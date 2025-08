Lovci na razbitine iščejo en parnik, najdejo drugega

V reki Fox pri Oshkosh v Wisconsinu so odkrili razbitino iz 19. stoletja – ne čolna, ki ga je iskalna ekipa pričakovala, temveč takšnega, zgrajenega v istih ladjedelnicah.

Člani Združenje za podvodno arheologijo Wisconsina (WUAA)) so izvajali peturno visokoločljivostno sonarno raziskavo kot del projekta Zgodovinskega društva Wisconsina Program za ohranjanje pomorstva.

Prejšnje raziskave so bile majhne in lokalizirane, zato je ekipa poskušala kartirati vsa možna mesta razbitin v 4-kilometrskem odseku reke, ki se izliva v jezero Winnebago.

Njihov sonar DeepVision bi omogočil, da bi celotno 150 m širine reke pokrili z enim samim prehodom in posnameli zanimive predmete z izjemno visoko ločljivostjo.

LW Crane med drugimi parniki na reki Mississippi okoli leta 1872 (posebne zbirke knjižnice Murphy)

Preiskovalci so upali, da bodo našli pogrešani parnik z imenom Berlin, zgrajena leta 1856 in za katero je iz zgodovinskih zapisov znano, da se je potopila v tem delu reke. Plovilo je bilo uporabljeno za prevoz potnikov in tovora med Berlinom in Oshkoshom ter je bilo dolgo 30 m in široko 5.5 m.

Novembra 1870 je bila zasidrana v bližini ladjedelnice Oshkosh zaradi zimskega remonta, ko je na krovu izbruhnil požar. Sidrno verigo je bilo treba prerezati, zaradi česar je ... Berlin da bi odnesla navzdol, ko je zgorela do vodne gladine, preden se je potopila.

Zunaj načrtovanega območja iskanja je ekipa našla delno zakopan trup, ki pa je bil dolg približno 27 metrov in širok 7 metrov, s premcem, ki naj bi spominjal na premec škunerja z Velikih jezer – plovila z ravnim dnom in premcem ter vsaj dvema jamboroma.

Verjamejo, da je to Žerjav LW, še en leseni parnik, zgrajen v istih berlinskih ladjedelnicah kot Berlin ampak leta 1865. Tudi ta je znana po tem, da je zgorela do vodne gladine in potonila na privezišču železnice St. Paul v Oshkoshu leta 1880.

Morebitne razbitine žerjava LW

Drsališče so našli skoraj takoj na drugi strani reke od mesta razbitine, kamniti kesoni z železniškega mostu St Paul pa so ležali le približno 100 m stran od njega.

Ekipa upa, da se bo na lokaciji potapljala, čeprav pravijo, da je vidljivost tako slaba, da bi lahko več podrobnosti in merila verjetno dobili s sonarji visoke ločljivosti.

Reka vsebuje velike količine naravnih odpadkov, kot so drevesa, hlodi in velike skale, pa tudi dele pomolov za čolne, kesonov in majhnih ribiških čolnov. Drug predmet, odkrit med pregledom, bi lahko bil del starega mostu – ali premčni del zgodnjega parnika z lopaticami. Menasha, zapuščena leta 1861.

Ekipa je raziskala tudi plitvo najdišče razbitine, najdeno leta 2016, in ga poimenovala Kevinova razbitina po enem od najditeljev, Kevinu Cullenu. Ker je bila še bolj erodirana, ostaja neznana, vendar naj ne bi bila tista, ki je bila ... Berlin ker je bilo znano, da je parnik odnesel dolvodno.

