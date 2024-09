Malteški potapljači na razbitinah so dobili dolgo iskano zaščito

Potapljači in potapljači na prostem na Malti se že dolgo pritožujejo nad nevarnostmi, ki jim jih predstavlja nenadzorovano čolnarjenje in ribolov okoli številnih priljubljenih krajev razbitin na otokih, vključno s površinskimi trki in zapleti.

Zdaj se zdi, da so oblasti uslišale njihove proteste in peticije in praznujejo uvedbo sheme "ohranitvenih območij okoli razbitin", kar pomeni prepoved čolnov, ki se ne potapljajo, in ribolova na obalnih območjih 21 priljubljenih ladij. in razbitine letal.

Ministrstvo za ribištvo, ribogojstvo in promet Malte je imenovalo številna mesta, kjer so plovila, razen potapljaških čolnov, prepovedana, ko so potapljači na tleh, in v primeru 13 razbitin popolnoma prepovedana.

Znotraj ohranitvenih območij je dovoljen vstop ali privez samo plovilom, ki se ukvarjajo z rekreacijskimi ali tehničnimi potapljaškimi dejavnostmi, po obvestilu službi za promet plovil Valletta.

Poveljniki potapljaških podpornih plovil so odgovorni, da zagotovijo, da se znotraj cone uporabljajo samo ustrezni signali v skladu z mednarodnimi konvencijami. Vsa druga plovila morajo vzdrževati varnostno razdaljo in hitrost.

Na ohranitvenih območjih so prepovedani podvodni ribolov, lov s panulo, nastavljena vrvica, trislojne, zabodne in zapletalne mreže, pridnene lovke in pasti, vendar z nekaterimi izjemami.

Potapljanje na razbitine na Malti (Mal B)

Spletna mesta pokrivajo naslednje razbitine: Anadrijski (St George's Point); Barže 1 in 2, Cesarski orel (točka Qawra); bombnik Blenheim (Xrabb i-Ghogin); Cominoland, Hephaestus, Karwela, Xlendi (Xatt i-Ahmar); Bristol Beaufighter (Exiles Point); Scotts Craig (Ras il-Qammih), HMS Trmast (Selmunett); Tug St Michael, P33, vlačilec 10 (Marsacala); P31 (Modra laguna); Pipo (Dahlet ix-Xilep); P29, Rozi (Cirkewwa); vlačilec 2 (il Ponta ta' San Giljan); in Um el Faroud (Wied iz-Zurrieq).

Ribiško orodje, kot je vrvica za lov s panulo, se lahko uporablja, če in kadar noben potapljaški čoln ne pluje pod zastavo potapljačev, čeprav ta izjema ne velja za območja Cirkewwa, Marsacala, Qawra Point, Wied iz-Zurrieq in Xatt i-Ahmar.

Vse podrobnosti o ohranitvenih območjih okoli razbitin z njihovimi koordinatami in omejitvami so na voljo na prenosljiv dokument. Kršitve lahko prijavite na Transport Malta.

