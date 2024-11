Potapljači na razbitinah častijo letalce iz druge svetovne vojne na obeh straneh Kanade

Dve razbitini bombnika iz druge svetovne vojne v Kanadi so se spomnile potapljaške ekipe. Obe letali sta strmoglavili in potonili leta 1943, leta 2022 so ju ponovno odkrili – v vsakem primeru pa so iz njunih štiričlanskih posadk doslej našli samo eno truplo.

Na kanadski zahodni obali so potapljači iz Podvodno arheološko društvo Britanske Kolumbije (UASBC) je 90. novembra položil 9 kg težko betonsko ploščo, da označi 26 m globoko lokacijo šolskega letala RAF, ki je strmoglavilo v Pacifik blizu otoka Vancouver. V konzervacijo so odnesli tudi navigacijski kompas, ki je ležal na morskem dnu.

Navigacijski kompas (UASBC)

Srednji bombnik Handley Page Hampden P5433 32. enote za operativno usposabljanje RAF je vzletel z letališča RCAF v zalivu Patricia Bay (ki je zdaj mednarodno letališče Victoria) pozno popoldne 14. marca 1943.

Letalsko posadko sta sestavljala dva Avstralca, pilot P/O Allan Hunt in navigator P/O Reginald Manttan, ter kanadska brezžična operaterja/strelca P/O Grant Hall in narednik Howard Piercy.

Bomber Handley Page Hampden (RAF)

Njihov rutinski let za usposabljanje je bil namenjen vadbi nizkega letenja nad Pacifikom in kasnejšega letenja ponoči, toda okoli 5.30 je bilo opaziti, kako se je letalo zavrtelo na višini 450 m in se navpično potopilo v zaliv Saanich. Vsi štirje letalci so bili ubiti, čeprav so našli le truplo P/O Hunta.

Široko raztresene ostanke je leta 2022 odkril potapljač Lyle Berzins, ko je snemal hobotnice. Ko so potapljači UASBC nadaljevali s preiskavo, so našli propelerje, motor, podvozje, kompas in podplate škornjev.

Pristajalno kolo (UASBC)

Propeler (UASBC)

Ekipa je potrebovala veliko raziskav, da je zožila določen Handley-Page Hampden od 104, ki so bili nameščeni v zalivu Patricia med drugo svetovno vojno, ker jih je strmoglavilo nič manj kot 2.

Potapljaška ekipa UASBC (UASBC)

Dvomotorni srednji bombnik Hampden naj bi si pridobil sloves po okvarah motorjev. Deloval je v zgodnjih fazah vojne v Evropi in deloval predvsem ponoči, vendar ga je poveljstvo bombnikov RAF konec leta 1942 upokojilo, ker so za napade raje uporabljali štirimotorne težke bombnike. Glej a Model 3D dela mesta razbitine.

Bombardierjeva škatla

Razbitina letala na vzhodni strani države, B-24 Liberator Royal Canadian Air Force, leži 40 m globoko v 56 km dolgem jezeru Gander v središču otoka Nova Fundlandija. Pred kratkim je bila najdena "bombardirjeva škatla", ki bo razstavljena v letalskem muzeju v mestu Gander.

Enako označen bombnik B-24 (Library & Archives Canada)

Bomber z oznako 589 D je strmoglavil kmalu po vzletu 4. septembra 1943, prav tako zaradi okvare motorja, pri čemer so umrli vsi štirje člani posadke: pilot krila JM Young, vodja eskadrilje John Grant MacKenzie, letalski častnik Victor Bill in vodilni Letalec Gordon Ward. Samo MacKenziejevo truplo so v času strmoglavljenja lahko potegnili iz obrnjene razbitine potapljači s trdimi ščitniki.

Letalo so leta 2022 locirali s pomočjo sonarskega skeniranja in ROV-a, čemur je sledilo raziskovanje na potapljanju Društvo za ohranjanje brodolomcev Nove Fundlandije in Labradorja (SPSNL) potapljači v spremstvu ekipe dokumentarnega filma. Namestiti je bilo mogoče samo krila, prednji trup in podvozje, kasneje pa še en propeler.

Neil Burgess, predsednik društva, je sodeloval pri začetnih in nedavnih potopih, ki jih je za CBC opisal kot "najstrašnejše potapljanje, kar sem jih kdaj opravil", zaradi velikosti letala in izjemno nizke vidljivosti.

Kontrolna škatla intervala sproščanja bombe, najdena v odprtem nosu (Maxwel Hohn / SPSNL)

Škatla bombardierja, sicer znana kot krmilna škatla intervala izpusta bombe, je bila na nos letala pritrjena samo z žicami. Odpadla je, ko jo je Burgess odrezal, kar je še dodatno zmanjšalo vidljivost, saj je bil prisiljen brskati po mulju, da bi jo našel – kar mu je na koncu tudi uspelo.

Poudaril pa je, da so z razbitino ravnali z "največjim spoštovanjem" in da ni bilo nobenega drugega poskusa motenja.

Oddelek za arheologijo Univerze Memorial Newfoundland je čistil in konzerviral škatlo za razstavo pri Ganderju Severnoatlantski letalski muzej.

