Na tisoče predmetov britanskih brodolomov gre v prodajo

Zaskrbljenost, da bo zgodovinska zbirka več tisoč predmetov pomorskih spominkov iz Charlestown Shipwreck Treasure Museum v Cornwallu razprodana, bo uresničena v začetku naslednjega meseca, ko bodo šli na trg v Penzanceu.

Divernet poročali avgusta o morebitno zaprtje muzeja v St Austell in razpršitev njegove vsebine, če nepremičnine ne bi bilo mogoče prodati kot delujoče podjetje.

Prodaja muzejske vsebine predstavlja veliko priložnost za zbiratelje artefaktov – še toliko bolj, ker se združuje z »Arhivom brodolomov Richarda Larna OBE«.

Larn, ki je zdaj star 93 let, je med najpomembnejšimi britanskimi potapljači na razbitine in avtorji 20. stoletja ter je bil kot soustanovitelj in direktor muzeja odgovoren za zbiranje njegove začetne zbirke v 1960. in 70. letih prejšnjega stoletja.

Pristojni organ za brodolome Britanskih otokov Richard Larn

Prodaja Larna vključuje njegov osebni arhiv 1,630 knjig, obsežne raziskovalne datoteke iz njegovega monumentalnega 10-letnega projekta Indeks brodolomov Britanskega otočja, tabele in na stotine fotografij, uporabljenih v njegovih knjigah. Vključen je tudi izbor artefaktov razbitin, ki jih je rešil sam Larn.

Lay's Auctioneers iz Penzance opisuje dogodke kot "verjetno dve izmed najbolj vznemirljivih razprodaj, kar smo jih kdaj prosili", izvajali pa jih bodo štiri zaporedne dni, ogledi pa se bodo začeli 1. novembra.

Enodnevni razprodaji v Larnu 5. novembra sledi razprodaja v muzeju zakladov brodolomcev Charlestown 6., 7. in 8. novembra.

Redko in dragoceno

Muzej vsebuje približno 7,000 predmetov iz ladijskih razbitin, vključno z Mary Rose, Titanic, Lusitania in Kraljevska listina, vse pa so bile ponujene kot del izklicne cene 1.95 milijona funtov, ko je bila celotna nepremičnina dana na trg – cena, za katero se zdi, da ni bila dosežena.

Sedanji lastnik sir Tim Smit, soustanovitelj projekta Eden in lastnik Lost Gardens of Heligan, je naredil načrte za izredne razmere, da bi razstave dal na dražbo, če bi se izkazalo, da je nemogoče prodati muzej in vsebino kot delujoče podjetje.

Leseni krmni del ladje HMS Eagle, ki je leta 1707 potonila ob otokih Scilly (Lay's Auctioneers)

Lay artefakte opisuje kot "eno najbolj fenomenalnih zbirk morske arheologije kjerkoli na svetu" in pravi, da so nekateri "zelo redki in dragoceni".

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

»Učili smo se o zgodovini vsake ladje, o tem, kako se je porušila, o izgubljenih življenjih in o izkušnjah teh ljudi v zadnjih nekaj grozljivih minutah. Bila je enako poučna in ponižujoča izkušnja.«

Medeninasti artefakti iz tovora razbitine Mullion Pin Wreck iz leta 1667, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Ključni vir

Richard Larn se je leta 1947 sam naučil potapljati v Temzi z uporabo nemške podmornice Draeger za reševanje. Po služenju v trgovski mornarici leta 1950 se je pridružil kraljevi mornarici, kjer je ostal 22 let.

Bil je del prve ekipe potapljačev, ki je delovala s helikopterji Dragonfly in reševala brezpilotna letala za streljanje ciljev ob Malti. Britanskemu podvodnemu klubu se je pridružil leta 1957 in usmerjal podvodni klub kraljeve mornarice z vodenjem številnih mednarodnih potapljaških odprav.

Ladijski medeninasti zvon iz ss Grip, potopljen leta 1897 v Church Coveu, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Po raziskovanju pomorske nesreče Scilly leta 1707 je odkril in raziskal več zgodovinskih razbitin ob otokih, vključno z ladjo HMS Združenje. Ustanovil je komercialni potapljač trening center Prodive kot tudi takratni Charlestown Shipwreck & Heritage Center, ki sta ga on in njegova žena Bridget vodila do leta 1998.

Vmes sta napisala več kot 65 knjig in njunih šest zvezkov Indeks brodolomov Britanskega otočja ostaja ključni vir za potapljače na razbitinah, pomorske zgodovinarje in arheologe. Larnova leta 2009 OBE in druga priznanja so priznanje za njegove zasluge za pomorsko dediščino.

Usnjen čevelj in lesen čevelj iz združenja HMS, potopil in odkril Richard Larn leta 1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and na spletu, začetek ob 10. uri. Najdi popolne podrobnosti sklopov in dogovorov na spletnem mestu Lay's Auctioneers.

