Potapljači dvignejo zvon po tragičnem brodolomu ribjih konzerv

Potapljači so iz razbitine ladje našli bronasti zvon. Zvezda Bengala, 151 let stara ladja, ki se je potopila na odročni lokaciji v nesreči, ki je po številu izgubljenih življenj še vedno druga najhujša pomorska nesreča na Aljaski.

O Zvezda Bengala je bila 80-metrska jadrnica z železnim trupom in tremi jambori, ki jo je leta 1874 v Belfastu zgradilo podjetje Harland & Wolff. Britansko trgovsko podjetje JP Corry & Co jo je upravljalo več let, predvsem med Londonom in Kalkuto, leta 1906 pa jo je kupilo združenje Aljaških pakerjev.

Nato so jo vsako pomlad uporabljali za prevoz predvsem azijskih delavcev in zalog v mesto konzerv Wrangell, jeseni pa za prevoz delavcev nazaj v San Francisco skupaj s konzerviranim lososom.

Na krovu je bilo 138 moških Zvezda Bengala ko se je 20. septembra 1908 potopila na povratni poti – posadka 32 ljudi in 106 delavcev v konzervarni.

Na krovu so bili tudi rezultati dela delavcev, 2.5 milijona funtov težkih konzerv lososa, ko je ladja plula skozi Sumnerjevo ožino na Aljaski, vlekla pa sta jo dva majhna vlačilca. Kajak in Hattie Gage.

Ladijski zvon na palubi ladje Alaska Endeavour

Zaradi kombinacije močnega vetra, pomanjkanja komunikacije in mehanskih okvar so vlačilci prekinili vlečne vrvi. Zvezda Bengala spustili so sidro, a ko je sidro zavzelo, se je ladja razbila ob skale oddaljenega otoka Coronation, približno 130 km zahodno od Wrangella.

Večina od 110 umrlih moških je bila kitajskih, japonskih in filipinskih delavcev, in kar odraža takratne navade, so njihova trupla po odkritju pokopali v množičnem grobu – medtem ko so bili vsi beli člani posadke pokopani v posameznih grobovih. Več kot polovica posadke je preživela, čeprav je to veljalo za manj kot 10 % azijskih delavcev.

Drugič srečno

Prostovoljna raziskovalna ekipa, ki je zdaj kartirala ladjo, se je prvič potopila na 20 metrov globoko najdišče maja 2022, čeprav so takrat slabe vremenske razmere resno ovirale operacijo.

Nedavna odprava je bila ponovno izvedena z neprofitnega raziskovalnega plovila za znanost in izobraževanje Aljaški Endeavour, ki ga je vodil kapetan Bill Urschel, je ta teden objavil ugotovitve ekipe.

Operacijo je vodila morska arheologinja Jenya Anichenko s potapljači iz Wrangella Gigom Deckerjem in podvodnim snemalcem Stephenom Prysunko, skupaj z operaterji dronov in številnimi drugimi prostovoljnimi potapljači in raziskovalci, od katerih so mnogi sodelovali že v prejšnji odpravi.

Decker je bil tisti, ki je pred več kot 30 leti prvi naletel na sidrno verigo, ki je označevala Zvezda Bengalakje se nahaja in kar je vodilo do odkritja zvona.

Bengalska zvezda privezana ob konzervarni Fort Wrangell

Ekipa je v desetih dneh maja letos našla in dokumentirala Zvezda Bengalaokvirji in plošče trupa, štiri sidra in vitel ter drugi ladijski stroji, pa tudi bronasti zvon.

Zvon so dvignili in poslali v Center za pomorsko arheologijo in ohranjanje na Univerzi Texas A&M, kasneje pa se bo vrnil na ogled v Zgodovinski muzej Wrangell.

»Ladijski zvon je nekaj posebnega,« je dejal kapitan Urschel. »Ladji daje življenje. Eden od naših je rekel: 'Znanost je pomembna, toda čez 100 let se bodo ljudje s to ladjo Star in delavci v konzervarni, ki so na njej umrli, povezali prek tega zvona.' Možje, ki so se tisto noč potopili, so slišali ta zvon. Ta zvon bo spet zazvonil.«

Zgodovina zvezde

Zdaj, ko je bilo mesto razbitine dokumentirano, je bilo nominirano za vpis v ameriški nacionalni register zgodovinskih krajev.

O Zvezda Bengala projekt je financiral Ohranjanje pomorske dediščine Aljaske Program podpira mesto Wrangell in Zgodovinski muzej Wrangell, dodatna sredstva pa so zagotovili podjetje za drone 3 Points in Space Media, potapljači Shawn Wells, Kevin Lansdowne ter Shawn in Susan Dilles ter Alaska Endeavour.

Še en član odpravniške ekipe, pomorski zgodovinar Ronan Rooney, je izdelal petdelni podcast o Zvezda Bengala zgodba.

