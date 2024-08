Brodolom iz Dorseta z zaščitenimi povezavami do Wordswortha

Razbitina tovorne jadrnice East India Company grof Abergavenny, zgodnji primer posode, ki je v svoji konstrukciji vključevala železo, je bil predviden za zaščito.

Poteza Ministrstva za kulturo, medije in šport, ki jo priporoča Historic England (HE), pomeni, da lahko potapljači še vedno potapljajo razbitino, vendar morajo po zakonu njeno vsebino pustiti nedotaknjeno.

Plovilo, ki so ga splovili leta 1796 v Northfleetu v Kentu, je bilo eno od 36 ladij s 1,460 tonami, ki so tvorile poseben razred trgovske flote East India Company.

Prevažanje zaposlenih v podjetju in plačanih potnikov v Bengal in baze v južni Indiji skupaj s tovorom Grof Abergavennyjev odigrali svojo vlogo pri donosnem premiku osredotočenosti britanskih trgovinskih operacij z indijskega tekstila na kitajski čaj.

Plovilo je bilo znano tudi po tem, da ga je poveljeval John Wordsworth, ki je postal mornar, da bi pomagal podpreti bratovo pisateljsko kariero.

William Wordsworth je kasneje postal znan romantični pesnik in je zasnoval like v številnih njegovih delih, kot je npr. Korak proti zahodu, na njegovega brata. Po Johnovi smrti, ko se je ladja potopila pri Dorsetu, je bratovo pisanje postalo izrazito mračno.

William Wordsworth (National Trust)

Starejši bratranec bratov, prav tako imenovan John, je bil kapitan prejšnjega Grof Abergavennyjev splovljena leta 1789 in je na ladji opravila dve potovanji od Londona do Kitajske. Predelali so jo v vojaško ladjo s 54 topovi, imenovano HMS Abergavenny leta 1795, a kapitan je poveljeval tudi drugi Grof Abergavennyjev za čas.

Mlajši John Wordsworth je zasedel drugo mesto Grof Abergavennyjev dvakrat na Kitajsko, vendar je umrl skupaj z 250 posadko in potniki na svojem petem trgovskem potovanju iz Portsmoutha v Bengal in Kitajsko.

Obstajale so tudi druge družinske povezave z Wordsworthovi, vključno z Josephom Wordsworthom, ki je bil različno prikazan kot drugi ali tretji častnik na ponesrečeni ladji. Grof Abergavennyjev, ki je incident preživela. Bil je sin starejšega Johna in nečak Johna in Williama.

Hit Shambles

O Grof Abergavennyjev je zaradi kombinacije človeške napake in nevihtnega vremena udarila v peščeno obalo Shambles in se 1.5. februarja 5 potopila približno 1805 milje od Weymoutha. Takrat je ladja prevažala 62 zabojev s srebrnimi dolarji, ocenjenih na 70,000 funtov (danes približno 7.5 milijona funtov).

Raziskava iz leta 1805 in predlog za dvig tovora s pomočjo "potapljaškega stroja". Reševanje je izvedel John Braithwaite v potapljaškem zvonu (Portland Museum Trust)

16 m globoka razbitina vključuje precejšnje strukturne ostanke trupa, ki merijo približno 50 x 10 m, z deskami, okvirji, verižno vodno črpalko in železnimi koleni ali nosilci, ki so še vedno v dokazih. Razbitino še niso v celoti izkopali.

Potapljač, ki razkriva les v osemdesetih (Trevor Newman)

Mrtva oko, žebelj, zapah in leseno pritrjevanje (Portland Museum Trust)

Med izkopavanjem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili z razbitine odstranjeni artefakti, vključno z parafiranim manšetnim gumbom, ki naj bi pripadal kapitanu Johnu Wordsworthu. Predmeti so shranjeni v Portlandskem muzeju, ki vodi loterijo digitalni projekt prostovoljstva imenovan Potop v digitalne arhive Grof Abergavennyjev.

Začetni zapestni gumb, domnevno pripada stotniku Johnu Wordsworthu (Portland Museum Trust)

Prostovoljci še naprej izdelujejo 3D modele artefaktov, ki vključujejo lesene domine, 13-strani stekleni kozarec za začimbe, bakreno in stekleno ročno svetilko, lesen ročaj meča in medeninasto značko podgane. javno dostopna.

Kitajska skleda (Portland Museum Trust)

Lantern (Portland Museum Trust)

"Ta razbitina ima osupljivo zgodbo o življenju in žalosti enega naših najbolj znanih pesnikov Williama Wordswortha," pravi HE izvršni direktor Duncan Wilson. »Ima pa tudi pomembno mesto v skupni pomorski zgodovini te države in v tem, kako je flota East India Company vplivala na velik del sveta.

»Njegova zaščita je dokaz predanosti in trdega dela podvodne arheološke enote Chelmsford, društva Weymouth LUNAR in muzeja Portland ter njihovih prostovoljcev. Njihova prizadevanja nam bodo pomagala izvedeti več o tem plovilu in njegovem mestu v naši skupni preteklosti.«

Pečati iz svinčene tkanine (Portland Museum Trust)

"Navdušen sem nad Grof Abergavennyjev prejela zaščito – igrala je pomembno vlogo v britanski zgodovini,« pravi skrbnik muzeja David Carter, član Grof Abergavennyjev projektna ekipa amaterske podvodne arheologije.

»Sodelovanje pri podvodnih izkopavanjih iz osemdesetih let in ogled ohranjenih artefaktov ter njihovo domovanje v Muzej Portland velik dosežek. Ponosen sem na našo ekipo prostovoljcev, ki poskrbi, da so na stotine najdb z mesta razbitine digitalno na voljo in dostopne vsem.”

Samo dve drugi ladji East India Company sta bili zaščiteni po Zakonu o zaščiti razbitin iz leta 1973: Admiral Gardner, zgrajena leta 1797, in razbitina Loe Bar (verjetno, da je Predsednik), zgrajena leta 1671.

