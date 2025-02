Brodolom orla je 166 let reševal škotske zaklade

Potapljač, ki je našel oznako, je lansko poletje odkril razbitino ladje pri Arranu, najjužnejšem od zahodnih škotskih otokov, in Eagle Izkazalo se je, da parni tovor posode igra glavno vlogo cenjene škotske znamke iz 19. stoletja.

Keramika, najdena na razbitini ladje Eagle off Arran

Keramika z monogramom orla – a prihajale so še boljše najdbe

Julija lani temelji na Dunoonu Wreckspeditions je praznoval svoje sedmo leto delovanja z izvedbo "Arran Techspedition" na svojem 7m RIB Starfish Enterprise, ki ga vodi Jason Coles. Potapljači so bili Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, organizator potovanja Nathan Messer, Mike Robinson in Martin Sharpe.

Eagle potapljači Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden in Mike Robinson

Skupina je sprva načrtovala potapljanje podmornice HMS Sealion pa je poseglo slabo vreme. Bruce, upokojeni inženir iz Obana in zelo izkušen potapljač, redko uporablja čarterske čolne, vendar se je zadnji trenutek prijavil za potovanje, ko je bil prijatelj prisiljen odpovedati izlet.

Graeme Bruce je predlagal potapljanje na neznanem mestu

»Imel sem raziskave in ocene za štiri nova nepotopljena mesta, zato sem prepričal Jasona, naj preveri en sklop oznak – in našli smo ss Eagle,« pravi Bruce, ki se mu zdi funkcija reliefnega senčenja Navionika dragocena programska oprema za iskanje potencialnih razbitin.

Očiščena posoda znamke Eagle …in krožnik

Steklenice sode z zamaški in nedotaknjeno vsebino

Ta dekanter ima zlomljen zamašek, vendar še vedno vsebuje tekočino

Cilj je bil miljo od zaliva Lamlash na približno 50 m. "Od železne razbitine ni ostalo prav veliko," pravi Bruce, "vendar je bila samo posuta z lončenino."

Številni potapljači še niso obiskali razbitine, ki se še ni potopila, in Bruce je poročal, da je slišal "vzklike užitka", ko so šli okoli kraja in jemali velike količine keramike in stekla v tovornem prostoru proti krmi. Uspelo mu je najti tudi okrašen ladijski zvon, ki ni bil vgraviran, temveč na vrhu z orlom, kar je zagotovilo trdno sled za njeno identiteto.

Ladijski značilni zvon

Vrni se k orlu

O Eagle je bila zgrajena v Dunbartonu na Clydu, splovljena leta 1857 in je prevažala 56 potnikov, 20 članov posadke in 200 ovac kot glavni tovor, ko je leta 1859 trčila v Pladda, ki je bil takrat pod vleko. The Eagle, za katerega se domneva, da je bil namenjen na Severno Irsko, je potonil, pri čemer je umrlo 11 ljudi.

Od odkritja razbitine je Bruce nadaljeval z raziskovanjem ladje in njenega tovora ter se vrnil na lokacijo, da bi katalogiziral vsebino.

Stranišče na orlu – J & MP Bell & Co sta izdelala tudi sanitarno opremo (Naomi Watson)

Med tremi potopi sta nato s podvodno fotografinjo Naomi Watson ročno dvignila številne predmete.

Ko so jih očistili, se je izkazalo, da je bila večina posode, pridobljene iz skladišč, vrste, ki jo je proizvajalo podjetje J & MP Bell & Co okoli leta 1841 in izvoženo kot »Bell's Pottery«.

Žig Bell's Pottery na dnu krožnika

Ponudba podjetja je vključevala servise za večerjo in čaj, ki so bili priljubljeni na trgih Združenega kraljestva in Amerike, vendar jih je bilo mogoče najti po vsem svetu.

Podjetje, ki je veljalo za največjo in najboljšo lončarno v Glasgowu, je bilo središče škotske proizvodnje keramike tistega časa. Bruce je izvedel, da Umetnostna galerija Hunterian na Univerzi v Glasgowu je imel zbirko Bell's Pottery in je s seboj vzel primere, da jih je muzej ocenil.

Bellova skleda iz gobice na razbitini ladje Eagle

Očiščen Bell's gobičasti krožnik

Druga keramika na razbitini ladje, kot je prikazana velika skleda, ki jo nosijo na površje, je verjetno bila vrsta posode, ki so jo potniki uporabljali za pranje. »Prvotno sem domneval, da je to Eagle- keramika z monogramom, ki je bila pomembna, a ni bila – najpomembnejša je Bellova spužvasta posoda,« pravi Bruce.

Spongeware namesto tiskanja uporablja gobo za vtiskovanje vzorcev na keramiko, tehniko, ki se pogosto kombinira z ročnim slikanjem in izvira iz Škotske v tridesetih letih 1830. stoletja.

Bellova jed

Strokovnjakinja Ruth Impey iz Škotsko lončarsko društvo pravi, da je bila presenečena nad širokim izborom Bellovih izdelkov, predstavljenih med artefakti, pridobljenimi iz razbitine.

"Razlog, da so njihovi kosi v tako dobrem stanju, je, da so bili zakopani v blatu na dnu morja," je povedala za BBC. "Graeme se je moral potopiti do 53 m, da je vzel te predmete, tako da je bil to sam po sebi izjemen podvig."

Kozarec v razbitinah

O Eagle ni bila edina nova razbitina, ki jo je Bruce našel ob zahodni Škotski lansko poletje in lansko leto Guz.tech na konferenci je imel predstavitev o najdbi nič manj kot petih neznanih razbitin v enem mesecu.

