Grški tehnični potapljači najdejo avstralskega bombnika iz druge svetovne vojne

Letalo Kraljevega avstralskega letalstva (RAAF) Martin Baltimore, izgubljeno po pomorski izvidniški misiji iz druge svetovne vojne konec leta 2, je grška ekipa za tehnično potapljanje odkrila na globini 1943 m pri otoku Antikitera.

AegeanTec letalo so našli in potopili prejšnje poletje, vendar je Avstralija pravkar uradno objavila odkritje Ministrstvo za obrambo. Potapljači so domnevali, da je letalo avstralsko in letnik druge svetovne vojne, vendar so čakali na Zgodovino in dediščino letalskih sil (HUWC-AF), da potrdi, da gre za RAAF Baltimore FW282, ki so ga decembra.

Baltimore je bil dvomotorni lahki jurišni bombnik, izdelan v ZDA FW282 je pripadal 454. eskadrilji RAAF, enoti, ki je napadala protipodmorniške patrulje in trgovske ladje ob Grčiji iz baz v Egiptu, Libiji in Palestini.

FW282Njegova štiričlanska posadka se je 3. decembra vračala z misije nad Egejskim morjem, ko so jih prestregli nemški lovci in letalo utrpelo resno škodo.

Letalo A30, model 187 Martin Baltimore Mk IV, zgrajeno za pomorsko izvidništvo in vlogo lahkega bombnika, so med drugo svetovno vojno uporabljale zavezniške zračne sile na Bližnjem vzhodu in v Italiji (Ministrstvo za obrambo)

Pilot RAAF, Flt-Lt William Horsley, je bil prisiljen letalo zavreči v morje. Ko je sprva padel v nezavest, se je vrnil in našel vodo, ki je napolnila pilotsko kabino, ko se je bombnik začel potapljati in se je lahko rešil. Vrnil se je na površje in ugotovil, da je njegova posadka padla skupaj z letalom, odplaval do obale.

Tam je bil izročen nemškim oblastem, v Nemčiji pa je ostal vojni ujetnik do osvoboditve Evrope.

Ostali trije člani posadke so bili razglašeni za pogrešane, domnevno ubiti. Navigator je bil Britanec, podporočnik Leslie Row iz Prostovoljne rezerve RAF, dva brezžična operaterja/strelca pa sta bila pilot Colin Walker iz RAAF in novozelandski častnik John Gartside iz RNZAF.

Pilot, Flt-Lt William Horsley iz RAAF (Ministrstvo za obrambo) Uslužbenec John Gartside iz RNZAF (Ministrstvo za obrambo)

Navigator, RAF Flt-Lt Leslie Row (Ministrstvo za obrambo) Pilot RAAF Colin Walker (Ministrstvo za obrambo)

Spominska slovesnost

Tri letalske sile so se odločile, da ne bodo poskušale obnoviti kraja razbitine, vendar namerava RAAF organizirati spominsko slovesnost za posadko.

​​Kraj razbitine RAAF Baltimore FW282 (Ministrstvo za obrambo)

Desni motor in propeler (Ministrstvo za obrambo)

"To odkritje letala je pomembno in ponuja priložnost, da se družinam zagotovi zaključek," je dejal vodja RAAF, letalski maršal Stephen Chappell. »Prizadevanja skupin, kot je AegeanTec, so ključnega pomena za nas pri iskanju tistih 3,143 avstralskih letalcev brez znanega groba iz druge svetovne vojne in korejskega konflikta.

"Vesel sem, da lahko skupaj s kolegi iz RAF in RNZAF ta teden objavim najdbo in skupaj priznam pogum te združene posadke letalcev iz naših treh držav."

Načelniki britanskih, avstralskih in novozelandskih zračnih sil z leve: poveljnik letalskih sil RAF sir Richard Knighton; Letalski maršal RAAF Stephen Chappell in letalski podmaršal RNZAF Darryn Webb (Ministrstvo za obrambo)

Glavni maršal RAF Sir Richard Knighton je odkritje opisal kot poudarjanje dolgoletnega odnosa med tremi zračnimi silami.

"V čast mi je priznati pogum večnacionalne posadke," je dejal. "To je bila generacija, ki je utelešala pomen služenja in tovarištva ... njihov občutek dolžnosti navdihuje prihodnje generacije vseh naših letalskih sil."

"Upam, da bo to prineslo nekaj občutka zaprtja za družine," je dodal poveljnik letalskih sil RNZAF, vicemaršal letalstva Darryn Webb. "Žrtvovanja te pogumne posadke se že dolgo spominjajo, zlasti njihove družine, in zdaj lahko počastimo njihovo zadnje počivališče s spoštovanjem, ki si ga zaslužijo."

