Razbitine Lego ladij se odpravljajo proti Chathamu

Potapljači na razbitine in njihove družine, ki uživajo v kockah Lego, bi letos morda radi obiskali Chatham Historic Dockyard v Kentu in si ogledali razstavo »Brickwrecks: Sunken Ships in Lego Bricks«.

Za ustvarjanje razstave, ki je bila prvotno postavljena v Avstraliji, je bilo vloženih več kot 170,000 opek in 1,336 ur dela. V Chathamu bo potekal od 8. marca do 31. avgusta.

Zasnoval ga je profesionalni konstruktor Lego Ryan 'The Brickman' McNaught v sodelovanju z Avstralski nacionalni pomorski muzej, oddaja raziskuje devet znanih brodolomov od antičnih do sodobnih časov s pomočjo podrobnih modelov, dolgih od 1 do 3 m.

Najstarejša predstavljena ladja je Uluburun iz okoli leta 1300 pr. n. št., odkrita ob Turčiji in prikazana kot razbitina in kot bi se pojavila v življenju; in iz srednjega veka kitajsko plovilo, danes znano kot razbitina Shinan, ki je potonilo leta 1323 blizu otokov s tem imenom ob Južni Koreji.

Batavia (WNMM)

Dve razbitini ladje iz zgodnjega 17. stoletja sta dobro ohranjena švedska vojaška ladja Vasa, potopljen v stockholmskem pristanišču leta 1628, in nizozemski trgovec Batavia, ki se je naslednje leto končala ob Zahodni Avstraliji.

HMS Pandora je bil izgubljen leta 1791 med zasledovanjem Bounty uporniki na Velikem koralnem grebenu in je upodobljen kot napol zakopan v pesek; medtem ko odprava sira Johna Franklina ladi HMS Terror in HMS erebus, ki sta bila oba opremljena v Chathamu, se je leta 1848 potopila v Kanadi, ko je iskala severozahodni prehod.

Potop Titanika (ANMM)

Neizogibno je na razstavi tudi RMS Titanic. Luksuzna ladja je vidna prelomljena na dvoje in z ločenimi lijaki, ko se je leta 1912 spuščala na dno Severnega Atlantika.

Edina vključena razbitina iz 21. stoletja je liberijanska kontejnerska ladja Rena, ki je leta 2011 potonilo na novozelandskem astrolabskem grebenu in povzročilo najhujšo pomorsko okoljsko katastrofo v državi, saj so se nevarni materiali, težko kurilno olje in ladijski dizel na krovu razpršili.

Kontejnerska ladja Rena (WAM Rebecca Mansell)

Ladjedelniško tekmovanje

Poleg modelov in njihovih spremljajočih zgodb o ozadju Brickwrecks ponuja interaktivne elemente in multimedijske eksponate, ki se poglobijo v pomorsko arheologijo, raziskovanje ladijskih razbitin in njihov vpliv na okolje.

Obiskovalci vseh starosti so vabljeni, da se preizkusijo v različnih arheoloških tehnikah in izvedejo več o najnovejših tehnologijah, ki se uporabljajo pri podvodnih odkrivanjih.

Spodbujali jih bodo tudi, da izdelajo lastne stvaritve Lego kock, ki jih navdihujejo razstavljene razbitine ladij, pri čemer bodo najboljša prizadevanja vključena v širšo razstavo.

To tekmovanje z Lego kockami in nagradami za vstopnice za ladjedelnico ima tri starostne kategorije; 8 in manj, 9-17 in 18+, in se začne na "mednarodni dan Lego" v torek, 28. januarja.

O Opečne razbitine zaslon je priložen letne vstopnice v Chatham Historic Dockyard. Cena teh je 28.50 £ (na spletu) in 18 £ za otroke (družinske vstopnice stanejo 77 £).

