccleuchovih, prednikih družine Montagu. "Hard" je bil izraz za trdno ali naravno pristanišče, ki se običajno uporablja ob južni obali Anglije.

O Buckler's Hard vas ob reki Beaulieu je prost vstop v dediščino, vključno z dostopom do Agamemnon razstava v Ljubljani Ladjarska delavnica pa tudi Ladjarjeva koča in Marijina kapela. Na mestu sta tudi hotel in restavracija.

Parkirnina je zaračunana, vstop v muzej Buckler's Hard Museum, ki vsebuje številne artefakte in razstave, ki odražajo pomorsko zgodovino, stane 6 GBP za odrasle, na voljo so ugodnosti in popusti.

