Najnovejši potopi ob odkritju ladijskih razbitin sprožajo vprašanja

Pomorski arheologi so v bližini El Jadide v Maroku odkrili dve železni ladijski razbitini iz 19. stoletja, piše v poročilu državnega centra za študije in raziskave podvodne dediščine.

Eno od plovil leži blizu mestne plaže, drugo pa blizu vhoda v staro pristanišče. To je bilo eno najpomembnejših maroških komercialnih pristanišč v drugi polovici 19. stoletja, kljub razvpito zapletenemu vhodu, brez valobranov, ki bi umirili razburkane atlantske vode.

Vključujejo ladje, za katere je dokumentirano, da so se potopile med poskusom pogajanja o vstopu l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne in Le Papin, zdaj pa poteka naloga identifikacije razbitin.

Potapljač na eni od razbitin

Raziskovalni center je del ministrstva za mladino, kulturo in komunikacije, ki si prizadeva raziskati in dokumentirati podvodno dediščino Maroka.

Otomanska zaloga

Medtem so ob turškem črnomorskem mestu Akcakoca, ki leži v provinci Duzce vzhodno od Istanbula, odkrili nekaj, za kar se domneva, da je otomanska brodolom iz prve svetovne vojne.

Podvodni ribič je poročal, da je to mesto naletel spomladi 2024. Strokovnjakom je pokazal slike, posnete s kamero, nameščeno na podvodno puško. Univerza Duzce, ki je kasneje organiziral vrsto potopov na mestu.

Zdaj so poročali, da 50-60-metrska konstrukcija ladje in "torpedu podobno strelivo", najdeno na krovu, nakazujeta, da je šlo za vojno ladjo iz obdobja prve svetovne vojne.

Tri otomanske ladje, Bezm-i Alem, Mithat paša in Bahr-i Ahmer, je izginil med misijo dostave nujnih zalog vojakom, vključenim v bitko pri Sarikamišu novembra 1914, in raziskovalci preiskujejo možnost, da je bila razbitina eno od teh plovil.

Čete v bitki pri Sarikamišu

Ladja je utrpela veliko škodo, vendar je treba še ugotoviti, ali je to povzročila eksplozija ali razburkano morje.

Ekipa potrebuje dovoljenje Turkiye's Ministrstvo za kulturo in turizem za izkopavanje razbitine, vendar upa, da bo izvedel celovit raziskovalni projekt, medtem ko vojaški zgodovinarji analizirajo strelivo in druge predmete, najdene na mestu razbitine.

Vzhodna trgovska pot

V arhipelagu Lakshadweep zahodno od Indije v Arabskem morju so potapljači iz kluba Brannadives našli tisto, za kar domnevajo, da bi lahko bila razbitina evropske oborožene ladje iz 17. ali 18. stoletja.

Potapljači so raziskovali plitve (5 m) lagunske vode za morsko življenje v bližini otoka Kalpeni, ko so 4. januarja naleteli na razbitine.

Kalpeni v Lakshadweepu (Shagil Kannur)

Plovilo s topom in sidrom je ležalo zahodno od otoka. Potapljači so se povezali s strokovnjaki na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki na podlagi velikosti razbitine, ponovno ocenjene na 50-60 m, in železne ali železno-lesene konstrukcije domnevajo, da bi lahko bila portugalska, nizozemska ali britanska vojaška ladja. To bi bilo prvo tovrstno odkritje v regiji.

V 17. in 18. stoletju so evropski narodi tekmovali za nadzor nad trgovskimi potmi med Bližnjim vzhodom in indijsko podcelino. Potapljaška skupina namerava zaščititi lokacijo, dokler pomorski arheologi ne bodo sposobni izvesti temeljite preiskave.

Mazarron II je končno dvignil

Replika Mazarrona II (Nanosanchez)

Končno je delo prenosa starodavne feničanske razbitine na obalo ob jugovzhodni obali Španije zaključeno. Projekt je bil prvič najavljen pred skoraj štirimi leti, kot poroča na Divernet.

8 metrov dolg čoln so poimenovali Mazarron II, ker se je pred 2,600 leti potopil v bližini današnjega mesta Mazarron. Stoletja je bila ladja, ki je prevažala tovor svinčenih ingotov, ohranjena pod peskom.

Od odkritja v 2 m globoki vodi blizu plaže Playa de la Isla leta 1994 so ga umetno zaprli pod vodo, da bi ga zaščitili, ter ga obsežno preučevali in posnemali.

Vendar pa so zaradi nevarnosti neviht in obalnega razvoja sčasoma sklenili, da bi bilo najvarneje ostanke prinesti na kopno za ohranitev in analizo. Projekt so vodili arheološki potapljači iz Univerza v Valenciji.

