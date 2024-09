Potapljači najdejo bodalo na najstarejši razbitini trgovske ladje na svetu

3,600 let staro bronasto bodalo s srebrnimi zakovicami, produkt starodavne kretsko-minojske kulture, so našli na domnevno najstarejšem znanem brodolomu trgovske ladje na svetu.

Najdišče v Sredozemlju leži ob obali Kumluce v Antalyi, turški minister za kulturo in turizem Mehmet Nuri Ersoy pa je najdbo starodavnega orožja označil za eno najpomembnejših v zgodovini podvodne arheologije.

Ersoy, potapljač, je nedavno obiskal razbitino, da bi opazoval arheološko ekipo pri delu.

Minister Mehmet Nuri Ersoy (drugi z desne) je prikazanih nekaj bakrenih blazinastih ingotov na kraju razbitine (Ministrstvo za kulturo in turizem)

Na najdišču od leta 2019 potekajo izkopavanja pod vodstvom dr. Hakana Öniza, vodje Oddelka za konserviranje in restavriranje kulturne dediščine pri Univerza Akdeniz v Antaliji.

Po besedah ​​arheologov naj bi 14 metrov dolga razbitina ladje iz srednje bronaste dobe, ki naj bi datirala v 16. stoletje pred našim štetjem, potonila v neurju na poti s Cipra na Kreto.

Razbitina Kumluca leži na strmem skalnatem pobočju na globinah med 37 in 52 m, številni artefakti pa so močno betonirani, kar zahteva mukotrpno delo potapljačev, da jih izvlečejo.

Hakan Öni dvigne bodalo od koder je bilo skrito (Ministrstvo za kulturo in turizem)

Najdbe na lokaciji v zadnjih petih letih vključujejo svinčene tehtnice in 1.5 tone velikih (25 kg in 45 cm dolgih) bakrenih ingotov iz ciprskih rudnikov, ki so ključni za proizvodnjo brona, pa tudi fragmente keramike in balastnih kamenčkov.

Menijo, da so pomorščaki Kreto-Minojci trgovali z Egiptom, celinsko Grčijo in Ciprom, današnjo Turčijo, Sirijo, Libanonom in Izraelom, po kositer pa so se podali vse do Cornwalla in Afganistana.

Trgovali so s končnim orožjem in orodjem ter surovimi kovinami, skupaj z lončenino, vinom in oljčnim oljem, v zameno za luksuzne dobrine, kot so zlato, dragulji in slonova kost.

"Locamo se obsežnega projekta za identifikacijo vseh arheoloških potapljaških mest v Turčiji," je Ersoy dejal po svojih potopih. "To je v bistvu znanstveno prizadevanje, ki zahteva uradno potrditev."

Dejal je, da bo Ministrstvo za kulturo in turizem financiralo pobudo, s končnim namenom vzpostavitve več podvodnih arheoloških muzejev in potapljaških mest.

