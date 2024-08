Ladja z zakladom: Kolumbija govori o žeblju, ne o zlatu

Kolumbijska vlada je izdala novo izjavo o svojem težko pričakovanem raziskovanju globine več kot 600 metrov. San José, španska ladja z zakladi, za katero se domneva, da je prevažala najdragocenejši tovor, kar jih je bilo kdaj poslano iz novega sveta v stari.

Piše, da je nedavna ekspedicija "razkrila zemljevid arheoloških dokazov, ki jih še nikoli nismo videli, in znatno razširila tisto, kar je bilo znano do zdaj", čeprav se zdi, da njena napoved utira pot za to, kar bi lahko bila dolgotrajna operacija.

Brez omembe izgubljenega zlata in smaragdov, zaradi katerih je brodolom postal predmet stoletnih špekulacij, se izjava osredotoča na arheološke izzive ugotavljanja, kako se je ladja potopila.

O San José je bila paradna ladja španske flote Tierra Firme, ki se je 8. junija 1708 spopadla z angleško eskadro pred karibsko obalo Kolumbije v bitki pri Barúju. Takrat naj bi prevažal okoli 11 milijonov zlatih kovancev, 116 srebrnih skrinj, polnih smaragdov, sedem milijonov pesov in nakit.

Britanski zasebnik Expedition sodeluje z San José, naslikal Samuel Scott (Narodni pomorski muzej)

Potopitev ladje je razblinila upe Commodorja Charlesa Wagerja, da bo ujel galejo in njeno bogastvo. Doma so angleškim poveljnikom sodili, ker so dovolili njegovo izgubo, medtem ko so španske preživele bitke enako natančno zasliševali o tem, kako je tako dragocen tovor izginil.

V dokumentih, arhiviranih v Veliki Britaniji in Španiji, so Angleži vztrajali, da je San José potonila po notranji eksploziji, kar bi jih razbremenilo krivde za njeno izgubo, medtem ko manj jasna španska pričevanja kažejo, da je vodilno ladjo verjetno potopil angleški topniški ogenj.

po leta mednarodnih pravnih sporov nad lastništvom, o čemer smo že poročali Divernet, in celo govorice, da je kolumbijska vlada zamotila koordinate razbitine, je znanstvena odprava poimenovana »Proti srcu San José Galleon« naj bi se zdaj začel izvajati v enem tednu konec maja.

Raziskavo so vodili Ministrstvo za kulturo (Minculturas), Kolumbijski inštitut za antropologijo in zgodovino (ICANH), kolumbijsko mornarico in Generalni pomorski direktorat (DIMAR).

Zajel je površino 461,300 kvadratnih metrov okoli glavnega dela trupa galije, kar ustreza več kot 40 profesionalnim nogometnim igriščem. Podrobnosti o vrsti uporabljenih podvodnih vozil niso bile podane.

"Medtem ko so bile leta 2022 na območju brodoloma odkrite koncentracije arheoloških ostankov, je nedavna raziskava omogočila podrobnejšo karakterizacijo teh kopičenj in odkrivanje novih izoliranih elementov," je poročal generalni direktor za pomorske zadeve viceadmiral John Fabio Giraldo Gallo.

Med najdbami, ki jih omenja, so sidro, strukturni deli ladje, vključno z obročki in morebitnim žebljem, pa tudi vsakdanji predmeti, kot so vrči, steklenice in umivalnik.

Zlati kovanci na mestu razbitin San Joséja iz prejšnje ekspedicije (Minculturas)

»Odkritje novih koncentracij arheološkega materiala v razbitini ladje San José galleon razkriva zapletenost analize tega zgodovinskega dogodka od njegove potopitve,« je dejal Gallo. »Preučujejo se vsi elementi ladje, od krme do najmanjših podrobnosti.

"Vsako novo odkritje odpira raziskovalne scenarije, ki omogočajo oblikovanje natančnejših hipotez o njegovem potopu."

Življenje na krovu

"Verjamemo, da obstaja možnost, da najdemo nove ostanke, ki razširijo informacije, ki smo jih do zdaj pridobili leta 2022," je dejala direktorica ICANH Alhena Caicedo.

"To bi bilo zelo pomembno za identifikacijo pomembnih vidikov tega, kar je bilo v galeonu, in bi razkrilo temeljne vidike o življenju na krovu, načinu, kako je bila posadka urejena, vrsti artefaktov, uporabljenih na ladji, in kako je bilo blago vzeto z enega mesta drugemu.

"Informacije so lahko zelo raznolike in katera koli od teh ugotovitev nam bo dala neprecenljivo znanje v smislu tehnike, arhitekture in uporabe predmetov, ki so trenutno na dnu morja."

Poleg arheološkega napredka naj bi ekspedicija razkrila tudi "dinamičen ekosistem", vzpostavljen okoli razbitine, ki je privabljal vrste, vključno z morskim psom brez hrbtne plavuti in globokomorsko mečarico.

"Na podlagi novih letošnjih opazovanj bomo sprejeli odločitve o tem, kako nadaljevati misijo v letih 2025 in 2026," je dejal minister za kulturo Juan David Correa. »Oktobra bomo leta 2025 objavili naslednje korake na tem potovanju v srce San José galeon."

