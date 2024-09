"Izjemna najdba": raziskava vetrne elektrarne razkriva brodolom iz prve svetovne vojne

Neoznačena razbitina Severnega morja, za katero se domneva, da je britanska ladja, ki jo je Rusija zajela v miru leta 1904, je bila odkrita v bližini mesta inovativnega projekta vetrne elektrarne 75 km od severovzhodne škotske obale.

Če bo potrjeno, je mesto zadnje počivališče tobol, ki ga je med prvo svetovno vojno torpedirala nemška podmornica.

Projekt MarramWind, ki ga razvijata Scottish Power in Shell, je zasnovan tako, da bo ustvaril eno prvih plavajočih vetrnih elektrarn na morju na svetu, ki bo ustvarila dovolj obnovljive električne energije za napajanje več kot 3.5 milijona domov.

Med geofizičnim in okoljskim sonarnim skeniranjem morskega dna z raziskovalne ladje Fugro Galaxy, so bili zbrani podatki o več brodolomih. Znamka, za katero se domneva, da je tobol je bil dolg 100 m, širok 22.5 m in visok 10.5 m, razbitina pa je bila videti v dobrem stanju.

Po podatkih podjetja MarramWind iz Edinburga je imela ladja značilno zasnovo "kupole". Zgrajena v Sunderlandu leta 1901, je delovala kot tovorni parnik Cheltenham preden so ga leta 1904 zajele ruske vojaške ladje. V tistem času političnih napetosti med Veliko Britanijo in Rusijo so takšni incidenti vmešavanja v ladijski promet postajali pogosti.

O Cheltenham leta 1904 so ga zajele ruske vojne ladje in ga preimenovale tobol

Leto kasneje preimenovana tobol po ruski reki je bila ladja prenesena v rusko cesarsko mornarico. Med vojno leta 1916 se je pridružila ruski prostovoljni floti in jo je 11. septembra 1917 med plovbo iz Blytha v Arkhangelsk torpediralo U-52.

"Izredna najdba"

Vodja razvoja MarramWind Colin Anderson je odkritje opisal kot "izjemno najdbo", zlasti glede na to, da so raziskave morskega dna pokrivale razdaljo približno 6,000 milj. »Pri izvajanju takšnih del vedno pričakujemo, da bomo naleteli na razbitine, vendar so to običajno manjša plovila, ki so poznana oblastem.

"Medtem ko tobol je bilo znano, da so ga v vojni torpedirali, njegova lokacija je bila nejasna, zato je odkriti po več kot stoletju in razkriti njegovo zgodovino nekaj posebnega.«

Obstajajo nepotrjeni znaki, da je posadka preživela potop, je dejal Anderson. "Vendar pa se moramo tudi zavedati, da bi lahko bila razbitina zadnje počivališče za člane posadke, zato upajmo, da bo naša najdba zagotovila zaključek in tolažbo za njihove družine in potomce."

Okoli razbitine je zdaj postavljeno 250-metrsko izključitveno območje, da bi jo zaščitili, ko se raziskava nadaljuje. The Urad za hidrografijo Združenega kraljestva in Zgodovinsko okolje Škotske so bili obveščeni in potekajo razprave o vzpostavitvi dolgoročnega arheološkega izključitvenega območja za zaščito razbitine.

Niti MarramWind niti Scottish Power nista odgovorila na poizvedbe o globini razbitine.

