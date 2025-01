Potapljači v Severnem morju najdejo razbitino ladje iz druge svetovne vojne, ki je gorela

Kar se je dolgo domnevalo, da je razbitina podmornice, je nemška potapljaška skupina Tidal Divers v Severnem morju identificirala kot parnik, imenovan Lotte Halm, ki so ji britanski bombniki med drugo svetovno vojno zažgali gorljivi tovor.

Skupina je zdaj pripravila podrobno poročilo o ladji, ki so jo našli oktobra lani, ko so se člani potopili, da bi raziskali znamenje skoraj 40 km severno od Nordeneya na nemški obali Severnega morja.

Tidal Divers' RIB, opremljen s sonarjem za stranski pregled (Die Gezeitentaucher)

Leži približno 35 m globoko, nemška zvezna agencija za pomorstvo in hidrografijo (BSH) pa jo je na pomorskih kartah označila za podmornico, zato so bili potapljači presenečeni, ko so namesto nje našli železen parnik.

Krmni del je ležal na desni strani do kotlovnice, medtem ko je bil preostali del plovila obrnjen. Štirikraki levi železni propeler je bil izpostavljen, desni vijak pa je ležal na pol zakopan v mulju.

Pristaniški propeler na Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Podrobnosti o razbitini (Die Gezeitentaucher)

List krmila je manjkal, čeprav so bili tečaji na krmnem drogu vidni, dva parna stroja s trojno ekspanzijo pa sta ležala približno 9 m od tam, medtem ko je pristaniški kotel ležal na boku 15 m od krme. Jekleni jambor je štrlel izpod razbitine na sredini.

3D model razbitine

Ekipa, ki jo vodi izkušeni raziskovalec razbitin Holger Buss, je razbitino podrobno posnela, da bi lahko izdelali fotogrametrični 3D model. Nato so rezultate primerjali z zapisi o številnih ladjah, ki so izginile na tem območju.

Fotogrametrični 3D model Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Na podlagi 71 m dolžine razbitine, zasnove njenega motorja, ki se ujema s podatki londonskega Lloydsa, in nepozabnega opisa potopa v vojnih dnevnikih je ekipa zgodnja domneva, da bi to lahko bil Lotte Halm je bil potrjen.

Čeprav se je ladja potopila med drugo svetovno vojno, je bila zgrajena kot naftni tanker za nemško mornarico na začetku prve svetovne vojne. Kasneje so jo predelali v tovorno ladjo, vendar so jo dali Lotte Halm ime šele leta 1927, potem ko ga je kupila kölnska ladjarska družba.

Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

14. avgusta 1941 je ladja prevažala les iz Sundsvalla na Švedskem v Papenburg v Nemčiji. Iz Cuxhavna ji je Kriegsmarine ukazal, naj sledi norveški tovorni ladji, Marvel, obe plovili pa sta nato zadeli nevihta.

Trije lahki bombniki Bristol Blenheim iz RAF Watton v Norfolku so jih ob 6.45 napadli z zažigalnimi bombami, kar je povzročilo vrsto strukturnih eksplozij na Lotte Halm in njen lesni tovor zajel požar, pa tudi smrt štirih članov posadke.

Ostalih sedem, vključno s kapitanom Josefom Bielskim, se je rešilo na rešilnem splavu in pobralo jih je Marvel in odpeljali na otok Borkum.

Še vedno gori

Medtem minehunter M572, patruljni čoln V1105 in vlačilec Atlantic noč in naslednji dan poskušali pogasiti požar na zdaj zasidranem Lotte Halm da bi lahko ladjo odvlekli v pristanišče.

Naslednji večer so boj opustili in namesto tega so poskušali ladjo potopiti z granatiranjem in globinskimi bombami. Odplavala je, še vedno goreča, čeprav so naslednji dan opazili njen jambor in tovorno roko.

Štirje minolovci so s sonarjem v naslednjih šestih dneh neuspešno iskali razbitine, nato pa je bilo odločeno, da Lotte Halm ni več predstavljal nobene nevarnosti za plovbo.

(Die Gezeitentaucher)

Plimski potapljači našli ladjo s svojim RIB-om, opremljenim s sonarjem za bočni pregled, iz pristanišča Norddeich. Devetčlanska ekipa se je potapljala z nitrox dvojnimi kompleti v konfiguraciji DIR.

