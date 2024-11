Za kar so v začetku tega leta domnevali, da je razbitina letala pogrešane pionirke letalstva iz leta 1930 Amelie Earhart, se je izkazalo, da ni več kot naravna kamnina.

V začetku februarja, Divernet je poročala, da je ameriška ekipa našla tisto, za kar so mislili, da je Earhartov Lockheed Electra 10E sredi Tihega oceana, ki ustvarja sonarno sliko iz globine približno 5 km.

Enajst mesecev kasneje pa je umetna razjasnitev slike prinesla razočaranje za ekipo ameriškega podjetja za pomorsko robotiko. Deep Sea Vision (DSV).

Sonarska slika, kot je bila prvotno prikazana (Deep Sea Vision / AFP)

Izvajali so obsežno iskanje, nazadnje zahodno od otoka Howland, v upanju, da bodo rešili eno od stalnih skrivnosti 20. stoletja.

Howland, na pol poti med Avstralijo in Havaji. je bil cilj Earhartove, ko se je odpravila iz Laeja v Novi Gvineji na eno svojih zadnjih etap svojega poskusa leta 1937, da bi postala prva ženska, ki bo obletela svet.

Amelia Earhart s svojim letalom (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from California six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

Iz raziskovalnega plovila Offshore geodet, je ekipa DSV uporabila svoj spremenjeni Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV s sistemom za skeniranje sonarja s sintetično odprtino za zajem dvoumne slike.

Člani ekipe DSV z AUV (Deep Sea Vision)

Medtem ko je bil obris podoben letalu in so se letalski strokovnjaki strinjali, da bi to lahko bila manjkajoča Electra, ker je bila slika tako nejasna, je bilo treba porabiti čas, da jo razjasnijo. Ekipa DSV pravi, da po tem, ko je očistila že skoraj 20,000 kvadratnih kilometrov oceana, nadaljuje z iskanjem letala,

