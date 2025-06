Brodolom potrjen kot kapitan Cook's Endeavour

Avstralski nacionalni pomorski muzej (Avstralija) je objavil končno razsodbo o identiteti brodoloma v pristanišču Newport v Rhode Islandu v ZDA.ANMM) – kar na podlagi »pretehta dokazov« potrjuje, da je bila prvotno znana ekspedicijska ladja kapitana Jamesa Cooka HM Bark Endeavour.

Potrditev je vrhunec skrajno kontroverznega projekta, ki je trajal približno 26 let, in je priložena poročilu, ki vsebuje nove zgodovinske in arheološke dokaze za identifikacijo lokacije, prej znane kot RI 2394. ANMM zdaj želi zagotoviti, da bo razbitina deležna popolne zaščite.

»Glede Prizadevaj si»Ker ima zgodovinski in kulturni pomen za Avstralijo, Aotearoo, Novo Zelandijo, Anglijo, ZDA in ljudstva Prvih narodov po vsem Tihem oceanu, je za pozitivno identifikacijo mesta brodoloma potrebna zagotovitev najvišje možne ravni zakonodajne in fizične zaščite za RI 2394,« pravijo v muzeju.

Kot je navedeno tudi v poročilu, HMB Endeavour ni bila splošno priznana ladja. Medtem ko jo je britanski mornariški častnik in raziskovalec Cook uporabljal za svoje pacifiško raziskovalno potovanje med letoma 1768 in 71, je za pripadnike Prvih narodov simbolizirala začetek kolonizacije.

Ko se je lubje vrnilo v Anglijo, so ga prodali zasebnim lastnikom in ga preimenovali Lord Sandwich, ki so jo uporabljali za prevoz vojakov v ameriške kolonije v podporo britanskim kampanjam. Do leta 1778 je bila ladja v slabem stanju in so jo hranili v pristanišču Newport za nastanitev vojnih ujetnikov.

Ko so ameriške in francoske sile oblegale mesto, ki so ga držali Britanci, Lord Sandwich je bila ena od 13 ladij, ki so bile potopljene, da bi oblikovale potopljeno blokado, in ni bilo nobenih zapisov o tem, da bi bila rešena ali premaknjena.

Sodelovalna študija

Leta 1998 so avstralski zgodovinarji Mike Connell in Des Liddy ter ameriška pomorska arheologinja Kathy Abbass iz projekta Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) je začel iskati kraj razbitine.

Naslednje leto je zvezno sodišče potrdilo trditev zvezne države Rhode Island, da ima v lasti vse potopljene ladje, s čimer je Komisija za ohranjanje zgodovinske dediščine in varovanje dediščine Rhode Islanda (RIHPHC) postala odgovorna za zaščito in licenciranje vseh arheoloških del na razbitinah.

Takrat in ponovno leta 2019 sta se RIMAP in ANMM dogovorila o nizu meril, ki bi, če bi bila izpolnjena, omogočila identifikacijo RI 2394 kot Lord Sandwich – in ANMM zdaj trdi, da je bilo izpolnjenih dovolj teh meril.

Obe organizaciji sta sodelovali pri seriji petih arheoloških odprav do leta 2004, pri čemer sta izvajali podvodne raziskave s potapljanjem, daljinsko zaznavanje morskega dna ter analizo vzorcev kamna, premoga, lesa in usedlin, vendar nobene od razbitin ni bilo mogoče identificirati kot lokacijo razbitin. Lord Sandwich.

Potapljač iz avstralskega nacionalnega pomorskega muzeja (ANMM)

Projekt RIMAP-ANMM se je nadaljeval leta 2015, naslednje leto pa je nova arhivska raziskava muzejskega sodelavca Nigela Erskina znatno zožila območje raziskave na severno od otoka Goat, kjer se nahajajo Lord Sandwich in štiri manjše razbitine.

Te so preiskovali med letoma 2017 in 2021, kar je iskanje še bolj zožilo na dve največji razbitini.

Kozji otok, pristanišče Newport

Najdišče RI 2394 je bilo bistveno večje od drugega, z vidnimi ostanki, ki so pokrivali območje 18 x 7 m. Vsebovalo je kup kamnitega balastnega materiala, vrsto velikih izpostavljenih, členjenih lesenih reber, štiri železne topove in svinčeni odtok.

Zbrani so bili vzorci lesa trupa, balastnih snovi in ​​artefaktov, analiza lesa pa je pokazala, da je bil premec pozneje v življenju ladje – tako kot leta 1776 – deležen znatnih popravil z uporabo evropskega lesa.

Oborožena z dovoljenji za izkopavanja RIHPHC je ekipa med letoma 2019 in 2021 izvedla podrobnejšo preiskavo, pri kateri je razkrila trup in značilnosti, kot so vodnjak za drenažno črpalko, kobilica s kobilico ter premčni sklop.

Zadnja beseda? Končno poročilo muzeja

Dimenzije vrste konstrukcijskega lesa so se natančno ujemale z meritvami, opravljenimi med pregledom Kraljeve mornarice Endeavour leta 1768. Ohranjeni trup, od drenažne črpalke do premca, se je natančno ujemal z merami ladje, medtem ko je postavitev parnih in trojnih talnih tramov natančno ustrezala lokacijam Endeavourglavni in prednji jambori.

Nenavaden spoj, ki povezuje krmno oporo in sprednji del kobilice, se je ujemal tudi z ohranjenimi opisi.

HMB Endeavour avtorja Francisa Josepha Bayldona

Izpad

Sodelovalni odnos med RIMAP in ANMM se je obrnil v začetku leta 2022, ko je muzej prvič poročal, da je Endeavour je bil identificiran.

Abbass je odvrnil z zatrditvijo, da je RIMAP vodilna organizacija za študijo, da je bila objava muzeja prezgodnja in kršitev pogodbe ter da je treba pred dokončnim sklepom odgovoriti še na nekatera vprašanja.

"Ko bo študija končana, bo RIMAP objavil legitimno poročilo." na svoji spletni strani,« je rekla – čeprav tam ni bilo ničesar objavljenega o tem Endeavour nedavno. Divernet se je za komentar obrnil na RIMAP.

Končno poročilo muzeja lahko prenesete tukaj.

