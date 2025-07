Na Salomonovih otokih našli premec ikonične križarke iz 2. svetovne vojne

Premec USS New Orleans 30. novembra 1942 jo je na Salomonovih otokih odpihnil japonski torpedo – vendar se je težka križarka, zakrpana s kokosovimi hlodi, ne le vrnila v ZDA, temveč se je odlikovala vse do konca druge svetovne vojne.

Lokacija tega 46-metrskega sprednjega dela ladje je ostala neznana do pred nekaj dnevi, ko je ekipa pod vodstvom Roberta Ballarda in njegovega sklada Ocean Exploration Trust odkrila in posnela slike ikoničnih razbitin v globinah zaliva Iron Bottom Sound.

Preboj se je zgodil 6. julija, ko je ekipa na ekspedicijskem plovilu NOAA Ocean Exploration Nautilus napotili so ROV-je za preiskavo sledi, odkrite med operacijami kartiranja morskega dna, izvedenimi z neposadkanega površinskega plovila Univerze v New Hampshiru DriX.

Anomalija je bila premajhna, da bi bila brodolom, vendar ni bila videti naravna. Ekipa je štiri ure slikala razbitino, ki leži 675 m globoko. Arheologi na krovu so se pridružili strokovnjakom iz držav, ki so se udeležile druge svetovne vojne – ZDA, Japonske, Avstralije in Nove Zelandije, da bi skupaj preučili posnetke, ki so se prenašali v živo.

Med njimi so lahko razločili dovolj podrobnosti strukture, ostanke barve in sidro z vgraviranim napisom »Navy Yard«, da so omogočili pozitivno identifikacijo. Manjkajočega sprednjega kupola niso našli skupaj s premcem.

17 bojnih zvezd

S 17 bojnimi zvezdami, New Orleans (CL/CA-32) je bila ena najbolj odlikovanih ladij ameriške mornarice v drugi svetovni vojni, njena posadka pa med najbolj odlikovanimi posamezniki.

Vodstvo ameriške mornarice New OrleansKrižarka razreda - je bila dolga 179 m. Opremljena je bila s tankim oklepom, a zaradi 8-palčnih topov uvrščena med težke križarke. Zgrajena je bila v Brooklynu in splovitev leta 1933.

O New Orleans je že sodelovala v bitkah v Koralnem morju, na Midwayu in vzhodnih Salomonskih otokih, ko je med bitko pri Tassafarongi naletela na pot japonskega torpeda Long Lance.

To je detoniralo njene sprednje nabojnike in rezervoarje za gorivo, pri čemer je odtrgalo celoten sprednji del. Prerezan premec se je zasukal okoli leve strani in prebil več lukenj v trupu, preden se je potopil na krmi in poškodoval levi notranji propeler.

V tej nesreči je umrlo več kot 180 od 1,183 članov posadke. Drugi moški so ostali na svojih mestih, ko je ladjo začelo preplavljati, in jim je uspelo usmeriti ladjo v bližnje pristanišče Tulagi, čeprav so pri tem umrli še trije.

New Orleans pod maskirno mrežo v Tulagiju med terenskimi popravilom (ameriška mornarica)

Preživeli so lahko iz kokosovih hlodov naredili New Orleans dovolj plovni, da je lahko – v vzvratni smeri – odplula do Sydneyja v Avstraliji. Tam so zamenjali propeler in namestili začasni premec, preden je, spet v vzvratni smeri, odplula do ladjedelnice Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans v Puget Soundu po popravilu leta 1943 (ameriška mornarica)

Z novim premcem in sprednjo kupolo, USS New Orleans Oktobra 1943 se je vrnil v akcijo in sodeloval v bitkah na otoku Wake, Marshallovih in Karolinskih otokih ter v bitki v zalivu Leyte, sodeloval pa je tudi v invazijah na Okinavo in Filipine.

Ko so se sovražnosti leta 1945 končale, je bila v zalivu Subic, leta 1947 je bila razstavljena in leta 1959 razstavljena.

"Po vseh pravicah bi se ta ladja morala potopiti, toda zaradi junaških prizadevanj posadke za obvladovanje škode je USS ..." New Orleans »...postala je ena najbolj hudo poškodovanih ameriških križark v drugi svetovni vojni, ki je dejansko preživela,« je komentiral Samuel J. Cox, direktor Poveljstva za ameriško pomorsko zgodovino in dediščino (NHHC), ki je prav tako podprlo odpravo.

»Najti premec te ladje je priložnost, da se spomnimo žrtve te hrabre posadke, tudi v eni najhujših noči v zgodovini ameriške mornarice,« je dejal. Ekspedicija v zalivu Iron Bottom Sound naj bi se nadaljevala do 23. julija.

Cesarjevo novo središče

Ne da bodo obiskovalci lahko obiskali New Orleans lok, ampak se zgodi, da Cesar potapljači je pravkar odprl potapljaški center na Salomonovih otokih, kjer bodo lahko raziskovali plitvejša mesta razbitin v zalivu Iron Bottom Sound.

Emperor Divers Honiara dopolnjuje dolgo uveljavljeno ponudbo ladij za bivanje na Salomonovih otokih. Cesar Bilikikiin ponuja opremo za tehnične potapljače.

