Razbitina Mazraani umrla na atlantski odpravi

Znani ameriški tehnični potapljač Joe Mazraani je umrl po potopu ob razbitini atlantske ladje več kot 300 km od severovzhodne obale ZDA.

48-letni Mazraani, ki živi v New Jerseyju, se je s skupino potapljal s svojega čolna. Naporna 29. julija, ko naj bi imel nujno medicinsko pomoč. Drugi potapljači so mu pomagali nazaj na čoln in poskušali rešiti življenje, vendar ga niso mogli oživiti.

Čoln je zgodaj naslednje jutro prispel v New Bedford v Massachusettsu, državna in lokalna policija ter ameriška obalna straža pa so izvajale preiskavo.

»Čeprav smo se odločili, da podrobnosti ohranimo zasebne, trenutno nimamo razloga za sum, da gre za napako potapljača ali okvaro opreme,« je v imenu njunega podjetja Atlantic Wreck Salvage s sedežem v New Jerseyju izjavila Mazraanijeva partnerica Jennifer Sellitti. Naporna"Vsi znaki kažejo na nujno medicinsko pomoč."

Skupina se je potapljala na vzhodnem robu Georges Banka, ki je dobro znan med ameriškimi tehničnimi potapljači, in raziskovala neidentificirano razbitino ladje, ki so jo poimenovali »Parnik z velikim motorjem«.

Odprave na razbitine

Mazraani je bil znan kot pomorski zgodovinar in raziskovalec tehničnega potapljanja. Rodil se je v Libanonu, pri 15 letih pa se je izselil v ZDA in kasneje postal odvetnik za kazenske zadeve. Od sredine devetdesetih let se je ukvarjal tudi s potapljanjem, pri čemer se je ob vsaki priložnosti potapljal na razbitinah pri New Yorku, New Jerseyju in Massachusettsu.

Bil je potapljač z odprtim krogom trimix in rebreatherjem, imel je tudi licenco za kapitana čolna in je opremil 14-metrski potapljač. Naporna za raziskovanje globokih razbitin.

Vodil je potapljaške ekspedicije U-550, zadnja razbitina nemške podmornice v severnem Atlantiku, do katere se je bilo mogoče potopiti, in Andrea Doria kot tudi sodelovanje na drugih izletih do tako ikoničnih globokih razbitin, kot je Lusitania in Britannic, na katerem so mu leta 2019 pripisali zasluge za najdbo zvona.

Le nekaj tednov pred Mazraanijevo smrtjo je Naporna Ekipa je naredila pomembno odkritje na globini 70 metrov Andrea Doria, italijanske linijske ladje, ki se je potopila leta 1956, so nato z območja mostu izvlekli 1.5 m visok repetitor žiroskopskega kompasa.

Mazraani je zagozden predmet našel med prvim potopom odprave od 11. do 14. julija, skupaj s kolegom potapljačem Chrisom Ogdenom pa sta potrebovala štiri potope v zaprtem prostoru, da sta ga izvlekla in dvignila.

»Brez timskega dela in vztrajnosti Maza in Chrisa bi bilo nemogoče spraviti ta artefakt na površje,« je izjavil Reševanje razbitine AtlantikaPotapljači so na potovanju našli tudi okno, luč in dobro ohranjeno keramiko.

'Večji od življenja'

Naporna Odprave na razbitine so bile opisane v knjigah Kjer si potapljači drznejo: Lov na zadnjo podmornico avtorja Randall Peffer in Nevarne plitvine, v iskanju ladij duhov Cape Coda avtorjev Pefferja in Erica Takakjiana.

Joe Mazraani z Jennifer Sellitti (Urad javnega zagovornika New Jerseyja)

»Joe Mazraani je bil večji od življenja,« je dejal Sellitti. »Bil je prijazen, sočuten in radodaren. Mentor in učenec, prijatelj, brat, sin in partner.«

"Ne glede na to, ali gre za vožnjo z avtodomom Naporna... , potapljanje v globoko in nevarno vodo ali zagovarjanje svojih strank na sodišču, Joe je od vseh okoli sebe zahteval najboljše. Včasih je to zahteval godrnjavo – a vedno je zahteval z zgledom.«

»Vsak trenutek je živel polno, brez kompromisov. Ni hotel umreti, ko je počel tisto, kar je ljubil – nihče od nas tega ne želi. Želel je preživeti, se pri tem postarati. Ko pa živiš na robu, te rob včasih potisne nazaj.«