Potapljači med štirimi razbitinami ladij našli španskega gusarja iz 1700. stoletja

at 7: 26 am

»Vidljivost je v reki Cape Fear dosledno precej nizka,« pravi podiplomski študent pomorskih študij na Univerzi v Vzhodni Karolini (ECU) Cory van Hees, ki je s potapljaškim kolegom Evanom Olingerjem poskušal izmeriti širino pomola iz 18. stoletja.

„Evan je poskušal najti severni konec pomola, vendar je zaradi razmer izgubil orientacijo. Zamenjala sva vlogi in enako se je zgodilo tudi meni pri mojem poskusu.“

»Medtem ko sem se izgubil, sem naletel na več lesenih okvirjev, ki so komaj štrleli iz glinenega blata, na površini pa so bili komaj vidni sledi desk. V tistem trenutku nisem razumel, kaj gledam, vendar sem vedel, da bi moral leseno konstrukcijo sporočiti fakulteti.«

Kasneje istega dne je dr. Jason Raupp lahko potrdil, da je tisto, kar je videl van Hees, del brodoloma, za katerega so menili, da je verjetno pripadal španskemu zasebniku. La Fortuna iz leta 1748. »Bilo je kar precej preobremenjujoče,« pravi van Hees.

Z Olingerjem sta v začetku poletja delala na ostankih kolonialne obale na državnem zgodovinskem najdišču Brunswick Town / Fort Anderson v Severni Karolini, znanem kot BTFA.

Brunswick Town, pomembno kolonialno pristanišče v 18. stoletju, so britanske sile med ameriško vojno za neodvisnost požgale in ga nikoli niso obnovile. V naslednjem stoletju, med državljansko vojno, je bil velik del zapuščenega naselja pokrit z zemeljskimi nasipmi, ko je bila zgrajena utrdba Fort Anderson.

Mozaik, ki prikazuje "španski napad" na mesto Brunswick, delo Clauda Howella (Brunswick, 1726)

Verjetni ostanki La Fortuna so bile med štirimi razbitinami ladij, ki so jih to poletje med terenskim delom raziskovalcev in študentov z ECU odkrili in zabeležili ob obali BTFA. Program pomorskih študijZačelo se je tudi zbiranje nekaterih izpostavljenih in posledično ogroženih ladijskih lesenih del za konservacijo.

28. septembra 1748, proti koncu vojne za Jenkinsovo uho (v Ameriki znane kot vojna kralja Jurija) La Fortuna in še ena ladja, La Loretta, je prispel iz Kube, da bi napadel mesto Brunswick.

Lokalna milica je Špance pregnala nazaj na njihove ladje in med umikom naj bi izbruhnil požar v La Fortunaprah revije, zaradi česar je ladja eksplodirala v bližini kolonialnih pomolov. Britanska zmaga je bila zadnji spopad vojne.

Raziskovalci ECU preučujejo predmete, ki so jih prinesli na površje (ECU program pomorskih študij)

Namig za cipreso

Vzorci lesa, zbrani iz razbitine, so bili identificirani kot cipresa iz južne Kalifornije ali osrednje Amerike, kar kaže na to, da je bila ladja zgrajena v 18. stoletju v Španiji. Caribbean kolonije.

La Fortuna je bil edini zgodovinsko zabeleženi španski brodolom na tem območju, razbitina pa leži blizu mesta, kjer je potapljač pred 18 leti našel top iz 40. stoletja.

Od ostalih treh razbitin predhodna analiza kaže, da je bila ena verjetno uporabljena za melioracijo obale, druga pa je morda kolonialni ploščad, ki se je uporabljala za prevoz ljudi in blaga med pristaniščem in bližnjimi nasadi.

Obnovljeni lesovi na obali (program ECU za pomorske študije)

Četrta razbitina je bila komaj vidna in še ni bila identificirana. Identificirana pristaniška infrastruktura vključuje dva lesena pomola in nasip čez nekdanje močvirje, skupaj s številnimi posameznimi artefakti.

»Zelo smo navdušeni nad temi pomembnimi najdišči, saj nam bo vsako od njih pomagalo bolje razumeti vlogo BTFA kot enega najzgodnejših kolonialnih pristaniških mest v državi,« pravi vodja ekipe dr. Raupp, docent na oddelku za zgodovino in pomorske študije na ECU. »Te potopljene kolonialne obalne značilnosti so neverjetno dobro ohranjene.«

Dejavniki tveganja

Vendar pa so ostanki ogroženi zaradi erozije obale, ki jo povzročajo poglabljanje kanalov, valovi in nevihte, saj je trenutno zaščitena le severna polovica BTFA.

Cipresovi tramovi razbitine pripravljeni za konservacijo (program ECU za pomorske študije)

Kar so našli, se je tako dobro ohranilo, ker je bilo prekrito z močvirjem, vendar ostanki postajajo izpostavljeni in erodirani. Zato so potapljači ekipe iz domnevnega najdišča izvedli nujno reševanje več kot 40 lesenih debel. La Fortuna mesto za shranjevanje in konzerviranje.

Nekateri leseni deli so ohranjeni v "izjemni meri" in še vedno kažejo oznake orodja ladjedelcev. Analiza konstrukcije vsake od štirih razbitin ladij se nadaljuje.

Divernet je v preteklosti poročal o delu Univerze v Vzhodni Karolini na razbitini pirata Črnobradova vodilna ladja o Maščevanje kraljice Ane.