ZN podpirajo malteški projekt WreckLife 

Projekt WreckLife, katerega namen je ohraniti razbitine ladij okoli malteških otokov in jih s pomočjo tehnologije približati širši javnosti kot potapljačem, so podprli Združeni narodi Oceansko desetletje, pobuda za ohranjanje morja do leta 2030.

WreckLife vodi Enota za podvodno kulturno dediščino Heritage Malta (UCHU), ki pravi, da je njegov cilj poglobiti "zapleten odnos med zgodovinskimi razbitinami v malteških obalnih vodah in njihovim okoliškim morskim okoljem".

Bomber iz Marylanda v malteških vodah (John Wood / Heritage Malta)

WreckLife je namenjen reševanju izzivov degradacije razbitin in njenega vpliva na morske organizme in ekosisteme, pravi UCHU. Program vključuje skupino meddisciplinarnih strokovnjakov, vključno s številnimi s sedežem v Univerza na Malti, razvijanje novih metodologij raziskovanja razbitin in objavljanje člankov z odprtim dostopom o njihovih ugotovitvah.

S pristopom »Razišči, zabeleži in deli« se preučujejo učinki podnebnih sprememb, tako da je mogoče napovedati in preprečiti ali se izogniti prihodnji degradaciji območij podvodne kulturne dediščine.

Heritage Malta pravi, da je razvil vrsto pobud za izmenjavo svojih podvodnih ugotovitev z javnostjo. Njegovo Virtualni muzej vabi ljudi, da raziščejo zgodovinska mesta, najdena v malteških obalnih vodah in upodobljena na spletu, medtem ko program Dive Into History 360 uporablja izkušnje virtualne resničnosti visoke ločljivosti, da doseže občinstvo v šolah in drugih izobraževalnih središčih, na konferencah ter prek lokalnih in mednarodnih dogodkov.

Rast spužve na rušilcu HMS Southwold (Heritage Malta)

»Potrditev projekta s strani Združenih narodov poudarja pomen ohranjanja podvodne kulturne dediščine po vsem svetu,« pravi Heritage Malta. »Razbitine ladij v naših morjih preučujemo kot ekološke otoke, ki združujejo arheološke metodologije z biološkimi raziskavami, ki vključujejo vzorčenje sedimentov, kartiranje temperature in meritve svetlobe.

"Za spremljanje in zbiranje podatkov se uporabljajo znanstvene potapljaške operacije in druge podvodne tehnologije, ki zagotavljajo podatke visoke ločljivosti za vpogled v ekološko dinamiko okoli teh podvodnih arheoloških najdišč brez primere."

Razbitina letala Junkers Ju88 (John Wood / Heritage Malta)

5 umetnih grebenov

Medtem, če ste mislili, da ima Malta že velikodušno dodeljeno potapljačem prijazna mesta razbitin v primerjavi z večino delov Sredozemlja, se zdi, da je še vedno potrebnih veliko več umetnih grebenov.

Strokovnjaki ugotavljajo, katerih pet lokacij bi bilo najprimernejših za postavitev nabora tovrstnih ribjih in potapljaških atrakcij, pravi Malta danes.

Ambjent Malta, vladni organ, ki je odgovoren za ohranjanje in izboljšanje malteških naravnih virov tako na površini kot pod vodo, pripravlja petletni akcijski načrt za uvedbo grebenov na petih lokacijah znotraj zaščitenih morskih območij ter 10-letni načrt za podaljšanje uporabe .

Njegov cilj je povečati morsko biotsko raznovrstnost Malte ter preusmeriti potapljače in potapljače na nova območja kot način za zmanjšanje pritiska na obstoječa območja.

Čeprav je bilo v preteklih letih veliko namernih potopitev plovil za oblikovanje umetnih grebenov, naj bi bila do danes na malteških otokih postavljena samo ena namensko zgrajena struktura grebena – pred 20 leti v St Julianu, severno od glavnega mesta Valletta .

V štirih letih naj bi se na lokaciji in okoli nje znatno povečala raznolikost vrst.

