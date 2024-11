Detektivi razbitin odkrijejo torpediran oborožen parnik iz prve svetovne vojne

Raziskovalci so našli tisto, za kar verjamejo, da je razbitina HMS Stephen Furness, oborožen parnik za vkrcanje iz prve svetovne vojne, potopljen leta 1 v Irskem morju.

Odkritje je del projekta "Towards a National Collection" Sveta za raziskave umetnosti in humanistike UKRI (AHRC), pobude, namenjene povezovanju ločenih zbirk v muzejih, galerijah, knjižnicah in arhivih Združenega kraljestva v trajno mrežo.

Sledenje Stephen Furness predstavljen v enem od petih podprojektov: triletni, 2.9 milijona funtov Unpath'd Waters sodelovanje 25 organizacij Združenega kraljestva, ki jih vodi Historic England (HE).

Foto razglednica Gibson prikazuje Stephena Furnessa

88-metrski parnik je bil zgrajen v West Hartlepoolu kot potniško plovilo za družbo Tyne Tees Steam Shipping Co, poimenovano po njenem predsedniku in splovljeno leta 1910 za prevoz do 370 potnikov med Newcastlom in Londonom.

O Stephen Furness ob izbruhu prve svetovne vojne je postal oboroženi parnik kraljeve mornarice, ki je služil na poti do Murmanska v Rusiji. Naloga takih ladij je bila uveljavljanje blokad s prestrezanjem in vkrcanjem na tuja plovila.

13. decembra 1917 je bila namenjena iz Lerwicka v Liverpool na popravilo, ko jo je opazila nemška podmornica. UB-64 v Severnem kanalu, 16 km vzhodno od vhoda v Strangford Loch in zahodno od otoka Man.

En sam torpedo jo je ujel med most in lijak, kar je povzročilo eksplozijo kotla. Plovilo je potonilo v samo treh minutah, preden so lahko spustili njene rešilne čolne, kar je povzročilo smrt 95 članov posadke in šest častnikov. Preživelo je le 12 mož.

90m globoko

Podatki večžarkovnega sonarskega skeniranja, ki jih je zbralo raziskovalno plovilo Univerze Bangor Princ Madog je bila uporabljena za analizo razsežnosti številnih razbitin v regiji, te informacije pa so bile združene z arhivskimi viri, kot so vojni dnevniki nemških podmornic.

35-metrsko raziskovalno plovilo Prince Madog (Univerza Bangor)

Ekipa je preučevala tudi simulacije vetra in plimovanja v času potopa, da bi izsledila zadnje trenutke ladje na podlagi razpršitve štirih trupel, ki so jih našli daleč stran ob obali Severnega Walesa.

Rezultati kažejo, da bi lahko meteorološke zapise in modele za nazaj uporabljali pogosteje za pomoč pri odkrivanju manjkajočih plovil, ko so bili drugi podatki o položaju omejeni.

Razbitine ležijo 90 m globoko in so prej mislili, da pripadajo švedski tovorni ladji. Maja, torpediran z izgubo devetih življenj mesec dni pred koncem vojne. Raziskovalci zdaj verjamejo, da so jih našli Maja's ostaja nekaj milj južneje.

»Verjetna identifikacija HMS Stephen Furness je sijajen in ganljiv primer potenciala podatkov o pomorski dediščini Združenega kraljestva in priča o sodelovanju in odličnem detektivskem delu ekipe Unpath'd Waters,« je komentiral Barney Sloane iz HE, glavni raziskovalec Unpath'd Waters.

»Pomorska dediščina Združenega kraljestva je neverjetno bogata in naš projekt je bil namenjen raziskovanju, kako lahko dostopamo do te dediščine, jo povezujemo in iščemo na nove načine za ustvarjanje novega znanja in zgodb. Ta rezultat je izjemen primer, kako pomembno se bo izkazalo takšno prizadevanje.«

Zemljevid, ki prikazuje lokacijo razbitine, zabeležen položaj podmornice v času napada in mesto, kjer so pobrali preživele mornarje (Univerza Bangor)

Raztopljene ovire

"To izjemno odkritje dokazuje, kaj je mogoče doseči, če se organizacije za kulturno dediščino združijo, da bi pospešile razvoj vključujoče, enotne, dostopne, interoperabilne in trajnostne digitalne zbirke Združenega kraljestva," je dejal. Proti nacionalni zbirkiprogramska direktorica Rebecca Bailey.

»K nacionalni zbirki gre za povezovanje in odpiranje dostopa do dediščine Združenega kraljestva – za vse, ne le za akademske raziskovalce. Želimo odstraniti ovire med ljudmi, zbirkami in raziskavami – velikimi in majhnimi, znanstvenimi in kulturnimi, nacionalnimi in regionalnimi.

»Štirje mornarji, ki jih je naplavilo na obalo severnega Walesa, so ponudili priložnost za uporabo inovativne znanstvene analize za oblikovanje naše teorije o razbitini. Vendar je tukaj pomembno pogledati širšo sliko; ne glede na to, kje je razbitina HMS Stephen Furness Na koncu so bili to štirje moški od več kot stotih, ki so ob potopitvi ladje izgubili življenje.

"Zlahka se oviti v vznemirjenje iskanja izgubljene brodolomke, vendar se je prav tako pomembno spomniti človeške tragedije, ki je neločljivo povezana."

Še en modeliran pogled na razbitino (Univerza Bangor)

Vikend spominov s PADI

Agencija za usposabljanje PADI vabi potapljače, da raziščejo razbitine iz prve in druge svetovne vojne na vodenih potopih s partnerskimi potapljaškimi centri po Združenem kraljestvu ta konec tedna, z nedeljo spomina 1. novembra in dnevom spomina v ponedeljek.

Sodelujoči centri, vključno z Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbor Dive Centre, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving in Teign Diving Center, so se zavezali k podpori ustvarjanja izkušenj, ki »potapljače povezujejo s preteklostjo in prihodnostjo oceana«, pravi PADI.

Potopi naj bi "združili spoštljiv spomin z možnostjo razumevanja teh zgodovinskih krajev z nove perspektive". Obrnite se na najbližjo PADI potapljaški center za več informacij.

