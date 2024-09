Posadka je kanibalizirala kapitana brodolomca Erebus

Skeletni ostanki kapitana propadle ladje HMS sira Johna Franklina erebus so bili pozitivno identificirani – in njegove kosti podpirajo trditve, da so se drugi preživeli iz flote odprave leta 1845 v ledu zatekli k kanibalizmu v obupu, da bi ostali živi.

Britanski raziskovalec Franklin se je namenil prečkati zadnje neobhodne dele Severozahodnega prehoda, ki povezuje Atlantik s Pacifikom, vendar so njegove ladje erebus in Terror je bil ujet v arktičnem ledu blizu otoka King William v Nunavutu.

Kanadski arheologi odkrili razbitino erebus na globini 11 m leta 2014, medtem ko HMS Terror je bil najden na 24m dve leti kasneje. Združeno kraljestvo je leta 2018 Kanadi podarilo razbitine in arheološke potapljače pod vodstvom Parki v Kanadi nadaljujte z raziskovanjem strani sezonsko, kot poročajo na Divernet (glej spodaj)

Ostanke kapitana Jamesa Fitzjamesa so identificirali raziskovalci z univerze Waterloo in univerze Lakehead v Ontariu. Uspelo jim je primerjati DNK iz njegovih kosti z DNK živečega potomca.

Zemljevid, ki prikazuje, kje so našli Fitzjamesove ostanke (Univerza Waterloo)

Fitzjames, ki je bil ob smrti star 35 let, se je kraljevi mornarici pridružil pri 12 letih in postal vojni junak in raziskovalec. Ukazovanje erebus in odgovoren za znanstvene raziskave magnetizma na odpravi, ni vedel, da ga je Admiraliteta med njegovim zadnjim potovanjem uradno povišala v čin kapitana.

HMS erebus & HMS Terror, ki ga je leta 1847 naslikal John Wilson Carmichael (Narodni pomorski muzej)

Ko je leta 1847 Franklin umrl, je Fitzjames postal drugi poveljnik kapitana Francisa Crozierja, poveljnika HMS Terror. Oba moža sta skupaj vodila 105 preživelih brodolomcev po kopnem v zaman poskusu, da bi prišli na varno.

evropska občutljivost

Leta 1861 so Inuiti našli človeške ostanke skupaj z ladijskim čolnom – in šokirali viktorijansko občutljivost s trditvijo, da so se preživeli zatekli k temu, da jedo drug drugega.

To je bilo potrjeno šele leta 1997, ko so vreznine, najdene na skoraj četrtini od 450 kosti na lokaciji 'NgLj-2', pokazale, da so vsaj štirje od 13 mož, ki so tam umrli, poskrbeli za obrok za druge.

Fitzjames je šele drugi posameznik, ki je bil pozitivno identificiran na tem mestu erebus inženirja Johna Gregoryja leta 2021. »Delali smo s kakovostnim vzorcem, ki nam je omogočil ustvarjanje profila Y-kromosoma, in imeli smo srečo, da smo dobili ujemanje,« je povedal Stephen Fratpietro iz Lakeheadovega laboratorija za paleo-DNA.

3D skeniranje Fitzjamesove mandibule, ki prikazuje odtise rezov, ki so skladni s kanibalizmom (Univerza Waterloo)

Kapitanova spodnja čeljust ali spodnja čeljust je pokazala več vreznin. "To kaže, da je umrl vsaj nekaj drugih mornarjev, ki so umrli, in da niti položaj niti status nista bila vodilno načelo v zadnjih obupanih dneh odprave, ko so si prizadevali, da bi se rešili," je dejal dr. Douglas Stenton, izredni profesor antropologije na Univerzi Waterloo.

"To dokazuje stopnjo obupa, ki so jo mornarji Franklin morali čutiti, ko so storili nekaj, kar bi imeli za gnusno," je komentiral profesor antropologije Waterloo dr. Robert Park. Posmrtni ostanki Fitzjamesa in tistih, ki so umrli z njim, zdaj počivajo v spominskem kamnu na tem mestu, označenem s spominsko ploščo.

Douglas Stenton ob spominski plošči (Univerza Waterloo)

Stenton spodbuja druge potomce članov posadke Franklinove odprave, da stopijo v stik, v upanju, da bodo identificirali nadaljnje posameznike. Najnovejša študija ekipe, ki sta jo financirala vlada Nunavuta in Univerza Waterloo, je bil pravkar objavljen v Journal of Archaeological Science.

