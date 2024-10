A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, navdušena potapljačica in podvodna fotografinja, se je potapljala ob Portreathu, le približno štiri milje od njenega doma blizu Camborna. Njen potop je sprva razkril sidro, poznejši vpadi pa so razkrili vse več razbitin, ki jih je nestrpno želela identificirati.

Naletela je na fotografijo, ki prikazuje reševanje potapljajoče se ladje ob obali, posneto 25. januarja 1895. Ta je nakazovala, da je razbitina verjetno razbitina parnika. Escurial.

Edmansova pravi, da se je potopila v razbitino ob vsaki priložnosti, odkar je odkrila, da bi izvedela več o njej.

Escurial in rešilni čoln Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / Državni arhiv / Picryl)

O Escurial

O Escurial je bil iz železa zgrajen vijačni parnik s škuno, ki ga je leta 1879 zgradil Alex Stephens iz Lighthousea, Govan, za Raeburna in Verela iz Glasgowa. Na dan, ko je potonilo, je bilo na poti iz Cardiffa in prevažalo premog proti jadranskemu pristanišču Fiume, danes Reka na Hrvaškem.

Vreme se je hitro spreminjalo, bilo je hudo mrzlo in pihal je nevihten veter, vendar se je domnevalo, da je ladja potonila zaradi puščanja v strojnici. Na fotografiji je bil rešilni čoln FH Harrison, ki je bil poslan po kopnem iz mesta Hayle, oddaljenega skoraj 50 milj, še vedno na pesku pri Portreath.

Zgoraj in spodaj: pogled na razbitino ladje Escurial (Rachael Edmans)

Potapljačev samostojni izlet je pripeljal do najdbe razbitine Cornish 10

Reševalci so poskušali namestiti sistem vrvi za hlače z bojo, vendar ta ni uspel doseči prizadete ladje in na koncu je morala posadka plavati za svoja življenja, pri čemer so reševalci oblikovali človeško verigo v morje, da bi jih potegnili ven. Le devet od 20 moških je preživelo.

Vendar se zdi, da lokalni prebivalci danes niso vedeli za obstoj brodoloma, ko je Edmans vprašal, ali je bilo mesto kdaj potapljano. »Veliko jih je reklo ne, ni ga več, ali pa niso vedeli, kje bo,« je povedala Divernet.

Razbitina leži v bližini Gull Rocka na globini 8-9 m pri nizki in 15 m pri visoki plimi in je lahko izpostavljena močnim tokovom, pravi Edmans. Lahko zahteva tudi dolgo površinsko plavanje s plaže.

»Na sidro sem prvič naletela čisto po naključju,« pravi. "Samostojno sem se potopil, ker je bil moj kolega bolan in nisem želel zamuditi priložnosti – Portreath se dramatično spremeni v enem dnevu."

"Omamljen – in nervozen"

O najdbi razbitine Edmans pravi: »Bil sem popolnoma osupel – in živčen. Vedno imam ta občutek izgube, ker so ljudje zaradi tega umrli. Rad mislim, da so ribe tiste duše, ki živijo naprej.

»Razbitina je pokrivala velik del morskega dna. Posnel sem nekaj slik in videoposnetkov, nato pa sem se počasi dvignil, da vidim, kje sem in se orientiram. Po tem sem vzel svoje prijatelje, da jim jih pokažem, saj lahko zdaj poiščem razbitino z uporabo naravne navigacije.

Potapljač in meduza (Rachael Edmans)

Rachael Edmans se običajno osredotoča na fotografiranje divjih živali, bodisi pod vodo ali na vrhu

Edmans, ki je PADI Divemaster, pravi: »Potapljam se s komerkoli in pridobil sem veliko prijateljev, ki skupaj počnejo, kar nam je všeč.

»Ne potapljam se pogosto sam; Večinoma uporabljam prijatelja. Imam sicer kvalifikacijo za solo, vendar je zame veliko bolje biti z nekom. Samo tisti dan – nisem zamudil priložnosti, da bi se zmočil!«

Tudi na Divernetu: PUŠKE V ŽELEBU, RUDARSTVO POZABLJENE PRETEKLOSTI V CORNWALLU, SE ŽELITE POTOPITI RAZBOLINO 'MILIJONOV KOVANCEV'?, CORNIŠKI POTAPLJAČI DVIGUJO EDINSTVENE UTEŽI