Potapljači raziskujejo 144 let staro razbitino vlačilca

at 8: 22 am

Razbitina, identificirana kot J. C. Ames, eden najmočnejših vlačilcev, kar jih je kdaj delovalo na Greak Lakes, je bil najden v plitvi vodi pri Manitowocu v Michiganskem jezeru.

Čolnar Christopher Thuss je 3. maja naletel na ostanke le približno 13 metre pod gladino jezera. O svojem odkritju je poročal Zgodovinskemu društvu Wisconsina (WHS) pomorska arheologinja Tamara Thomsen, ki je hitro organizirala potop članov društva, da bi to preverili.

Anglerjeva prva slika razbitine ladje JC Ames (Christopher Thuss)

»Tam je ležalo več kot 100 let in se nato povsem po naključju vrnilo na naš radar,« je dejal Thomsen, ki je sodeloval z Združenjem za podvodno arheologijo Wisconsina (WUAA) predsednika Brendona Bailloda za identifikacijo razbitine.

JC Ames pristal (WHS)

Odsotnost mehkužcev na strukturi kaže na to, da je bila dolgo prekrita z muljem, preden jo je delno odkrila nedavna zimska nevihta. Invazivne klapavice kvaga v Velikih jezerih lahko tako debelo prekrijejo razbitine, da jih sčasoma zdrobijo.

Thussova družina je znana po odkrivanju razbitin v jezerih. Po upokojitvi je njegova mačeha, lokalno znana kot »Shipwreck Suze«, upravljala motorno padalo in ultralahko letalo, leta 2015 pa je v treh dneh našla tri razbitine v Michiganskem jezeru.

O J. C. Ames je bila zgrajena pri podjetju Rand & Burger iz Manitowoca za trgovino z lesom leta 1881 in je bila s svojim 670 KM sestavljenim motorjem s premcem in krmo eden največjih in najmočnejših vlačilcev na Velikih jezerih. Gradnja je stala približno 50,000 dolarjev (kar je danes enakovredno več kot milijonu funtov) in so jo imenovali J. C. Perrett s strani njegovega prvotnega lastnika.

Zgodovinska risba ladje JC Ames kot ladje JC Perrett, ki ji sledi vrsta škunerjev (zbirka C. Patricka Labadieja)

Po popravilu poškodb zaradi trčenja leta 1889 je podjetje Lake Michigan Car Ferry Transportation Co iz Peshtiga začelo uporabljati ladjo za prevoz železniških vagonov. Preden so jo leta 1923 zavrgli, razstavili in namerno potopili, je imela več lastnikov.

Oblaganje stropa (WHS, Program za varstvo pomorskih spomenikov in arheologijo)

Leseni okvirji (WHS, Program za ohranjanje pomorstva in arheologijo)

Razbitina leži znotraj Nacionalno morsko svetišče obale brodolomov v Wisconsinu, ki ga je leta 2021 določila Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) in zvezna država Wisconsin.

O J. C. Ames je samodejno zaščiten z državnimi in zveznimi zakoni, arheološki potapljači WHS pa so že začeli postopek, potreben za njegovo uvrstitev na seznam so bili in nacionalne registre zgodovinskih krajev, saj verjamejo, da bi lahko postalo priljubljeno mesto za potapljače z masko.

Tudi na Divernetu: Lovci na razbitine rešujejo še eno skrivnost Velikih jezer, Ladje duhov Velikih jezer – 1. del, Trinidad blesti tudi med razbitinami Velikih jezer, Dvojna odkritja potapljačice Tamare so v čast ameriškim staroselcem