Kent zaščitena razbitina ladje 'manjkajoči člen'

Potapljaški pregled angleške vojne ladje iz 18. stoletja Northumberland je razkrila, da so se značilnosti, kot so lesene palube, skrinje z mušketnimi kroglami in zvita vrv, "izjemno" dobro ohranile – zahvaljujoč temu, da so bile večino svojih 320 let pod vodo ob obali Kenta prekrite s sedimenti.

Potope, prve v dveh letih, sta julija 2024 izvedla imetnik licence Dan Pascoe in izvajalec MSDS Marine, ugotovitve pa so zdaj deljene za promocijo novega dokumentarnega filma o ladji.

Žeblji za pritrjevanje lesenih desk (Arheologija Pascoe)

O Northumberland je od leta 1981 zaščiteno območje razbitin, potapljanje pa je podvrženo pristojnosti organizacije Historic England (HE), ki ga je uvrstila na seznam. Register ogrožene dediščine v 2017.

Tretjerazredna 70-topovska vojna ladja je bila zgrajena v Bristolu leta 1679 kot del obnove angleške mornarice, ki jo je načrtoval Samuel Pepys, vendar je potonila med veliko nevihto 26. novembra 1703 na Goodwin Sandsu.

Izgubila se je skupaj s tremi drugimi vojnimi ladjami, Obnova, grad Stirling in še vedno pogrešani Mary, iz flote zadnjega monarha Stuartov, kraljice Ane.

Del lafeta topa in potapljač, ki si ogleduje cev topa (Arheologija Pascoe)

Potapljač na koncu cevi puške (Michael Pitts / History Hit)

Visoko tveganje

Kljub presenetljivo dobremu stanju organskih materialov na razbitini, premikajoči se pesek, močni tokovi in morska bitja, ki se prehranjujejo z lesom, predstavljajo veliko tveganje za propadanje najdišča, pravi HE.

Ostanki ladje pokrivajo veliko površino na globini 15–20 m in so močno betonirani, vendar se iz dneva v dan razkriva vse več njene obsežne strukture trupa, zaradi česar je vodja mornariške ekipe Paul Jeffery delo skrbnikov opisal kot »dirko s časom«.

O Northumberland domneva se, da leži na levi strani. Ohranjenih je veliko več palubnih desk in ogrodja, kot so prej mislili, in obstajajo dokazi o več palubah. Ena od številnih skrinj ostaja zapečatena, njena vsebina pa ni znana.

Izpostavljena betonirana lesena skrinja, ki se dviga iz razbitine (MSDS Marine)

Dobro ohranjen tuljava vrvi, položene s kablom, leži na palubi (MSDS Marine)

Na jugovzhodnem koncu razbitine so potrdili sedem železnih topov, na severu pa še šest. Prisoten je tudi del lesenega topovskega voza, meči, muškete in bakreni kotli.

Potapljač si ogleduje orožje na najdišču (Arheologija Pascoe)

Bakreni kotel na eni strani velike konkrecije (Arheologija Pascoe)

Ključni trenutek

" Northumberland »...ima potencial, da postane ena najbolje ohranjenih lesenih vojnih ladij v Združenem kraljestvu,« pravi imetnik licence Pascoe, pomorski arheolog, specializiran za razbitine ladij kraljeve mornarice. »Vendar pa je 20 metrov pod vodo in devet milj od obale večini ljudi skrit pred očmi in omembo.«

Potapljaški čoln (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (levo) z Danom Snowom na čolnu, ki potuje na najdišče (History Hit)

„Northumberland je o »Manjkajoča povezava,« pravi Snow. »Zgrajena približno na pol poti med Mary Rose in HMS Zmaga, ta razbitina lahko dopolni ključne podrobnosti o ladjedelništvu in življenju na morju v tistem ključnem trenutku naše zgodovine.

»Imamo Mary Rose, 'časovna kapsula Tudorjev' – no, tukaj je časovna kapsula Stuartov, ki jo lahko postavite zraven.” Brodolom! Northumberland in velika nevihta Predvaja se nocoj (31. julija) za naročnike History Hit (7.99 £ na mesec, vendar s 14-dnevnim brezplačnim preizkusom) in bo kasneje na voljo širši javnosti.

Brodolom! Northumberland in velika nevihta (Zgodovinski zadetek)

Prihodnje delo na mestu razbitine bi lahko vključevalo dendrokronološko vzorčenje, da bi izvedeli več o konstrukciji ladje in potrdili njeno identiteto.

