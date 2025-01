OBE za globokega lovca na brodolomce Mearnsa

Anglo-ameriški lovec na ladijske razbitine David Mearns je bil imenovan za častnika Britanskega imperija (OBE) na kraljevem novoletnem seznamu častnikov za njegove zasluge pri iskanju in odkrivanju zgodovinskih ladijskih razbitin.

66-letni vodja globokooceanske odprave, oceanograf in pooblaščeni pomorski znanstvenik je v 29-letni karieri našel 35 večjih razbitin.

Zdaj eden najbolj izkušenih lovcev na globoke razbitine na svetu, trdi, da ima skupno 90-odstotno stopnjo uspešnosti – poleg tega je zahteval pet Guinnessovih svetovnih rekordov, vključno z lociranjem najgloblje najdene razbitine, Rio Grande na 5,762m.

Mearnsova iskanja razbitin se je začela leta 1990, ko je izsledil tovorno ladjo Lucona, ki ga je potopila časovna bomba, ki je ubila njegovo posadko.

Poznejša pomembna odkritja vključujejo ladjo za razsuti tovor Derbyshire, največja ladijska izguba v britanski pomorski zgodovini; bojna križarka HMS iz druge svetovne vojne Napa, ki ga je potopil Bismarck; HSK kormoran, potopljen po potopu HMAS Sydney; Avstralska bolnišnična ladja AHS Centaur, ki ga je nezakonito potopila japonska podmornica; in najzgodnejši kolonialni brodolom, ki so ga kdaj našli in izkopali arheologi, Emerald iz flote Vasca da Game 1502/3.

Mearns je bil tudi del ekipe, ki je locirala japonsko bojno ladjo Musashi, leta 2019 pa je vodil zasebno financirano iskanje, ki je našlo letalo Piper Malibu z nogometašem Emilianom Salo, ki je izginilo nad Rokavskim prelivom.

Iskanje za iskanjem

Zadnje priznanje je prišlo kmalu po Mearnsovi vlogi direktorja iskanja na odpravi najti Sir Ernesta Shackletona iskanje, junija 390 2024 m globoko v Labradorskem morju. Shackleton je umrl na krovu ladje leta 1922.

"David Mearns ponazarja duh raziskovanja in odkrivanja," je dejal John Geiger, ki je vodil odpravo. »Njegova ključna vloga pri lociranju Quest poudarja njegovo neprimerljivo strokovnost pri raziskovanju globokomorja in njegovo predanost odkrivanju zgodb, ki nas povezujejo z našo preteklostjo. To priznanje je bogato zasluženo.

Naloga prispe v London (RCGS)

"OBE je ustrezen poklon karieri, ki jo opredeljujejo radovednost, pogum, čast in neusmiljena težnja po odkrivanju skrivnosti globin."

Mearns je član Kraljevega geografskega društva in Klub raziskovalcev. V preteklosti je prejel številna odlikovanja, vključno s častno medaljo reda Avstralije leta 2010 in medaljo Lowella Thomasa kluba raziskovalcev leta 2019. Lani junija je postal častni član Kraljeve kanadske geografske družbe in prejel njeni nagradi Quest in Joseph - medalje Elzéar Bernier.

Napisal je tri knjige, vključno z avtobiografijo Lovec na brodolomce, ki je prejela nagrado Mountbatten za najboljšo knjigo leta 2018.

Windrush ambicioznost

Mearns trenutno načrtuje pridobitev 1.5-tonskega sidra iz HMT Empire Windrush, ki je potonila ob Alžiriji šest let po svojem prihodu v Essex leta 1948, ko je prepeljala prvo generacijo karibskih migrantov, ki so se naselili v Združenem kraljestvu.

Ustanovljena je bila fundacija Windrush Anchor Foundation, da bi sidro vrnila v Združeno kraljestvo, da bi ga postavili na stalno razstavo.

»Iz prve roke sem videl, kako pomemben je fizični objekt, kot je zvon HMS Napa, je lahko v povezovanju ljudi s spominom na ladjo in njeno posadko,« pravi Mearns. »V to ne dvomim Windrush's sidro bo postalo podoben 'preizkusni kamen' za Windrush Generation in širšo javnost.”

