Tragična razbitina 'najvarnejše' ladje, najdena v Gornjem jezeru

Najnovejša dolgo izgubljena ladja, ki jo je odkrilo zgodovinsko društvo Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS), je Western Reserve – v 19. stoletju je nekaj časa veljala za eno najvarnejših ladij na jezerih.

Izginila je z lastnikom in člani njegove družine ob »obali brodolomov« Gornjega jezera leta 1892. Izgubljenih je bilo vseh 28 ljudi na krovu, razen enega.

90-metrski jekleni parnik je bil najden približno 96 km severozahodno od baze GLSHS na Muzej brodolomcev Velikih jezer, Whitefish Point v Michiganu.

Člani društva so uporabili sonar za stransko skeniranje s svojega raziskovalnega plovila David Boyd najti Western Reserve pozno prejšnje poletje, čeprav je bila najdba objavljena šele pred kratkim.

Razbitina leži daleč od obale in je prelomljena na dvoje, pri čemer premčni del leži na krmi zunaj običajne globine potapljanja na približno 180 m.

Slika sonarja Western Reserve

Nekoč so jo poimenovali "Inland Greyhound" in so v Velikih jezerih trdili, da je ena najvarnejših ladij na vodi.

V službo je vstopila leta 1890. Bila je ena prvih popolnoma jeklenih ladij v regiji, opremljena za prevoz težjih tovorov pri večjih hitrostih kot tekmeci z lesenim trupom – in zadolžena za podiranje rekordov.

Uživalsko križarjenje

Zgodovinska podoba zahodnega rezervata (GLSHS)

Plovilo je bilo v lasti ladijskega magnata, kapitana Petra G. Mincha, ki se je odločil združiti posel z užitkom in s seboj pripeljati ženo, njuna dva majhna otroka in svakinjo s hčerko, da bi uživali v poznopoletnem križarjenju po jezeru Huron do dveh pristanišč v Minnesoti. Ladja je bila v balastu, vendar je za povratno pot zbrala tovor železove rude.

Ko smo 30. avgusta prispeli v zaliv Whitefish Bay, se je vreme spremenilo in kapitan Albert Myer, ki je s seboj pripeljal svojega 19-letnega sina, je vrgel sidro, da bi prestal najhujše razmere, preden se je spustil v Gornje jezero.

Na tej točki Western Reserve ga je zajela burja in okoli 9. ure začela razpadati.

Krmilna opora (GLSHS)

Vratna vozna luč (GLSHS)

Družinski člani in posadka so se lahko vkrcali in spustili na oba reševalna čolna, vendar se je eden od teh, kovinske konstrukcije, hitro prevrnil, drugi, leseni čoln, pa je uspel rešiti le dva iz posadke, ki sta bila pogrešana.

Deset minut pozneje je Western Reserve potonil, potniki v preostalem rešilnem čolnu pa so ostali sami v temi, medtem ko je nevihta trajala.

Parnik je v naslednjih 10 urah šel blizu, vendar njegova posadka ni videla rešilnega čolna, ki ni bil opremljen z raketami. Približno ob 7.30 zjutraj je dosegel manj kot eno miljo od jugovzhodne obale Gornjega jezera, a se je žal prevrnil v tamkajšnje lomilce. Samo kolesar Harry Stewart je preživel preizkušnjo, da bi povedal zgodbo

Zlomljen prednji jambor (GLSHS)

Jambor ležeč čez premčni vitel (GLSHS)

Kasnejša preiskava je pokazala, da je ladjedelnica zgradila Western Reserve z uporabo onesnaženega jekla, ki je bilo krhko, zaradi česar je občutljivo na utrujenost kovine. Tragedija bi privedla do strožjih standardov za uporabo jeklenih plošč v ladjedelništvu ZDA.

Oddaljena slika

Direktor pomorskih operacij GLSHS Darryl Ertel ter njegov brat in prvi častnik Dan so iskali Western Reserve v zadnjih dveh letih in končno pobral oznako na levi strani David Boyd.

Skenirali so na približno 800 m na obe strani čolna in oddaljena slika je bila majhna, ko pa je Darryl izmeril senco, se je razširila na približno 12 m.

Stojalo za drogove na levi strani v predelu premca (GLSHS)

Verige za lok in sidra (GLSHS)

»Tako smo šli nazaj čez vrh ladje in videli, da ima lopute za tovor in videti je bilo, kot da je prelomljena na dva dela, ena polovica na drugi in vsaka polovica, merjena s stranskim pregledom, je dolga 150 ft [45 m],« je povedal Darryl Ertel. »Potem smo izmerili širino in bila je prava, tako da smo vedeli, da smo našli Western Reserve«.

Za potrditev začetne identifikacije bratov Ertel je bil nameščen ROV, ki je lociral elemente, kot je ladijski zvonec.

Potop Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

"Vsak brodolom ima svojo zgodbo, a nekatere so le toliko bolj tragične," je komentiral GLSHSizvršni direktor Bruce Lynn. "To samo potrjuje, kako nevarna so lahko Velika jezera ... kadar koli v letu."

