MAST posreduje pri reševanju predmetov muzejskih brodolomov

V zadnjem trenutku je britanska dobrodelna organizacija Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) zagotovila odlog za polovico zakladov iz razbitin ladij, za katere je bilo videti, da bodo od jutri (6. novembra) razpršene v zasebne zbirke na dražbi v Cornwallu.

Prodaja približno 7,000 eksponatov iz Charlestown Shipwreck Treasure Museum v St Austellu, ki jo je izvedel sir Tim Smit, je med drugim razburila potapljače na razbitine, saj je bilo ugotovljeno, da bodo artefakti, ki so bili najdeni, prijavljeni prejemniku razbitin in pogosto podarjeni kot predmeti nacionalne dediščine, propadli. pogleda v zasebne roke za dobiček.

Zgodovinska Anglija je zbirko opredelila kot največji in najpomembnejši sklop artefaktov iz brodolomov v Združenem kraljestvu, MAST pa je zdaj sklenil dogovor o rešitvi 514 predmetov. Vsi so povezani z zaščitenimi ali načrtovanimi razbitinami in številnimi drugimi ključnimi lokacijami ter predstavljajo približno 50 % zbirke artefaktov ladijskih razbitin Charlestowna.

Vključeni so predmeti z vojaških ladij kraljeve mornarice, kot je HMS Ramillije in HMS Združenje kot tudi razbitine ladij angleške in nizozemske vzhodnoindijske družbe. Širša razprodaja ostalih muzejskih eksponatov poteka po načrtih to sredo, četrtek in petek.

Muzej je vseboval približno 7,000 predmetov – približno 1,000 so jih našli iz razbitin (lastnina SBC)

​​MAST je predmete dokončno odkupil in namerava opraviti popolno oceno ohranjenosti, ko jih bo preselil v svoj Arheološki center v Poole. Ker zdaj pripadajo dobrodelni organizaciji, jih ni več mogoče prodati naprej.

Sklad pravi, da načrtuje lokalne in nacionalne priložnosti za prikaz odloženih artefaktov v muzejih po vsej državi, podpirata pa ga Narodni muzej kraljeve mornarice in Chatham Historic Dockyard Trust.

Nešteto zgodb

MAST je bil ustanovljen leta 2011 za spodbujanje pomorske dediščine v Združenem kraljestvu z arheološkimi projekti; za odkrivanje in odvračanje nepooblaščenega reševanja; vplivati ​​na uradno upravljanje dediščine; in izobraževati javnost o vprašanjih pomorske dediščine.

V avgustu Divernet je poročal, da je celotna zbirka muzeja Charlestown verjetno razpršena če nepremičnine ni bilo mogoče prodati kot delujoče podjetje, pa konec oktobra potrjena da bodo artefakti šli pod kladivo.

"V enaki meri sem navdušena in olajšana, da je MAST-u uspelo rešiti to neprecenljivo zbirko, ki lahko pripoveduje neštete zgodbe o zgodovini in arheologiji kraljeve mornarice ter razvoju svetovne trgovine skozi stoletja," je povedala izvršna direktorica MAST-a Jessica Berry .

Leseni krmni del ladje HMS Eagle, ki je leta 1707 potonila ob otokih Scilly (Lay's Auctioneers)

"MAST je zdaj zbirko vzel iz zasebnega lastništva, tako da je tveganje, da bo znova razpršena, za vedno odpravljeno."

"V muzeju Shipwreck Treasure Museum smo veseli, da MAST kupuje artefakte iz zdaj zaščitenih razbitin in s tem rešuje edinstveno zbirko za državo," je dejal Smit, lastnik muzeja, ki ga je dal v prodajo.

"To je še posebej prijetno, ker MAST sestavljajo člani, ki so sami posvetili velik del svojega življenja raziskovanju naše podvodne dediščine."

Celotne podrobnosti parcel v Penzance in na spletu dražbo lahko najdete na spletnem mestu Lay's Auctioneers. Prodaja sledi današnji (5. november) Layjevi prodaji arhiva brodolomov Richarda Larna, zasebne zbirke knjig in artefaktov, ki pripadajo enemu najpomembnejših britanskih potapljačev na razbitine in avtorjem, ki je bil tudi soustanovitelj muzeja.



