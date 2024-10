Potapljači dvignejo razbitino ladje Atlantis gold na Siciliji

Delo dviga starogrške brodolomke, znane kot Gela II, ki je povezana s tovorom redke kovine Atlantide, je tik pred zaključkom pod nadzorom sicilskega pomorskega nadzornika.

Izjemno dobro ohranjeno plovilo iz 5. stoletja pred našim štetjem, približno 15 m dolgo in 5 m široko, so potapljači našli na globini 6 m leta 1988 v bližini pristanišča Gela na južni tirenski obali.

Izkopavanje starogrškega ladijskega lesa (Nadzorništvo morja)

Les je pokrival široko območje (Nadzorništvo morja)

Trgovsko plovilo, ki so ga prvič izkopali leta 1995, ni bilo opazno le zaradi stanja ohranjenosti, temveč tudi zato, ker je vsebovalo tovor zlitine redke kovine, znane kot orichalcum ali »gorski baker«.

Vnos lesa na čoln (Nadzorništvo morja)

Les so odpeljali na konzerviranje in ponovno montažo (Nadzorništvo morja)

Orichalcum je omenjeno v starodavnih besedilih piscev, vključno s Platonom, opisano kot takoj za zlatom po vrednosti in nekoč kopljeno v Atlantidi za oblaganje zgradb tega mitskega mesta. Mislili so, da se reference nanašajo na čisti baker ali zlitino, kot sta bron ali medenina.

V letih 2015 in 2017 so na najdišču Gela II našli XNUMX redkih orihalkovih ingotov. V preteklosti so našli tudi amfore in drugo lončenino, kovinske predmete in vojaške čelade v korintskem slogu.

Zlato Atlantide: Ingoti orihalka v Arheološkem muzeju v Geli (Emanuele Riela)

Korintske čelade (Arheološki muzej Gela)

Arheološka izkopavanja so se začela julija, da bi razkrili in odkrili ves les čolna in morebitne druge preostale artefakte, delo pa so opravili potapljači iz specialističnih podvodnih del Atlantis Palermo di Monreale pod Nadzorništvonadzorovanje.

Zdaj se bo začel postopek obnove čolna v prostorih v arheološkem parku Bosco Littorio, ki vsebuje ostanke starodavne Gele med 8. in 5. stoletjem pr.

Celoten projekt, vreden 900,000 evrov (753,000 GBP), plačan iz Kohezijskega sklada EU, naj bi trajal devet mesecev, nato pa bo ladja razstavljena na Arheološki muzej Gela, kjer predmeti, kot je orichalcum že razstavljeni ingoti in čelade ter kjer je bila javnosti prvič razkrita brodolom Gela I.

Tudi na Divernetu: Izkaže se, da je podvodna 'kad' starodavni konj, Na Siciliji dvignili delfinsko sidro, Globoke razbitine ob Siciliji prinašajo kozarce, Odkriti starodavni ladijski ovni, Potopi odkrivajo starodavne trgovce z vinom