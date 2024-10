Quake je skril brodolom – znanost pa jo je našla

Šlo je za precej majhno plovilo, toda vlačilec, ki se je v začetku 20. stoletja potopil v jezeru Nahuel Huapi v severni Patagoniji, je dobil status napol mitičnega, ko so se ustvarjalci filma združili z geologi, da bi rešili skrivnost, kje se nahaja razbitina.

Nahuel Huapi je podolgovato andsko jezero med provincama Rio Negro in Neuquen v Argentini in je opisano kot kompleksno geografsko območje z različnimi vejami, polotoki in otoki.

Fotografija vlačilca Helvecia II (Patagonian Visual Archive)

Lokalna produkcijska hiša Acuanauta Films je snemala celovečerni dokumentarni film z naslovom Iskanje Helvecijaa, ki temelji na zgodbi o dolgo izgubljenem jezerskem vlačilcu Helvecija II. Vendar je imelo velike težave pri lociranju razbitine, dokler ni zaprosilo za pomoč argentinskega nacionalnega sveta za znanstvene in tehnične raziskave (CONICET).

Vlačilec je vlekel barže, ki so prevažale industrijsko blago med Argentino in Čilom, in je bilo znano, da se je leta 1906 potopilo v Nahuel Huapi, nekje blizu pristaniškega mesta San Carlos de Bariloche, kjer je imela sedež filmska družba. V preteklih letih so se ugibanja o razlogih za potopitev gibala od eksplozije in velikanskega vala do sabotaže.

Filmski režiser in potapljač Nicolas Mazzola je slišal veliko zgodb o Helvecija II od pokojnega očeta. V letih od leta 2020 je poskušal najti razbitino z ehosondo, hkrati pa je rekonstruiral njeno zgodovino in na koncu ugotovil, da jo je moral podvodni plaz premakniti s prvotne lokacije.

Cunami val

Mazzola je izvedel, da je ekipa CONICET preučevala "veliki potres" leta 1960 v regiji, med katerim je potresno gibanje sprožilo zemeljski plaz v bližini Bariloche, zaradi česar se je zrušil pomol skupaj s privezanimi čolni in povzročil velik val cunamija.

Direktorja je zanimalo, ali je razbitina Helvecija II morda na neki točki premaknjen na ta način, morda zakopan v sedimentu, in ali je njegovo premestitev mogoče znanstveno izračunati.

Skupina za okoljske študije CONICET na izletu do jezera Nahuel Huapi (CONICET)

Strokovnjaki za jezerske sisteme CONICET, ki pripadajo skupini za okoljske študije Andskega patagonskega inštituta za biološke in geookoljske tehnologije, so sprejeli izziv.

Njegova ekipa je analizirala vse že zbrane podatke s tega območja, vendar ni našla nič pomembnega. Nato so se obrnili na batimetrične zapise z visoko ločljivostjo prvotnega območja iskanja razbitin in okoliških območij, pri čemer so uporabili svoje strokovno znanje v "limnogeologiji".

"Raziskujemo dogodke, ki vplivajo in so vplivali na regionalna jezera v sedanjosti in preteklosti, kot so potresni dogodki, zemeljski plazovi, poplave ali obalne nestabilnosti, cunamiji v jezerih in vulkanski izbruhi, med drugim," je povedal raziskovalec CONICET Gustavo Villarosa, ki je vodil the Helvecija II ekipa. Študije se uporabljajo za pomoč pri razumevanju tveganj za obalno prebivalstvo ter turistične, komercialne in rekreacijske dejavnosti.

Gustavo Villarosa z raziskovalno skupino (CONICET)

"Iskanje smo razširili na sosednje območje in tam smo videli silhueto oblike in dimenzij, ki se ujemajo s parnikom, zato priporočamo iskanje na tej točki," je dejal Villarosa.

"Večkrat smo preiskali območje z različnimi metodami pometanja, dokler nas ljudje, odgovorni za zagotavljanje opreme za podvodno robotiko, iz podjetja Pancora Robotica Submarina iz Bariloche, niso obvestili o odkritju ladje," je dejal Mazzola.

Slika stranskega skeniranja (CONICET)

Ko so videli posnetek dela desnega boka in krme razbitine, so ustvarjalci filma nato izvedli lastne potope. "Ko sem videl ladjo, je bila moja duša napolnjena s srečo," je dejal Mazzola.

'Veliko občutkov'

"Videti pravi brodolom, ki je bil tragedija, biti prvi, ki ga je videl po tako dolgem času, je vzbudilo veliko občutkov," je dejal filmski kolega Lucas Bonfanti.

Prva podvodna slika Helvecie II (Nicolas Mazzola)

»Pod vodo sva se spogledala, začela sva proslavljati, nekajkrat sva šla naokoli in Nicolas je zgrabil kamero in jo usmeril v brodolom, da se je videla na površju. Fotografirali smo in snemali. Potem je bilo veliko čustev.”

Uprava za nacionalne parke (APN) je razbitino zdaj vključila v svoj nacionalni register kulturne dediščine. Podaljšan napovednik za 85 minut Iskanje Helvecije (v španščini) si lahko ogledate na Filmi Acuanata mesto.

