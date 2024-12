Najdeni ukradeni zlatniki španskih brodolomcev

Floridska komisija za ohranjanje rib in prostoživečih živali je odkrila 1 zlatih kovancev v vrednosti več kot milijon ameriških dolarjev, ki so bili ukradeni iz razbitin ladij flote leta 1715 ob obali zakladov Floride – kar FWC opisuje kot pomemben mejnik v svoji dolgotrajni preiskavi. v krajo in trgovino z artefakti.

Flota iz leta 1715 predstavlja približno ducat španskih ladij za zaklad, ki so se pred več kot 300 leti potopile med orkanom ob obali Floride. Artefakti, najdeni iz razbitin, so zaščiteni z državnim in zveznim zakonom – vendar je še vedno 13 kovancev neznanih.

Leta 2015 so člani družine Schmitt, ki delajo kot pogodbeni izvajalci reševanja za družbo z omejeno odgovornostjo 1715 Fleet – Queens Jewels, po podatkih FWC odkrili zaklad 101 zlatih kovancev iz španskih razbitin.

Enainpetdeset od teh kovancev naj bi bilo pravilno prijavljenih oblastem, vendar obstoj ostalih 50 ni bil razkrit.

Zgodovinski znak flote iz leta 1715 (Leonard J DeFrancisci)

Preiskovalci FWC so sodelovali s FBI, potem ko so se junija pojavili novi dokazi o nezakoniti prodaji več ukradenih zlatih kovancev med letoma 2023 in 2024, kar je zločin, ki so ga povezali z družinskim članom Ericom Schmittom.

Oboroženi z več nalogami za preiskave so iz domov in sefov našli kovance skupaj s petimi od dražitelja s Floride, ki naj bi jih nevede kupil od Schmitta.

»Napredno digitalni forenziki so identificirali metapodatke in geolokacijske podatke, ki Erica Schmitta povezujejo s fotografijo ukradenih kovancev, posneto v kondominiju družine Schmitt v Fort Piercu,« pravi FWC.

"Ugotovljeno je bilo tudi, da je Eric Schmitt leta 2016 vzel tri ukradene zlate kovance in jih položil na oceansko dno, da bi jih našli novi vlagatelji 1715 Fleet – Queens Jewels." Schmitt je bil na državnem sodišču obtožen prodaje ukradene lastnine.

O FWC pravi, da je tesno sodeloval s strokovnjaki za ohranjanje zgodovine, da bi ocenili in potrdili pristnost artefaktov, ki jih je treba vrniti njihovim skrbnikom, kot to zahteva zakon. Pravi, da se tudi zavzema za povrnitev preostalih 13 ukradenih kovancev "in privedbo vpletenih v njihovo nezakonito prodajo pred roko pravice".

