Telegraf s tragične brodolomne poti se vrača domov

Brezžični telegraf Marconi, ki je izginil, potem ko ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja našel potapljač, je bil ponovno združen z drugimi artefakti, povezanimi z najhujšo mirnodobno pomorsko katastrofo v Kanadi. Cesarica Irske Muzej v Rimouskiju v Quebecu.

Muzej je del pomorskega zgodovinskega najdišča Pointe-au-Père, ki se nahaja okoli svetilnika ob reki St Lawrence.

Pomorsko zgodovinsko območje Pointe-au-Père (Patrick Matte)

O Carstvo, kanadska pacifiška oceanska linijska ladja, je plula proti vzhodu proti Liverpoolu, ko je trčila v norveško tovorno ladjo. Storstad v gosti megli pri Rimouskiju, proti ustju reke St. Lawrence, 29. maja 1914.

RMS Cesarica Irske (HefePine 23)

Dogodek se je zgodil le dve leti po tem, ko Titanic Katastrofa in 170-metrska ladja, zgrajena v Veliki Britaniji, je bila zgrajena z vodotesnimi predelki in dobro opremljena z reševalnimi čolni, a se je potopila v 14 minutah, pri čemer je umrlo 1,012 ljudi. Razbitina je končala na globini 45 m.

Od 465 ljudi, ki so preživeli, jih je veliko morda preživelo zaradi sporočila SOS, ki ga je iz brezžičnega telegrafa Marconi poslal njegov operater Ronald Ferguson.

Stikalo na sprejemniku je bilo izklopljeno, ko so napravo našli v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kar kaže na to, da si je Ferguson vzel trenutek in sledil temu standardnemu protokolu, tudi ko je moral zapustiti ladjo.

Ronald Stopani s svojo najdbo leta 1975 (SHMP)

Muzejsko osebje je za stikalo vedelo le zato, ker ga je bilo mogoče videti na fotografiji aparata, posneti s potapljačem.

Poznali so tudi ime potapljača – Ronald Stopani –, vendar le naslov iz leta 1975, je za CBC News povedal zgodovinar David Saint-Pierre. Znano je bilo, da se je Stopani potapljal z ameriško potapljaško ekipo iz Rochesterja v New Yorku, vendar osebje muzeja ni vedelo, ali je še živ, ali če je, kje zdaj živi in ​​ali je obdržal telegraf.

Saint-Pierre je pošiljal sporočila in klical vsakogar s priimkom Stopani, ki ga je lahko našel, in končno je bil januarja letos nagrajen s klicem samega potapljača, ki je bil takrat star 81 let in je imel domove na Floridi in v Nevadi.

Še vedno je imel 111 let star telegraf, ki ga je dvignil iz Carstvo v času, ko ni bilo prepovedi iskanja takšnih artefaktov iz razbitin.

Ladijski zvon je že postavljen v muzeju (SHMP)

Spomnil se je, da se je potop zgodil julija, vendar je bil v reki še vedno led. Dejal je, da je preprosto napihnil suha obleka da bi mu pomagal dvigniti 30-kilogramsko napravo na površje.

Stopani ga je hranil v prozorni škatli, nazadnje v Las Vegasu, in po 50 letih se je izkazalo, da je svojo najdbo z veseljem podaril muzeju.

Pokojni prijatelj Fred Zeller, s katerim se je potapljal pri razbitini in ki je vodil odpravo, je Stopaniju pred leti povedal, da je podaril različne artefakte in dokumente. Cesarica Irske Muzej.

Muzeologinja Roxane Julien-Friolet (levo) z direktorico muzeja Hélène Théberge (SHMP)

Stopani je zdaj storil enako s telegrafom, ki je trenutno v fazi restavriranja, k svoji donaciji pa je priložil tudi korespondenco iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja med potapljačema.

Brezžični operater Ronald Ferguson je preživel potop in živel do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Njegov sin, ki živi v Združenem kraljestvu, je bil obveščen, da so napravo našli.

Roxane Julien-Friolet iz Cesarica Irske Muzej je sporočil, da je Marconijev telegraf prispel v zelo dobrem stanju. »Preprosto smo presenečeni in resnično počaščeni, da je ta resnično pomemben predmet zdaj del naše zbirke,« je dejala.

O Pomorsko zgodovinsko območje Pointe-au-Père, ki ponuja tudi dostop do podmornice HMCS kanadske mornarice iz šestdesetih let prejšnjega stoletja Onondaga, je odprt poleti do 13. oktobra.

