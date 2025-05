Potapljaška velikodušnost vrača zlato uro z brodoloma v Združeno kraljestvo

Minilo je 36 let, odkar so potapljači v Michiganskem jezeru našli razbitino parnika iz 19. stoletja. Lady Elgin in nekaj let pozneje v njej značilno žepno uro iz 16-karatnega zlata z verižico in ključem.

Od leta 1992 je ostala v lasti ameriških potapljačev – zdaj pa je radodarni pomorski arheolog, ki je menil, da ura spada drugam, poskrbel za njeno vrnitev v domači kraj lastnika, Boston – v Lincolnshireu.

Napis izdelovalca na hrbtni strani žepne ure (Valerie van Heest)

Vgravirane inicialke in podatki o londonskem proizvajalcu so pomagali prepoznati, da je bila ura v lasti uglednega viktorijanskega politika Herberta Ingrama. Kot poslanec parlamenta za Boston sredi 19. stoletja je bil reformator, ki je imel pomembno vlogo pri uvajanju vode, plina in železnice v rastoče mesto.

Ingram je bil tudi časopisni ustvarjalec in ustanovitelj revije, ki je bila takrat mednarodno prelomna, saj je objavljala slike – Ilustrirane londonske noviceV središču mesta pred cerkvijo sv. Botolpha, ki je lokalno znana kot Bostonski štor, stoji veličasten spomenik njemu.

Spominski kip Herberta Ingrama pred Bostonskim štorom (Valerie van Heest)

Med obiskom ZDA leta 1860 sta bila Ingram in njegov sin med približno 300 ljudmi, ki so umrli, ko je 77-metrski parnik s stranskimi kolesi ... Lady Elgin Potopila se je v Michiganskem jezeru na poti iz Milwaukeeja v Chicago. Potniški seznam je bil izgubljen, vendar naj bi bila Ingram najpomembnejša žrtev.

Do nesreče je prišlo zaradi trčenja z lesno ladjo Augusta med hudim neurjem v noči na 8. september. Takrat je bila opisana kot »ena največjih morskih grozot doslej« in je terjala več življenj kot kateri koli drug incident na odprtem morju v Velikih jezerih pred ali po njem.

Potopitev ladje Lady Elgin pol ure po trčenju z ladjo Augusta (Valerie van Heest)

Gremo na predstavo

Oktobra lani so najditeljice ure stopile v stik z ameriško potapljačko in pomorsko zgodovinarko Valerie van Heest, ki je sodelovala pri odkrivanju in podvodnem pregledu številnih zgodovinskih razbitin ladij na Velikih jezerih.

Van Heestova, soustanoviteljica Združenja za raziskovanje brodolomov v Michiganu, je bila leta 2007 sprejeta v Dvorano slavnih potapljalk. Napisala je šest knjig, vključno z Izgubljeno na Lady Elgin v spomin na 150. obletnico potopitve ladje in je postal javna podoba potapljanja na razbitinah v Lakes.

Van Heest naj bi kuriral lokalno razstavo o Lady Elgin, potapljači pa so ponudili, da bodo Ingramovo uro dali na razstavo. Ker pa je menila, da spada nazaj v Boston, s katerim je imela družinske vezi, je šla še korak dlje, kupila jo je in jo podarila muzeju Boston Guildhall.

Valerie van Heest z žepno uro Ingram (Valerie van Heest)

Muzej, ki je že dolgo načrtoval razstavo, posvečeno Ingramu, je hvaležno sprejel spominek na enega od Bostonovih najljubših sinov.

Van Heestova je pravkar obiskala mesto, ki so ga njeni predniki po očetovi strani zapustili, da bi prišli v Ameriko, in se udeležila uradne predaje ure ter imela predstavitev o njej. Lady Elgin.

Žepna ura, ki je v ZDA preživela 155 let, večinoma pod vodo, zdaj zaseda častno mesto na razstavi Ingram v ... muzej in turistično-informacijski center, odprto od srede do sobote od 10.30 do 3.30.

