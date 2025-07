Razbitina ladje v Cornwallu je bila zaščitena pred poškodbami ribiških vrš

at 9: 24 am

Zgodovinska razbitina HMS Coronation je bila poškodovana, potem ko so nanjo odvrgli nezakonite ribiške vrvi – policija Devona in Cornwalla pa si prizadeva ugotoviti, kdo je odgovoren.

Ladja iz 17. stoletja je bila 90-topna linijska ladja druge stopnje. Potopila se je med nevihto pri Penleeju v Cornwallu leta 1691, pri čemer je umrlo približno 600 mornarjev, in leži v dveh delih, enem ob obali in enem na odprtem morju.

O Coronation je zaščiteno z Zakonom o zaščiti razbitin iz leta 1973, ki prepoveduje kakršno koli dejavnost na območju in v njegovi bližini, ki bi lahko povzročila škodo, zakrila ali motila najdišče.

Model kronanja HMS (zbirka Kreigstein)

Potapljači so ugotovili, da lonci niso bili postavljeni le po razbitini, temveč tudi vzdolž bližnje potapljaške poti. Dostop do razbitine za potapljače je omogočen prek sheme dovoljenj, ki jo v imenu Ministrstva za kulturo, medije in šport upravlja Historic England (HE).

Policisti za podeželske zadeve zdaj sodelujejo s pomorskimi arheologi in strokovnjaki za dediščinsko kriminaliteto pri preiskavi. Potekajo tudi dela v ribiških skupnostih v Cornwallu in širšem območju Devona za izobraževanje in preprečevanje nadaljnjih incidentov, pravi policija.

Operacija Ptička

»Na jugozahodu Združenega kraljestva se nahaja 21 od 57 zaščitenih razbitin ladij,« je poudaril policijski narednik Julian Fry iz ekipe za podeželske zadeve, ki je nacionalni vodja operacije Birdie. To pobudo, ki pokriva celotno Združeno kraljestvo, vodijo policijske sile, zlasti v Devonu in Cornwallu, za zaščito zgodovinskih razbitin ladij pred nezakonitim vmešavanjem, kot so ribolovne dejavnosti.

Pobuda je del širšega prizadevanja za boj proti kriminalu v zvezi z dediščino in kulturnimi dobrinami v vseh skupnostih.

»Za nas in tiste na morju je zelo pomembno, da prispevamo k varovanju teh zgodovinskih znamenitosti pred kakršno koli škodo,« je dejal narednik Fry. »Ribiško skupnost pozivamo, naj se izogiba postavljanju ribiške opreme v bližini ladje HMS.« Coronationin pravzaprav vsa druga zaščitena mesta razbitin v Združenem kraljestvu.

Oznake, pritrjene na nezakonito postavljene ribiške vrče (MSDS Marine)

»Čeprav v celoti podpiramo lokalno ribiško industrijo, je ohranjanje teh nacionalno pomembnih območij dediščine bistvenega pomena. Ribiški industriji se vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.«

Vsa zaščitena mesta razbitin so kartirana in označena na navigacijskih kartah, prav tako pa so tudi na Seznam nacionalne dediščine AnglijeInformacije o škodi na Coronation ali druge zaščitene razbitine na jugozahodu je mogoče prijaviti Policija Devona in Cornwalla.

Tudi na Divernetu: Potop v foteljih na kronanju, MAST posreduje pri reševanju predmetov muzejskih brodolomov, Popolna rešitev? Orožje za brodolomce dobi varnostno oznako, Nagrobne plošče, dvignjene iz najstarejše angleške razbitine