Neslišan glas je za 25 let pregnal lovce na podmornice HMS Trooper

Britansko podmornico, ki je izginila oktobra 1943 in izgubila 64 ljudi po tajni misiji v Egejskem morju, je podvodna raziskovalna skupina, ki jo vodi grški lovec na razbitine Kostas Thoctarides, našla 253 metrov globoko. HMS Trooper je osma razbitina podmornice, ki jo je odkrila njegova ekipa.

Do odkritja so prišli na njihovi 15. ekspediciji v iskanju razbitine – in šele potem, ko je bila dolgotrajna domneva iz stare knjige končno opuščena.

Ko se je Italija septembra 1943 predala, so Nemci želeli zaveznikom preprečiti nadzor nad Dodekaneškimi otoki. V tem času so Britanci poslali Trooper, ki ji poveljuje poročnik John S. Wraith, od Bejruta do Egejskega morja na svoji osmi vojni patrulji.

84-metrska podmornica razreda T je bila oborožena s 4 in .303 topom, enajstimi 21 in torpednimi cevmi in 17 torpedi.

HMS Trooper

Njena prvotna naloga in zadnja znana akcija je bila izkrcati tri tajne agente v Kalamosu na Eviji. V zgodnjih urah 1. oktobra jih je spustila na obalo s 400 kg zalog. Eden od njih, major Georgios 'Toby' Diamantopoulos iz grške obveščevalne službe, je kasneje vstopil v okupirane Atene, da bi izvedel misijo, imenovano Operacija Erupcija.

Častnik in posadka HMS Trooper (RN Podmorniški muzej Gosport)

5. oktobra je na podlagi obveščevalnih podatkov, da bi Nemci lahko pristali na otoku Leros, Trooper mu je bilo ukazano, naj patruljira med Naksosom in Ikarijo. Iz podmornice se ni slišalo nič več.

Glasen glas

Ob zori 14. oktobra britanski caique s posadko LS8, iz flotile škun Levant, je poročal, da je naletel na britansko podmornico razreda T, ki se je pojavila poleg nje v zalivu Alinda na Lerosu.

Poveljnik ladje Caique, poročnik Adrian Seligman, je verjel, da je slišal značilno glasen glas poročnika Wraitha, zato je sklepal, da je podmornica Trooper, kot je kasneje pojasnil v svoji knjigi Vojna na otokih.

Knjiga Adriana Seligmana

Njegovo domnevo so sprejeli za pravilno, ker je sovpadala z ukazom poveljnika 1. eskadrilje podmornic za Trooper nadaljevati na območje, kjer je bilo pozneje ugotovljeno, da je potekalo polaganje min. Ko pa se podmornica do 17. oktobra ni vrnila v Bejrut, so jo razglasili za izgubljeno.

Pomorski signal, ki poroča o izgubi HMS Trooper (Κostas Thoctarides / nacionalni arhiv)

Grški raziskovalci razbitin so sprejeli dokaze poročnika Seligmana, zato so iskali Trooper od leta 1998, pravi Thoctarides, ko brskajo po britanskih arhivih in izvajajo podvodna iskanja. Štirinajst neuspešnih odprav na Dodekanez se je osredotočilo na 10 minskih polj okoli Lerosa in kasneje Kalymnosa in Kosa.

Med zadnjo preiskavo sta Thoctarides in njegov kolega raziskovalec Spyros Vougidis ugotovila, da se je podkovnik Seligman zmotil. Ko so preučevali dnevnike in poročila drugih britanskih podmornic, so ugotovili, da je en poveljnik posnel srečanje s caiquejem, tako kot ga je opisal Seligman – vendar je bil to HMS Torbay je videl, ne HMS Trooper.

Raziskovalci so bili leta zavedeni, zaradi novih informacij pa je bilo območje iskanja leta 2023 prestavljeno z Dodekaneza na minska polja, postavljena v Egejskem morju.

15. odprava

Nemški minopolagalec Dragon končal polaganje 287 min na petih poljih severno od Donousse 26. septembra, na isti dan Trooper odplul iz Bejruta. To je bilo območje, ki ji je bilo ukazano patruljirati med 6. in 9. oktobrom, preden se je preselila na Leros.

Petnajsta odprava ekipe se je zdaj osredotočila na mesta v Ikarskem morju, ki je zaradi močnih vetrov in tokov težko preiskati. Razbitino so odkrili v mednarodnih teritorialnih vodah severno od Donousse na enem od DragonPet minskih polj z uporabo sonar tehnologije CHIRP. Za zbiranje slik je bil nato poslan Super Achille ROV.

Kostas Toktarides

Trenutek, ko je bila razbitina locirana (Kostas Thoctarides)

Trooper zdaj je znano, da se je tam zgodaj 7. oktobra potopil in leži prelomljen na tri. Toktarides pravi, da ni bilo nobenega posega ali motenj v tem, kar je vojni grob, in primerjava s prvotnimi načrti podmornice je zadostovala za zanesljivo identifikacijo razbitine.

"To potrjuje zelo silovit potop zaradi katastrofalne eksplozije mine," pravi lovec na razbitine. »Nemška mina tipa EMF je vsebovala 350 kg heksanskega eksploziva. Posledica eksplozije je bila takojšnja in hitra potapljanje, pri čemer je podmornica razpadla na tri ločene dele.

Loputa za nakladanje torpeda na sprednji palubi. Nakladalni žerjav s krmiljenjem v obliki kolesa in lestev na palubi sta v montažnem položaju (Kostas Thoctarides)

»Najprej se je spustil premec, nato krma in nazadnje srednji del, ki je nekaj minut ostal na površju. Premec in krma ležita na morskem dnu v neposredni bližini, medtem ko se je podmorniški kontrolni stolp odlomil in se nahaja nekoliko stran. Prizor je precej srhljiv.”

Premec leži pod kotom 5° naprej, prelom je nastal tam, kjer je bil prostor za bivanje posadke.

Eksplozivni val je zajel bivalni prostor za posadko (Kostas Thoctarides)

»Prednji ravnini sta zloženi, kar kaže, da je v kombinaciji s spuščenimi periskopi telegraf strojnice na mostu v položaju 'na pol spredaj', odprta loputa v borčnem stolpu pa vodi do zaključka, da podmornica je v času eksplozije plula na površju,« pravi Thoctarides.

Srednji del ladje ima 7° desni nagib, standardi periskopa in radarska antena pa so nižji. »Loputa kontrolnega stolpa je odprta in telegrafi na zgornji palubi so v položaju na pol spredaj. Notranja vrata, ki vodijo v strojnico, so odprta. Srednji del ladje se je odlomil, kjer se nahajajo neprepustna vrata strojnice.

Obtočni stolp (Kostas Thoctarides)

Notranja vrata, ki vodijo v strojnico, so odprta. Srednji del ladje se je odlomil, kjer se nahajajo neprepustna vrata strojnice (Kostas Thoctarides)

»Pogled na bivalni del, ki ga je eksplozija popolnoma odnesla, je šokanten. Lopute, ki vodijo do pištole, so zaprte in celotna pištola manjka na svojem mestu na krovu.«

Krmni del je utrpel najmanjšo škodo, pravi Thoctarides, in prikazuje težak desni nagib 43°. »Smerokazalna antena je vidna na palubi, v odličnem stanju. Zadnja hidroletala so v normalnem položaju.«

Smerokaz (Kostas Thoctarides)

Krma, s zadnjimi hidroletali in krmilnimi krmili v srednjem položaju. Viden je tudi pristaniški propeler (Kostas Thoctarides)

Naporen napor

Thoctarides je leta 1987 začel kot komercialni potapljač in vodi podjetja Storitve ROV in Planet Blue potapljaški center Lavrio pri Atenah.

Sin od TrooperNjegov poveljnik, kapitan Richard S Wraith CBE, je sledil njegovim stopinjam in postal častnik kraljeve mornarice. "Že vrsto let se zavedam napornega truda grške raziskovalne skupine, da bi locirala razbitino podmornice, in zdaj sem zelo zadovoljen in navdušen, da so bila njihova prizadevanja poplačana," je komentiral.

»Upam, da bodo vsi družinski člani izgubljenih z mojim očetom morda lahko uporabili dokončno lokacijo Trooper kot osrednjo točko, ki pomaga pomiriti vse spomine na njihove ljubljene.«

