Sedeži v prvi vrsti za odkrivanje brodolomcev Titanije

Potop pod vodo do globine 95 metrov z luksuzne ekspedicijske ladje ob pacifiški obali Južne Amerike je povzročil odkritje počivališča Titania, oskrbovalna ladja nemške mornarice prve svetovne vojne ni bila videna od leta 1914.

Odkritje je 14. oktobra odkril operater križarjenja Seabourn v bližini otoka Alejandro Selkirk v otočju Juan Fernández v Čilu – in majhna skupina gostov je lahko opazovala, kako se je prvič po 110 letih pokazala dolgo izgubljena pokončna razbitina ladje. .

85m jeklo Titania je zgradil WG Armstrong, Mitchell & Co na Tynesideu leta 1896, z bruto tonažo 1,1916. Ladja je imela visoko razkošen prtljažnik in en sam propeler, ki so ga poganjali motorji s trojno ekspanzijo.

Začela je z linijo Finska Steamship na Finskem, leta 1901 pa je postala del cesarske nemške mornarice s sedežem v Kielu. Leta 1910 je bila opremljena kot ponudba za nemško azijsko eskadrilo križark.

Razbitina ladje Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania je bilo znano, da je bilo 19. novembra 1914 potopljeno pri Selkirku, daleč zahodno od Santiaga, in zgodbe o brodolomu so se prenašale skozi generacije otočanov. Ribiči so v svojih pasteh za jastoge občasno odkrili kose kovine, za katere so verjeli, da pripadajo plovilu.

Otok Selkirk, nekdanji Más Afuera, je poimenovan po brodolomcu iz zgodnjega 18. stoletja, ki je navdihnil Defoejevo knjigo Robinson Crusoe, in ima manj kot 60 prebivalcev.

172 m Seabourn Pursuit, najnovejša namensko zgrajena ekspedicijska ladja križarjenja, je obiskala območje kot del obsežnega potovanja po južnem Pacifiku. Da bi locirala razbitino, se je njena podvodna ekipa povezala z lokalnim ribičem Ginom Perezom, ki je že dolgo slišal zgodbe o Titania.

Premik čez trup (PR Newswire / Seabourn)

V idealnih vremenskih razmerah se je Perez pridružil potopu, da bi pomagal pri iskanju razbitine, ki je ležala približno 8 km od severozahodne obale Selkirka. Otoški pristaniški kapitan je lahko potrdil, da noben potapljač ali podmornica še nikoli ni obiskal razbitine.

"Tolikokrat sem si predstavljal to ladjo in zdaj lahko vidim, kje je, kako izgleda in kako počiva na dnu," je dejal Perez. »Najlepša hvala – moj oče upravlja ta del otoka, to nam in naši družinski zgodovini veliko pomeni. To je izjemno.”

Podvodno plovilo omogoča pogled na vse strani (PR Newswire / Seabourn)

»Tam smo bili priča zgodovini in naši gostje so imeli priložnost biti del tega odkritja Titania in prvi, ki je videl to ladjo, potem ko se je pred 110 leti potopila na dno oceana,« je komentiral podpilot Mauricio Fernandez.

"To je bil resnično poseben trenutek odkritja in popoln primer, kako odprave Seabourn našim gostom še naprej zagotavljajo neverjetne 'Seabourn trenutke' na vsakem potovanju."

Potovanje po južnem Tihem oceanu je obsegalo več kot 4,000 milj med Melanezijo, Francosko Polinezijo in San Antoniom v Čilu, po poti, ki vključuje tudi Velikonočni otok, Pitcairns in oddaljene otoke Yasawa na Fidžiju. Plovilo bo leta 16 opravilo štiri takšne 20- do 2025-dnevne odprave.

Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, del družbe Carnival Corporation, upravlja floto šestih ladij za križarjenje. Pursuitsestrska ladja Seabourn Venture, ki je bil lansiran leto prej, leta 2022, ima tudi po meri izdelano podmornico z ocenjeno globino 300 m. Trije gostje lahko sedijo v vsaki od dveh prozornih akrilnih krogel, ki obkrožata pilotovo osrednjo postajo, kar omogoča nepopačen pogled v večino smeri.

Potniški sedeži v vsaki krogli so nameščeni na vrtljivi ploščadi, ki jo je mogoče obrniti za najboljšo vidljivost. Podvodne izkušnje so na voljo za doplačilo pri izbranih Poti po Seabournu.

