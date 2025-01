Izvlek Tudorjevega orožja potapljačev je povzročil britansko-irski razdor

at

at 8: 54 am

Par redkih tudorskih bronastih topov so potapljači dvignili iz brodoloma pri Irski in jih brez vprašanj prodali naprej za razstavo na Tower of London pred približno 50 leti, glede na novo objavljene državne dokumente iz irskega nacionalnega arhiva.

Irske oblasti so zahtevale, da Tower vrne tisto, kar so opisali kot "nezakonito pretihotapljeno" orožje - in desetletja kasneje, sredi strahu, da bi začasna IRA lahko ciljala na Tower kot povračilo, se je spor ponovno aktiviral.

2.7-metrski top naj bi bil vzet iz brodoloma pri Veliki Newtown Head v zalivu Tramore Bay, Co Waterford na jugovzhodni obali Irske v zgodnjih sedemdesetih letih.

Z emblemi tudorske vrtnice jih je za kralja Henrika VIII. leta 1540 ulila kraljeva livarna orožja bratov Owen v Londonu. Najdenih je bilo le osem drugih primerkov te vrste srednje velikih topov 'saker'.

Irski potapljač na razbitine Eddie Bourke v svoji knjigi Brodolomci irske obale zapisal, da je bila edina zgodnja ladja kraljeve mornarice, ki je bila neznana na tem območju, brigantin Prispevek. Izgubljen leta 1566, zgrajen je bil štiri leta prej, vendar je bil oborožen s starejšimi puškami.

Vlečno vozilo z vlečnimi mrežami, boks in avtodom

Po poročilih v tisku v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja jih je »tolpa britanskih lovcev na zaklad«, potem ko so topove dvignili in odpeljali na obalo z vlečno mrežo, skrila v jamo za silažo kmetije, preden jih je z avtodomom pretihotapila v Anglijo.

Domnevno so bili prodani po "znižljivi ceni" 3,250 funtov uradniku Tower of London, nato pa naj bi bili na ogled v Muzej kraljeve orožarnice v Belem stolpu.

Objavljeni dokumenti kažejo, da je Irski nacionalni muzej, ministrstvo za zunanje zadeve in glavni državni odvetnik sta večkrat zahtevala vrnitev orožja. Trdili so, da so potapljači prekršili tako irsko kot angleško zakonodajo, ker svojega odkritja niso prijavili prejemniku razbitin.

Leta 1992 je Royal Armouries Museum z dvema topovoma, ki sta bila takrat ocenjena na približno 60,000 funtov, izrazil željo po rešitvi situacije – deloma zaradi skrbi, da bi lahko spodbudila IRA, da cilja na stolp. Do naslednjega leta pa se je vrnila na svoje stališče, da zahteva dokaz, da je orožje irska državna last.

Leta 2003 je Narodni muzej Irske v svojem letnem poročilu objavil, da je bilo irsko lastništvo topa končno sprejeto in da je spor rešen. Orožje naj bi bilo vrnjeno na Irsko – čeprav njihovo trenutno bivališče ni jasno.

Tudi na Divernetu: Londonski potapljači odkrijejo bronasti top iz 1650, Top je na izgubljeni razbitini "bleščal kot zlato"., Zdaj vidite ..., Potapljačevo odkritje bi lahko bila prva ladijska puška